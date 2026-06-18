Рапърът Лил Нас Екс разкри, че е с биполярно разстройство година след ареста (ВИДЕО)

Американският рапър и певец Лил Нас Екс разкри, че е диагностициран с биполярно разстройство, след като през последните месеци е преминал лечение и е потърсил професионална помощ за психичното си здраве.

В емоционално видео, публикувано в профила му в Instagram, изпълнителят на хита „Old Town Road“ сподели, че е прекарал няколко месеца в рехабилитационна програма, а след това е разделял времето си между Атланта, където живее семейството му, и Лос Анджелис.

„Опитвах се да се върна към реалността и да изляза от собствените си мисли“, каза музикантът, чието истинско име е Монтеро Хил.

27-годишният изпълнител разкри, че вече работи както с терапевт, така и с психиатър. Именно в процеса на лечение е получил диагнозата биполярно разстройство.

„Мисля, че от няколко години подозирах, че имам подобен проблем, но не исках да приемам лекарства и не исках хората да гледат на мен по различен начин“, призна той.

С характерното си чувство за хумор Лил Нас Екс добави: „Вече съм чернокож и гей. Казах си: „Добре, Боже. Чернокож, гей и с биполярно разстройство.“ Все едно играя живота на най-трудното ниво.“

След шегата обаче изпълнителят подчерта, че в момента се чувства значително по-добре.

„Състоянието ми е по-добро. Чувствам се по-добре. Създавам музика свободно и в сърцето ми има много по-малко страх“, каза той. „Просто се наслаждавам на живота. Занимавам се с музика вече седем години.“

Носителят на две награди „Грами“ съобщи също, че подготвя нова музика и е готов за следващия етап от кариерата си.

„Развълнуван съм да извървя този нов път заедно с вас. Преживяхме толкова много през годините. Благодаря ви за подкрепата. Искам само да продължа да ви карам да се гордеете с мен и самият аз да се гордея със себе си“, заяви той.

Откровението му предизвика вълна от подкрепа сред фенове и известни личности. Сред първите, които реагираха публично, бяха певицата Келани, актрисата Тараджи П. Хенсън и телевизионният водещ Анди Коен.

Новината идва близо година след серия от лични и правни проблеми за изпълнителя. През 2025 г. той беше задържан в Лос Анджелис след инцидент, довел до повдигането на няколко обвинения, включително за нападение над полицейски служител и възпрепятстване на органите на реда. Тогава рапърът се появи по улиците на Лос Анджелис полугол и във видимо неадекватно състояние. Видеа от инцидента бяха разпространени в мрежата. Лил Нас Екс не се призна за виновен по обвиненията, а по-късно съд в Калифорния му разреши да участва в специална програма за лечение и наблюдение на психичното здраве.

🚨ALERTE | Lil Nas X transforme L.A. en défilé de mode à 4h du mat' : slip🩲, bottes 👢et cône de signalisation en guise de chapeau ! Hospitalisé pour suspicion d'overdose, il assure toujours le show !. (TMZ)#OldTownRoad #lilnasx pic.twitter.com/waUnghgeBG — Direct Brut (@DirectBrut) August 21, 2025

Лил Нас Екс се превърна в световна звезда през 2019 г. с рекордния хит „Old Town Road“, който оглавяваше американската класация Billboard Hot 100 в продължение на 19 седмици. По-късно той затвърди позициите си с песни като „Montero (Call Me By Your Name)“, „Industry Baby“ и „That’s What I Want“, превръщайки се в една от най-влиятелните фигури в съвременната поп и хип-хоп музика.