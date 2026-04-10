Прокуратурата отново погна актьора Христо Шопов

10 Април, 2026 12:42

Магистратите искат осъдителна присъда за сина на Наум Шопов

Снимка: БНР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата отново е наточила нокти срещу Христо Шопов - магистратите недоволстват, че актьорът е оправдан на първа инстанция, и претендират за осъдителна присъда, научи "България Днес".

Софийската районна прокуратура е протестирала решението на Темида, защото от държавното обвинение са категорични, че Шопов е отправил заплахи за убийство към Патриша Тийвс.

Протестът на прокуратурата е внесен още в деня на оправдателната присъда. Материалите по делото вече са в Софийския градски съд, който предстои да насрочи дата за делото. От държавното обвинение искат условна присъда за актьора, тъй като няма как да получи ефективна такава, защото няма никакви криминални регистрации или предишни проблеми със закона.

Прокуратурата не се отказва, въпреки че съдът не намира категорични доказателства, че актьорът е заплашил Патриша Тийвс с убийство.

Преди близо месец известният актьор, погнат за закана за убийство, придружена с насочването на огнестрелно оръжие към гражданката на Люксембург - Патриша Тийвс, е оправдан по всички обвинения от Софийския районен съд.

Темида е категорична в решението си и оправда изцяло Шопов, защото има много разминавания в показанията на Тийвс и съответно по-голямата част от тях са дискредитирани - те се разминават хронологично и не отговарят на събраните по делото доказателства. Прокуратурата обаче не е на това мнение и ще се бори докрай.

Темида не откри и доказателства, че Христо Шопов е изрекъл заплахите "Ще те застрелям в лицето с пистолета си" и "Ще те убия". Досега Тийвс твърдеше тези неща, но които не са подкрепени от нищо. И на записа, направен от Тийвс по време на скандала помежду им, не се чува актьорът да ги казва - има само накъсани фрази, в които се чува "убия", но няма смислено изречение, което да доказва, че осъществява такава заплаха. Също така Темида поясни, че на записа, направен от Тийвс, е доказано, че Шопов държи ключове, а не пистолет. Тийвс твърди, че е пистолет. Тя го била възприела като такъв и се уплашила, но на делото стана ясно, че пистолет не е насочван към нея.

Предстои делото да започне в Софийския градски съд.

"На 23 срещу 24 февруари 2024 година жена ми Мариана ме събуди. Каза ми, че някой е влязъл в двора ни и блъска по прозорците и по вратите. Взех си пистолета, единия от трите, които притежавам - "Глок 19", и излязох на двора. Тогава видях, че това е съседката ни Патриша Тийвс. Мариана излезе и тогава започна скандалът. Аз се прибрах вкъщи, оставих пистолета, след което излязох отново навън. Никога не съм ѝ насочвал пистолета, той дори не беше в мен по време на последвалия скандал. Не съм я заплашвал с убийство или по какъвто и да е било начин", категоричен бе Шопов пред магистратите.

Актьорът призна за едно-единствено нещо, извършено от него, което погазва закона, но в случая точно за това няма повдигнати обвинения.

"Тийвс ни заплашваше - мен, жена ми и сина ми, като дори казваше, че ще дойде една от големите телевизии, защото се интересували от мен. Причината е, че по това време синът ми се махна от дадената телевизия и те се интересуваха от него. Тийвс се държеше провокативно. Казваше: "Ела, удари ме. Айде, ще ме удариш ли, направи го". Няколко пъти се опитах да потуша скандала, но не успях. Тогава се приближих и я бутнах, тя залитна и падна. След това се обърнах и се прибрах. Те с Мариана продължиха малко да се карат, но и жена ми се прибра. След 10 минути чух и видях патрулките. Това се случи", разказва за пръв път за скандала актьорът, изиграл Пилат Понтийски във филма на Мел Гибсън "Страстите Христови".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пепа

    43 1 Отговор
    До тук добре, с т.н прокурорски син , кога ще го погнат и защо бащата продължава да е прокурор, нема ли срам, няма ли човешко нещо е себе си като малко достойнство например??? Срам и позор в България витаят повсеместно!!!!!

    12:46 10.04.2026

  • 2 Режи и хърляй

    37 1 Отговор
    Прокуратурата изпълнява поръчки докато “прокурори” заплашват хора по пътя “ ке ти стъжня живота “.

    12:46 10.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Идън

    29 2 Отговор
    Никой няма право да влиза в чужд имот- това е нарушение на ЗС- после ще видя по кой чл. и ал. Дори представител на институция е длъжен да представи на собственика специална заповед за това.Ако Наум и е хвърлил един як бой-той не носи отговорност за това. В чужбина тези закони са още по- строги и ако тази чужденка не може да го прави там- защо го прави на българска територия. Наум е защитавал своята.Нормален човек не ходи в чужд имот ако не е поканен от собственика- камо ли да докосва нещо негово...

    Коментиран от #8

    12:59 10.04.2026

  • 5 нннн

    23 1 Отговор
    Нормално. Че няма да погне актьора Борисов, я?

    13:04 10.04.2026

  • 6 Цървул

    10 2 Отговор
    Другия път ще вземеш " вълцитокс" или спрей за мечки и ще я пръснеш . Както е у вас , ще дойде добре .

    13:10 10.04.2026

  • 7 калоянчев

    21 1 Отговор
    я оставете човека на мира!

    13:15 10.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И в Люксембург

    5 1 Отговор
    жените са к..ви. Всички жени са еднакви.

    13:22 10.04.2026

  • 10 Идън

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нъди":

    Освен СЗ трябва да научиш и ГПК:) наизуст.Може би съчетанието от двата ще даде достатъчно светлина върху някои проблеми с проблемни гадняри. А въпрос и на психология е...действа се като с досадна муха. Ако имаш въпроси се отнеси към частната ми кантора:)

    Коментиран от #23, #25

    13:31 10.04.2026

  • 11 Прокуратурата тормози българите

    11 2 Отговор
    Като е от Люксембург какво прави в България? Какво работи? Как се издържа? като тормози българите?

    13:31 10.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АБВ

    2 4 Отговор
    Аман от български боклуци

    Коментиран от #19

    13:46 10.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А50

    3 1 Отговор
    Ей, като дойдат педофилите на власт и започват изгъ.зиците. Те такова.ха майката на народа и няма виновни, а тук видяха голямпроблем

    13:52 10.04.2026

  • 17 ЗвездоМан

    0 7 Отговор
    тва пиянде да полежи в затвора 1-2 години и ще слезе на земята !!!

    13:53 10.04.2026

  • 18 Анонимен

    3 0 Отговор
    Коя версия е вярна не знам, но ако някой изкукуригал ти дойде вкъщи - снимай го. Може показно, може без да го уведомяваш - ти си си у вас.

    Коментиран от #22

    13:54 10.04.2026

  • 19 Сигурно ти си....

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "АБВ":

    боклука !
    Защо някаква си "чужденка" ще си позволява да се държи арогантно, а Шопов трябва да я търпи....
    МОЖЕШ ЛИ ДА ОТГОВАРШ !!!

    13:59 10.04.2026

  • 20 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Щъ убия не може да е опит за убийство, както и щъиба не може да е опит за изнасилване.

    14:00 10.04.2026

  • 21 отстрани

    4 0 Отговор
    💲някой е влязъл в двора ни и блъска по прозорците и по вратите💲
    След нарушение на частна собственост, какво оплакване от заплахи? Получила е предупреждение да престане да нарушава лично пространство.

    14:01 10.04.2026

  • 22 да уточним

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    Можеш да пуснеш кучето да го пояде малко и ще спре да идва...Има една мъдра мисъл- оставете наглия да греши- той сам ще се накаже.

    14:04 10.04.2026

  • 23 Нъди

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Идън":

    Много си добър в докладването, г-н Йорист 🤣

    Коментиран от #26

    14:14 10.04.2026

  • 24 БеГемот

    0 0 Отговор
    Е та на кого не му се е случвало да заплашва с убийство някой гнусен съсед.....

    14:15 10.04.2026

  • 25 Идън

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Идън":

    Да поясня- СЗ означава СобственЗакон-което е различно от Закона за Собственост.

    Коментиран от #27, #29

    14:15 10.04.2026

  • 26 Идън

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Нъди":

    Благодаря за комплимента.

    Коментиран от #28

    14:18 10.04.2026

  • 27 И какво е

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Идън":

    това Собствен Закон?Нещо като Световен З.д..к ли?🤭

    14:21 10.04.2026

  • 28 Нъди

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Идън":

    Да уточним: само в това си добър, йористе

    14:23 10.04.2026

  • 29 Нъди

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Идън":

    И не са казва Закон за собственост, йористе...хахахааа

    14:25 10.04.2026