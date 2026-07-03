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Галена претърпя инцидент, феновете се притесниха

Галена претърпя инцидент, феновете се притесниха

3 Юли, 2026 07:14 1 606 27

  • галена-
  • инцидент-
  • участие-
  • пловдив

Инцидентът довел до сериозно забавяне и изпълнителката не успяла да се появи навреме на сцената

Галена претърпя инцидент, феновете се притесниха - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Неприятна случка обърка плановете на Галена часове преди едно от най-очакваните ѝ участия в Пловдив. Попфолк звездата преживя истински кошмар на пътя, след като автомобилът, с който пътувала, спукал гума само минути преди да пристигне в заведението, където стотици нейни почитатели вече нетърпеливо я очаквали, пише marica.bg.

Инцидентът довел до сериозно забавяне и изпълнителката не успяла да се появи навреме на сцената. Вместо да остави феновете да се чудят какво се случва, Галена веднага се включи в социалните мрежи, където показа снимка на спуканата гума и разкри причината за закъснението си.

Певицата искрено се извини на всички, които са я чакали, като подчерта, че ситуацията е била напълно извън нейния контрол. Тя обеща, че ще компенсира неприятния момент с още по-силно и емоционално шоу при следващата си среща с публиката.

За щастие, инцидентът се размина без пострадали, а реакцията на Галена спечели още повече симпатии. Вместо упреци, феновете я заляха с десетки окуражителни коментари, като мнозина написаха, че най-важното е, че е добре. Така една неприятна случка по пътя се превърна в поредното доказателство, че звездата държи на почитателите си и не ги оставя без обяснение дори в най-напрегнатите моменти.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    32 0 Отговор
    Ох, изплаших се да не би Галена пак да е претърпяла инцидент във вана?

    Коментиран от #3, #23

    07:21 03.07.2026

  • 2 Ама яко

    23 0 Отговор
    го преместих, шъ знайте

    Коментиран от #14

    07:22 03.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 с тея устни какво прави ?

    19 0 Отговор
    изглеждат амортизирани и мазолести

    07:23 03.07.2026

  • 5 тръ тката

    15 0 Отговор
    здрава ли е?

    07:24 03.07.2026

  • 6 Анти чалга

    24 0 Отговор
    Горките фенове са чакали да чуят тая как ще каже от сцената тука ли сте . Елементарна музика и текст . По точно това не е музика .

    Коментиран от #18

    07:24 03.07.2026

  • 7 Злоба

    9 0 Отговор
    Другия път със самолет може и танк за по сигурно.

    07:25 03.07.2026

  • 8 Доналд Дък, патарок

    13 0 Отговор
    Притесних се ужасно! Съпругата ми спря да снася!

    Коментиран от #10

    07:25 03.07.2026

  • 9 Хейт

    21 0 Отговор
    На феновете на тази " музика" ще кажа време е да се събудите най после и да разберете ,че слушате нещо което никога няма да бъде музика .

    Коментиран от #22

    07:26 03.07.2026

  • 10 Гост666

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Доналд Дък, патарок":

    Хахаха готино.

    07:27 03.07.2026

  • 11 жик так

    14 0 Отговор
    Голям инцидент !!!
    Спукана гума ...
    ИНЦИДЕНТ ЩЕШЕ ДА БЪДЕ АКО СПУКАНАТА ГУМА БЕШЕ НАНИЗАНА НА НЕЧИЙ ГР...ДЕЙ!

    07:34 03.07.2026

  • 12 ЕТО ГИ ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ

    14 0 Отговор
    За спуканите гуми на полузабравени лели.

    07:35 03.07.2026

  • 13 Възрастна жена

    9 1 Отговор
    Вече не става

    07:37 03.07.2026

  • 14 Моят

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ама яко":

    ...Янко и той се ,,притесни"...

    07:40 03.07.2026

  • 15 Лопата Орешник

    8 0 Отговор
    Какъв чутовен инцидент! Хора загиват, а вие се упражнявате да наричате инцидент една спукана гума! Тая е милионерка!! С подходящ абонамент трябва да и решат проблематиката за 20 мин докато пие кафе!

    07:49 03.07.2026

  • 16 Скъсана мантинела

    8 0 Отговор
    Тука и с БДЖ да пътуваш, пак може да спукаш гума.

    07:50 03.07.2026

  • 17 екскюзми

    6 0 Отговор
    Инцидент във ваната

    07:57 03.07.2026

  • 18 След ,,тука ли стее"?

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анти чалга":

    ...следва...,,ръцете гореее..."

    08:02 03.07.2026

  • 19 Ако си беше стояла

    6 0 Отговор
    Във ваната правейки цибуки, най- много силикона да и се спука.

    08:02 03.07.2026

  • 20 Хуманоид

    4 0 Отговор
    В цялата галактика най-грозни са българските чалга-хуманоиди. В Андромеда имало един по-грозен, но не е проверено от независими източници.

    08:14 03.07.2026

  • 21 хихи

    3 0 Отговор
    Навехнала си е П0тката

    08:18 03.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Поредният ѝ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    инцидент с воден смок във вана.

    08:30 03.07.2026

  • 24 Вътрешна информация

    2 0 Отговор
    Разширен вход/изход на шоколадовия цех…няколко африканци са работили….

    08:37 03.07.2026

  • 25 Някой си

    3 0 Отговор
    Пача !

    08:38 03.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тъй ли

    0 0 Отговор
    Евтини сензации. Спукала гума на два завоя от кръчмата и вече всички трябва да припадат.

    08:49 03.07.2026