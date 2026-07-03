Галена претърпя инцидент, феновете се притесниха

Неприятна случка обърка плановете на Галена часове преди едно от най-очакваните ѝ участия в Пловдив. Попфолк звездата преживя истински кошмар на пътя, след като автомобилът, с който пътувала, спукал гума само минути преди да пристигне в заведението, където стотици нейни почитатели вече нетърпеливо я очаквали, пише marica.bg.
Инцидентът довел до сериозно забавяне и изпълнителката не успяла да се появи навреме на сцената. Вместо да остави феновете да се чудят какво се случва, Галена веднага се включи в социалните мрежи, където показа снимка на спуканата гума и разкри причината за закъснението си.
Певицата искрено се извини на всички, които са я чакали, като подчерта, че ситуацията е била напълно извън нейния контрол. Тя обеща, че ще компенсира неприятния момент с още по-силно и емоционално шоу при следващата си среща с публиката.
За щастие, инцидентът се размина без пострадали, а реакцията на Галена спечели още повече симпатии. Вместо упреци, феновете я заляха с десетки окуражителни коментари, като мнозина написаха, че най-важното е, че е добре. Така една неприятна случка по пътя се превърна в поредното доказателство, че звездата държи на почитателите си и не ги оставя без обяснение дори в най-напрегнатите моменти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
Коментиран от #3, #23
07:21 03.07.2026
2 Ама яко
Коментиран от #14
07:22 03.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 с тея устни какво прави ?
07:23 03.07.2026
5 тръ тката
07:24 03.07.2026
6 Анти чалга
Коментиран от #18
07:24 03.07.2026
7 Злоба
07:25 03.07.2026
8 Доналд Дък, патарок
Коментиран от #10
07:25 03.07.2026
9 Хейт
Коментиран от #22
07:26 03.07.2026
10 Гост666
До коментар #8 от "Доналд Дък, патарок":Хахаха готино.
07:27 03.07.2026
11 жик так
Спукана гума ...
ИНЦИДЕНТ ЩЕШЕ ДА БЪДЕ АКО СПУКАНАТА ГУМА БЕШЕ НАНИЗАНА НА НЕЧИЙ ГР...ДЕЙ!
07:34 03.07.2026
12 ЕТО ГИ ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ
07:35 03.07.2026
13 Възрастна жена
07:37 03.07.2026
14 Моят
До коментар #2 от "Ама яко":...Янко и той се ,,притесни"...
07:40 03.07.2026
15 Лопата Орешник
07:49 03.07.2026
16 Скъсана мантинела
07:50 03.07.2026
17 екскюзми
07:57 03.07.2026
18 След ,,тука ли стее"?
До коментар #6 от "Анти чалга":...следва...,,ръцете гореее..."
08:02 03.07.2026
19 Ако си беше стояла
08:02 03.07.2026
20 Хуманоид
08:14 03.07.2026
21 хихи
08:18 03.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Поредният ѝ
До коментар #1 от "Иван":инцидент с воден смок във вана.
08:30 03.07.2026
24 Вътрешна информация
08:37 03.07.2026
25 Някой си
08:38 03.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тъй ли
08:49 03.07.2026