Маниак получи 5-годишна ограничителна заповед след опити да проникне в дома на Сабрина Карпентър

Американската поп звезда Сабрина Карпентър получи дългосрочна ограничителна заповед срещу мъж, за когото твърди, че многократно е правил опити да проникне в дома ѝ в Лос Анджелис.

Съдът постанови 31-годишният Уилям Апългейт да стои на най-малко 100 ярда (около 90 метра) от изпълнителката на хита „Manchild“, както и от нейната сестра и партньора на сестра ѝ, които живеят заедно с нея. Освен това на мъжа е забранено да притежава огнестрелно оръжие и да осъществява какъвто и да е контакт с певицата.

По време на съдебното заседание Апългейт се яви без адвокат и заяви, че той и Карпентър трябвало „да бъдат заедно възможно най-скоро“, защото според него участвали в секретна военна програма, свързана с националната и глобалната сигурност.

27-годишната певица е била готова да даде показания дистанционно, но в крайна сметка съдът не е счел това за необходимо.

Според съдебните документи вманиаченият мъж е направил повече от десет опита да достигне до дома на Сабрина Карпентър. В подадената от певицата молба се посочва, че през миналия месец мъжът е бил арестуван, след като е ударил охранител и е успял да стигне до входната врата на имота. Няколко дни по-късно той отново се появил в района.

На 29 май съдът издаде временна ограничителна заповед, която впоследствие беше удължена.

По време на изслушването Апългейт не отрече, че е посещавал адреса на изпълнителката. Той настоявал, че поп звездата е искала той да бъде там и твърдял, че нейният екип и органите на реда действат срещу него. Според съдебните документи мъжът дори подал насрещна молба, в която твърдял, че певицата се е опитала да комуникира с него по време на участието си на фестивала Coachella през април, като го гледала директно, докато изпълнявала песните си на сцената.

Адвокатът на Сабрина Карпентър, Блеър Бърк, заяви пред съда, че изпълнителката се страхува за собствената си безопасност, както и за сигурността на членовете на семейството си заради действията на Апългейт.

Съдия Дейвид Л. Васерман подчерта по време на заседанието, че независимо от убежденията си, ответникът е длъжен да спазва съдебната заповед. „Разбирам, че според вас, за да бъде спасен светът, вие и ищцата трябва да бъдете заедно. Но очаквам да се съобразявате със съдебното решение, а не с това, което смятате за правилно или което вярвате, че ви е наредено“, заявил магистратът.

Към момента срещу Апългейт не са повдигнати официални наказателни обвинения, но по случая продължава отделно криминално разследване.