Как да предпазим цветята от увяхване, докато сме на почивка?

Почивката не трябва да означава изсъхнали цветя и загубени стайни растения. С правилна подготовка повечето видове могат да останат без ежедневна грижа поне няколко дни, а при по-дълго отсъствие могат да се използват лесни системи за постепенно напояване.

Най-важната стъпка е растенията да бъдат полети обилно непосредствено преди заминаването. Почвата трябва да се овлажни равномерно, но саксиите не бива да остават потопени във вода. Прекомерното поливане измества въздуха от почвата и може да доведе до загниване и загиване на корените.

Преместете саксиите далеч от силното слънце

Поставете стайните растения на светло, но по-хладно място, защитено от директните обедни лъчи. По-ниската температура и разсеяната светлина забавят загубата на вода през листата. Не ги оставяйте в пълен мрак, защото липсата на светлина също причинява стрес и окапване на листата.

Саксиите на балкона могат временно да бъдат преместени на място със сутрешно слънце или лека сянка. Рязкото излагане на силно слънце повишава риска от изгаряне на листата и бързо пресъхване на почвата.

Съберете растенията на едно място

Групирането на саксиите помага около тях да се задържа малко по-висока влажност. Това е особено полезно за папрати, калатеи, маранти и други тропически растения с нежни листа.

Може да поставите саксиите върху широка подложка с влажни камъчета, но дъното им не трябва да бъде потопено във водата. Целта е влагата да се изпарява около растенията, без корените да остават постоянно мокри.

Направете система за поливане с фитил

За отсъствие от повече от седмица практично решение е капилярното напояване. Напълнете съд с вода и поставете в него единия край на памучен шнур, лента от капилярна материя или дебела връзка за обувки. Другият край заровете на няколко сантиметра в почвата.

Растението постепенно ще изтегля вода от съда чрез фитила. Преди заминаването проверете системата в продължение на няколко дни, за да установите дали шнурът пренася достатъчно вода и не се измества.

При няколко малки саксии може да се използва капилярна постелка. Единият ѝ край се потапя в съд с вода, а растенията се нареждат върху влажната част. Саксиите трябва да имат отвори и добър контакт с материята.

Използвайте самополивна саксия или резервоар внимателно

Саксиите с воден резервоар са удобни за растения, които предпочитат постоянна умерена влажност. Те обаче не са подходящи за всеки вид и е по-добре растението да е привикнало към тази система предварително.

Специалистите от Кралското градинарско дружество не препоръчват пресаждане в самополивна саксия непосредствено преди кратка ваканция. Внезапната промяна може да причини повече стрес, отколкото полза.

Не поливайте кактусите и сукулентите като останалите цветя

Кактусите и повечето сукуленти съхраняват вода в месестите си листа и стъбла. Обилното поливане преди пътуване може да им навреди повече от краткото засушаване.

Оставете горния слой на почвата да изсъхне и не поставяйте тези растения върху постоянно влажна подложка. Нефритеното дърво, кактусите и други сухоустойчиви видове са особено чувствителни към задържането на вода около корените.

Не торете и не пресаждайте непосредствено преди заминаване

Торът стимулира растежа и може да увеличи нуждата от вода. Пресаждането, подрязването на здрави части и преместването в напълно различни условия също причиняват допълнителен стрес.

Отстранете само изсъхналите цветове и повредените листа. Проверете растенията за листни въшки, акари и други вредители, за да не се размножат необезпокоявани по време на отсъствието ви.

Помолете близък човек при по-дълга почивка

При отсъствие за повече от две седмици най-надеждното решение остава помощта на съсед, приятел или роднина. Оставете ясни инструкции, защото прекомерното поливане е също толкова опасно, колкото и засушаването.

Подредете растенията според нуждите им и отбележете кои трябва да бъдат полети. Вместо график от типа „всяка сряда“, по-разумно е почвата първо да бъде проверена с пръст. Ако е още влажна, поливането може да почака.

Няколко дни преди пътуването тествайте избрания метод. Така ще разберете дали съдът с вода е достатъчно голям, дали фитилът работи и дали растението не получава прекалено много влага.