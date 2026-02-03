Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Зооактивисти скочиха на певиците Сабрина Карпентър и Лейди Гага след наградите "Грами"

3 Февруари, 2026 09:14 929 6

  • зооактивисти-
  • сабрина карпентър-
  • лейди гага-
  • грами

По време на изпълнението си на „Manchild“ Карпентър извади бял гълъб от шапката на магьосник

Зооактивисти скочиха на певиците Сабрина Карпентър и Лейди Гага след наградите "Грами" - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Активисти за правата на животните от PETA (Хора за етично третиране на животните) разкритикуваха в социалните мрежи певицата Сабрина Карпентър за жестокото ѝ отношение към птица по време на изпълнението ѝ на наградите "Грами".

По време на изпълнението си на „Manchild“ Карпентър извади бял гълъб от шапката на магьосник. В края на песента птицата се появи отново на сцената, като певицата я държеше в ръцете си.

„Сабрина Карпентър извади птица на сцената през 2026 г.?! Певицата на „Manchild“ се държи като дете. Не допускайте животни на наградите "Грами"“, призоваха активистите за правата на животните.

Те нарекоха постъпката ѝ "глупава и ненужна".

„Ярките светлини, силните шумове и неловкото докосване предизвикват страх и безпокойство у птицата, която би трябвало да лети свободно в открито небе“, добавиха те.

Представители на PETA също изразиха недоволство и от Лейди Гага за това, че е носила костюм от пера по време на изпълнението си.

Снимка: БГНЕС


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 златен аскер

    2 0 Отговор
    Колко пошло шоу.Копират ни!

    09:17 03.02.2026

  • 2 Оперен преец

    2 0 Отговор
    По тъпо представяне от това просто не е възможно!

    09:23 03.02.2026

  • 3 Жайме

    1 0 Отговор
    Сабрина просто да я скъсам от кърпентрене.....оппааа,от целувки!

    09:25 03.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 в кратце

    2 0 Отговор
    Сабрина пее много хубаво! Нищо не е направила на гълъба,тя не е виновна,че са й го дали в ръцете. Да е много щастлива тази руса красавица!

    09:36 03.02.2026

  • 6 Много над теб

    0 0 Отговор
    Гледам те от високо, като се правиш на голяма работа а си въздух под налягане от където и да минеш в София ще ти се присмиват 🤣🤭

    09:48 03.02.2026