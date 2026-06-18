Опозореният сексманиак Арми Хамър: Бутах камъка на Сизиф, намазан с вазелин

В ексклузивното интервю за The Hollywood Reporter Арми Хамър разкри, че въпреки пълния колапс на кариерата му след обвиненията от 2021 г., той не би се върнал назад, за да промени случилото се, въпреки че тогавашният му начин на живот е бил токсичен и деструктивен.

Актьорът прави равносметка за падението си, за живота в изолация и за първите стъпки към завръщането си в киното. Хамър категорично отрeче криминалните обвинения в насилие, но признава: „Сам си създадох тези проблеми. Не съм извършил нещата, в които ме обвиняват, но допуснах много опасни и несигурни хора в живота си“.

Запитан дали иска да изтрие случилото се, той отговаря отрицателно. По думите му преди скандала психическото му състояние е било извън контрол и „здравите хора не се държат по начина, по който аз се държах тогава“.

Актьорът описва опитите си да изчисти своето име и репутация в Холивуд по следния начин: „Сякаш Сизиф бута камъка нагоре по хълма, но моят камък е намазан с вазелин“. Той сподели, че вече няма мениджър, агенти или личен пиар. Освен това разкри, че не е получил средства от наследството на покойния си баща.

Хамър призна, че е плакал от облекчение, когато немският режисьор Уве Бол му е предложил роля в нискобюджетния филм „Citizen Vigilante“ — първият му ангажимент от 5 години насам. В момента той се снима предимно в независими продукции с нисък бюджет.

На въпрос колко отчаян е бил да работи отново, актьорът заявява директно: „Бях готов да се снимам дори в скапана реклама за котешка храна, просто исках отново да работя“.

Скандалът, който срина кариерата на Арми Хамър през 2021 г., започна с изтичането на шокиращи лични съобщения в Instagram, съдържащи детайлни фантазии за канибализъм, секс фетиши към садо-мазо и насилие, последвани от официални обвинения в сексуално посегателство.

Всичко започна, когато анонимен профил в Instagram под името House of Effie публикува скрийншотове от текстови съобщения, за които се твърдеше, че са изпратени от Хамър до различни жени. Съобщенията съдържаха графични описания на канибалски фетиши (актьорът пише, че иска „да изяде“ партньорките си, да пие кръвта им и да отреже пръстите им).В текстовете се говореше за екстремни сексуални практики, контрол, доминация и физическо нараняване. Първоначално Хамър нарече твърденията „абсурдни онлайн атаки“.

Скоро след това няколко бивши приятелки на актьора излязоха публично с имената си, потвърждавайки автентичността на неговото поведение.

Къртни Вучекович разказа пред медиите, че Хамър е искал „да счупи и изяде ребрата ѝ“ и е проявявал опасни обсесии.

Пейдж Лоренц сподели, че актьорът е използвал нож, за да издълбае буквата „А“ (първата буква от името му) върху кожата ѝ близо до слабините, след което е облизвал кръвта.

Скандалът прерасна от медийна сензация в криминално разследване, когато жена на име Ефи (създателката на профила House of Effie) даде пресконференция с адвоката си. Тя обвини Хамър, че през 2017 г. я е изнасилвал брутално в продължение на четири часа в Лос Анджелис, като е удрял главата ѝ в стената и е проявил изключителна жестокост. Полицията в Лос Анджелис (LAPD) започна официално разследване срежу него.

В рамките на броени седмици Холивуд напълно се отказа от Хамър. Той беше уволнен от агенцията си за таланти WME и личния си пиар екип. Беше отстранен от високобюджетния филм Shotgun Wedding с Дженифър Лопес и сериала The Offer за създаването на филма „Кръстникът“. Студиата Disney буквално скриха участието му в рекламирането на вече заснетия филм „Смърт край Нил“.

През май 2023 г. прокуратурата в Лос Анджелис официално обяви, че няма да повдига наказателни обвинения срещу Арми Хамър. Прокурорите обясниха, че поради сложността на отношенията им (включващи доброволни BDSM практики) няма достатъчно доказателства, за да се докаже изнасилване извън всякакво съмнение пред съда. Хамър винаги е твърдял, че всичките му сексуални контакти са били изцяло по взаимно съгласие.