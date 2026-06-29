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Ева Грийн е приета по спешност в болница след инцидент по време на снимки

Ева Грийн е приета по спешност в болница след инцидент по време на снимки

29 Юни, 2026 08:43 720 11

  • ева грийн-
  • инцидент-
  • болница-
  • уензди

Точната диагноза все още не е оповестена публично

Ева Грийн е приета по спешност в болница след инцидент по време на снимки - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Снимките на хитовия сериал „Уензди“ са били временно преустановени, след като актрисата Ева Грийн е пострадала по време на работа, съобщава британският таблоид „The Sun“, позовавайки се на свои източници от продукцията.

Според информацията 45-годишната френска звезда е наранила крака си при заснемането на една от сцените и е била откарана по спешност в болница, пише woman.bg.

„Беше ужасно. Ева получи травма и изпитваше силна болка, затова продуцентите решиха да не рискуват“, твърди вътрешен източник.

Очевидци разказват, че на снимачната площадка, разположена близо до Дъблин, е бил извикан медицински екип. След преглед е взето решение актрисата да бъде хоспитализирана незабавно. Точната диагноза все още не е оповестена публично.

Въпреки инцидента, източниците уверяват, че състоянието на Грийн е добро и тя скоро ще се завърне към работата си. В новия сезон на „Уензди“ тя влиза в ролята на леля Офелия – мистериозната и неспокойна сестра на Мортиша Адамс. Новината за участието ѝ беше потвърдена през ноември миналата година.

„Тя премина лечение и вече се възстановява“, допълват източниците.

Освен Ева Грийн, към актьорския състав на втория сезон се присъединяват и други популярни имена като Лена Хийди („Игра на тронове“), Джеймс Ланс („Тед Ласо“) и Андрю Маккарти („Клюкарката“). В главната роля на Уензди Адамс отново ще видим Джена Ортега.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Семейство Адамс

    1 0 Отговор
    Тези вещерски сериали могат да бъдат много опасни.

    08:46 29.06.2026

  • 4 цербер

    1 0 Отговор
    „Уензди“ на български език е сряда.

    Коментиран от #7

    08:47 29.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Дано да се оправи! Супер актриса е!🙏

    09:01 29.06.2026

  • 7 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "цербер":

    Уендсдей е

    09:02 29.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 $ещам се

    0 0 Отговор
    Наранила се е между крааката от много работа.

    09:13 29.06.2026

  • 10 цербер

    1 0 Отговор
    Е,добре,де! И уенсдей да е,няма проблем.

    09:16 29.06.2026

  • 11 Българин

    0 0 Отговор
    Леле, сестро, жива да не бех!!
    Ма нямат ли край тия лошавите новини бе? Първо Кортни Кокс са развела, сега па тая и тя с ИНЦИДНЕТ.... Мани, мани! Едвам удържам сълзите си. Първо ша ида да източа гущера в 00-та и после ша са скъсам от рев.
    Ша рева днеска целия ден. Утре пак ша рева.
    А познайте кво ша правя други ден!

    09:23 29.06.2026