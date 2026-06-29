Ева Грийн е приета по спешност в болница след инцидент по време на снимки

Снимките на хитовия сериал „Уензди“ са били временно преустановени, след като актрисата Ева Грийн е пострадала по време на работа, съобщава британският таблоид „The Sun“, позовавайки се на свои източници от продукцията.
Според информацията 45-годишната френска звезда е наранила крака си при заснемането на една от сцените и е била откарана по спешност в болница, пише woman.bg.
„Беше ужасно. Ева получи травма и изпитваше силна болка, затова продуцентите решиха да не рискуват“, твърди вътрешен източник.
Очевидци разказват, че на снимачната площадка, разположена близо до Дъблин, е бил извикан медицински екип. След преглед е взето решение актрисата да бъде хоспитализирана незабавно. Точната диагноза все още не е оповестена публично.
Въпреки инцидента, източниците уверяват, че състоянието на Грийн е добро и тя скоро ще се завърне към работата си. В новия сезон на „Уензди“ тя влиза в ролята на леля Офелия – мистериозната и неспокойна сестра на Мортиша Адамс. Новината за участието ѝ беше потвърдена през ноември миналата година.
„Тя премина лечение и вече се възстановява“, допълват източниците.
Освен Ева Грийн, към актьорския състав на втория сезон се присъединяват и други популярни имена като Лена Хийди („Игра на тронове“), Джеймс Ланс („Тед Ласо“) и Андрю Маккарти („Клюкарката“). В главната роля на Уензди Адамс отново ще видим Джена Ортега.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Семейство Адамс
08:46 29.06.2026
4 цербер
Коментиран от #7
08:47 29.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Исторически парк
09:01 29.06.2026
7 Ивелин Михайлов
До коментар #4 от "цербер":Уендсдей е
09:02 29.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 $ещам се
09:13 29.06.2026
10 цербер
09:16 29.06.2026
11 Българин
Ма нямат ли край тия лошавите новини бе? Първо Кортни Кокс са развела, сега па тая и тя с ИНЦИДНЕТ.... Мани, мани! Едвам удържам сълзите си. Първо ша ида да източа гущера в 00-та и после ша са скъсам от рев.
Ша рева днеска целия ден. Утре пак ша рева.
А познайте кво ша правя други ден!
09:23 29.06.2026