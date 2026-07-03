Галена претърпя инцидент, феновете се притесниха

Неприятна случка обърка плановете на Галена часове преди едно от най-очакваните ѝ участия в Пловдив. Попфолк звездата преживя истински кошмар на пътя, след като автомобилът, с който пътувала, спукал гума само минути преди да пристигне в заведението, където стотици нейни почитатели вече нетърпеливо я очаквали, пише marica.bg.

Инцидентът довел до сериозно забавяне и изпълнителката не успяла да се появи навреме на сцената. Вместо да остави феновете да се чудят какво се случва, Галена веднага се включи в социалните мрежи, където показа снимка на спуканата гума и разкри причината за закъснението си.

Певицата искрено се извини на всички, които са я чакали, като подчерта, че ситуацията е била напълно извън нейния контрол. Тя обеща, че ще компенсира неприятния момент с още по-силно и емоционално шоу при следващата си среща с публиката.

За щастие, инцидентът се размина без пострадали, а реакцията на Галена спечели още повече симпатии. Вместо упреци, феновете я заляха с десетки окуражителни коментари, като мнозина написаха, че най-важното е, че е добре. Така една неприятна случка по пътя се превърна в поредното доказателство, че звездата държи на почитателите си и не ги оставя без обяснение дори в най-напрегнатите моменти.