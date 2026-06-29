Ева Грийн е приета по спешност в болница след инцидент по време на снимки

Овен

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Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Понеделникът ще Ви даде възможност да се съсредоточите върху хората и проектите, които имат значение за Вас. Сутрешните часове са подходящи за вдъхновяващи разговори и нови идеи. Следобедът ще насочи вниманието Ви към приятелства, сътрудничество и общи цели. Денят е благоприятен за изграждане на полезни контакти и укрепване на отношенията. Вечерта носи усещане за принадлежност и спокойна увереност в бъдещето.

Водолей (21.01 - 19.02) Някои важни идеи ще се оформят по-ясно именно когато си позволите да забавите темпото. Сутринта е благоприятна за срещи с приятели и обсъждане на бъдещи планове. Следобедът ще Ви насочи към по-тихи занимания и необходимостта да обърнете внимание на вътрешния си свят. Денят е подходящ за почивка, размисъл и освобождаване от ненужни тревоги. Вечерта носи спокойствие и усещане за хармония.

Козирог (23.12 - 20.01) Следобедът ще постави началото на по-активна и лична фаза за Вас. До тогава е добре да си дадете повече пространство за размисъл и спокойствие. С навлизането на Луната във Вашия знак ще почувствате прилив на увереност и желание да поемете инициативата. Денят е подходящ за лични решения и за поставяне на нови цели. Вечерта носи усещане за контрол и вътрешна сила.

Стрелец (23.11 - 22.12) Първата половина на деня ще бъде по-жива и динамична, като ще Ви дава възможност да изразявате свободно идеите си. След обяд вниманието постепенно ще се насочи към по-практични въпроси и реални резултати. Денят е подходящ за преценка на приоритетите и за подреждане на бъдещите планове. Ще усещате по-ясно кое заслужава времето и усилията Ви. Вечерта носи приятно чувство за сигурност.

Скорпион (24.10 - 22.11) Практичните решения ще Ви носят най-голямо удовлетворение през този ден. Сутринта е благоприятна за подреждане на планове и оценка на възможностите пред Вас. След обяд ще имате повече поводи за разговори, срещи и обмен на идеи. Денят е подходящ за обучение, договаряне и намиране на полезна информация. Вечерта носи усещане за увереност и стабилност.

Везни (24.09 - 23.10) Общуването ще бъде ключът към успешното развитие на деня. Сутринта може да получите новина или информация, която да Ви помогне да погледнете по различен начин на дадена ситуация. Следобедът ще насочи вниманието Ви към дома, семейството и темите, свързани със сигурността. Денят е подходящ за уреждане на лични въпроси и за укрепване на важни отношения. Вечерта носи спокойствие и вътрешен баланс.

Дева (24.08 - 23.09) Домашните въпроси и личният комфорт ще бъдат във фокуса на вниманието Ви. Сутрешните часове са подходящи за време с близки хора и за създаване на уютна атмосфера. След обяд ще се почувствате по-уверени и готови да се посветите на занимания, които Ви носят радост. Денят е благоприятен за творчество, срещи и приятни разговори. Вечерта носи топлина и емоционално удовлетворение.

Лъв (24.07 - 23.08) Настроението Ви ще бъде по-леко и вдъхновяващо в първата половина на деня. Ще имате желание да се занимавате с неща, които Ви носят удоволствие и творческо удовлетворение. Следобедът обаче ще Ви подтикне към по-практичен подход и внимание към детайлите. Денят е подходящ за организиране на предстоящите задачи и за грижа за здравето. Вечерта ще Ви донесе приятно чувство за постигнат напредък.

Рак (22.06 - 23.07) Постепенно ще усещате необходимост да внесете повече ред в ежедневието и ангажиментите си. Сутринта е добра за приключване на започнати задачи и за грижа за личния комфорт. Следобедът поставя акцент върху отношенията и нуждата от баланс между Вашите желания и тези на околните. Денят е благоприятен за разумни компромиси и спокойни разговори. Вечерта носи хармония и усещане за сигурност.

Близнаци (22.05 - 21.06) Партньорствата и отношенията ще бъдат особено важни за Вас през този ден. Сутринта носи възможност да чуете интересна идея или предложение от човек, който мисли различно от Вас. След обяд атмосферата ще стане по-сериозна и ще изисква повече конкретика в думите и действията. Денят е подходящ за изясняване на намерения и общи планове. Вечерта носи усещане за стабилност и по-добро разбирателство.

Телец (21.04 - 21.05) Събитията днес могат да Ви подтикнат да се замислите за посоката, в която искате да се развивате през следващите месеци. Сутрешните часове са подходящи за размисъл и подреждане на важни въпроси. Следобедът ще внесе повече яснота и увереност относно бъдещи планове. Ще се чувствате добре, когато действате спокойно и без излишно бързане. Вечерта е благоприятна за разговори с хора, на чието мнение държите.