Зооактивисти скочиха на певиците Сабрина Карпентър и Лейди Гага след наградите "Грами"

Активисти за правата на животните от PETA (Хора за етично третиране на животните) разкритикуваха в социалните мрежи певицата Сабрина Карпентър за жестокото ѝ отношение към птица по време на изпълнението ѝ на наградите "Грами".

По време на изпълнението си на „Manchild“ Карпентър извади бял гълъб от шапката на магьосник. В края на песента птицата се появи отново на сцената, като певицата я държеше в ръцете си.

„Сабрина Карпентър извади птица на сцената през 2026 г.?! Певицата на „Manchild“ се държи като дете. Не допускайте животни на наградите "Грами"“, призоваха активистите за правата на животните.

Те нарекоха постъпката ѝ "глупава и ненужна".

„Ярките светлини, силните шумове и неловкото докосване предизвикват страх и безпокойство у птицата, която би трябвало да лети свободно в открито небе“, добавиха те.

Представители на PETA също изразиха недоволство и от Лейди Гага за това, че е носила костюм от пера по време на изпълнението си.

Снимка: БГНЕС