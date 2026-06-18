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Математици изчислиха кога ще настъпи краят на човечеството с 95% точност

Математици изчислиха кога ще настъпи краят на човечеството с 95% точност

18 Юни, 2026 17:58 1 461 11

  • края на света-
  • апокалипсис-
  • човечество-
  • математика-
  • формула

Сметките биха придобили друг вид, ако човечеството се засели по други планети през следващите векове

Математици изчислиха кога ще настъпи краят на човечеството с 95% точност - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Математици използваха спорна статистическа теория, известна като „аргумент за Страшния съд“ (Doomsday Argument), за да изчислят колко дълго би могла да съществува човешката цивилизация. Според модела има 95-процентна вероятност човечеството да изчезне в рамките на следващите около 17 100 години.

Изчислението се основава на предположението, че до момента в историята на Земята са живели приблизително 117 милиарда души. След това учените приемат, че хората, живеещи днес, заемат случайно място в общата времева линия на човешкия вид, а не се намират в някакъв специален или необичайно ранен етап от неговото развитие.

При това допускане теорията предполага, че вече живелите 117 милиарда души представляват поне пет процента от всички хора, които някога ще съществуват. Тъй като 100 процента са 20 пъти повече от пет процента, математическият модел определя горна граница от около 2,34 трилиона души като общ брой хора, които ще живеят на Земята през цялата история на вида.

При сегашните темпове на раждаемост човечеството би достигнало тази стойност след приблизително 17 100 години. Според привържениците на теорията това представлява статистическа граница за бъдещото съществуване на вида, независимо дали евентуалният му край би бил предизвикан от климатични промени, глобална война, пандемия или друг мащабен катаклизъм.

Теорията обаче остава една от най-оспорваните в областта на философията на науката и вероятностните изчисления. Много учени я отхвърлят с аргумента, че използваните предположения са прекалено опростени и не отчитат огромния брой фактори, които могат да променят бъдещето на човечеството.

Критиците посочват още, че моделът губи смисъл, ако хората колонизират други планети, развият революционни технологии или продължат да съществуват в продължение на милиони години. В подобни сценарии изчисленията биха станали невалидни.

Аргументът се основава на т.нар. Коперников принцип – идеята, че човечеството не заема привилегировано или специално място във Вселената. За да илюстрират логиката на теорията, изследователите предлагат мисловен експеримент, при който всички хора, живели и които ще живеят някога, са подредени по времева линия от първия до последния човек.

Поддръжниците на модела често използват аналогия с две кутии за томбола – едната съдържа 10 номерирани топчета, а другата 100 000. Ако бъде изтеглено топче с номер четири, много по-вероятно е то да идва от по-малката кутия. По същата логика теорията предполага, че е статистически по-вероятно човешката популация да остане ограничена, вместо да нараства практически безкрайно в космически мащаб.

Междувременно други научни модели предупреждават за възможни значително по-близки демографски сътресения. Изследване, публикувано през май от учени от Миланския университет, разглежда хипотетичен сценарий, при който сериозна екологична криза рязко намалява устойчивия капацитет на Земята до около два милиарда души.

При този крайно неблагоприятен модел световното население би могло да започне бързо да намалява и дори да се свие наполовина около 2064 г. Авторите подчертават, че това не е прогноза, а илюстративен математически сценарий, целящ да покаже колко чувствителна може да бъде демографската динамика към внезапни промени в околната среда, ресурсите или глобалната стабилност.

Учените подчертават, че нито „аргументът за Страшния съд“, нито подобни модели могат да предскажат реално бъдещето на човечеството. Те по-скоро демонстрират как статистическите методи и вероятностните допускания могат да бъдат използвани за изследване на дългосрочните перспективи пред човешката цивилизация.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    6 1 Отговор
    Без коментар.... математик

    18:00 18.06.2026

  • 2 Тези

    9 0 Отговор
    Ако имат готина математичка в екипа, да вземе да изчисли как се прави перфектното фелацио, и да намине на изпит!

    18:01 18.06.2026

  • 3 Сила

    6 3 Отговор
    Само Лили Иванова знае кога ....
    И тя ще е там и ще го чака ....края на човечеството !!!

    18:05 18.06.2026

  • 4 авантгард

    5 0 Отговор
    Стъкмистика по великия 0крайнски учен Нагоденко.

    18:09 18.06.2026

  • 5 Офанзивен дефанзив

    3 1 Отговор
    Не съм математик, но мога да ви кажа със 100-процентова сигурност, че няма да отнеме 17 хиляди години. Ще отнеме около 2 часа, след като някой м@лоYмник първи да натисне копчето.

    Коментиран от #11

    18:14 18.06.2026

  • 6 Събиноооо

    1 0 Отговор
    прибирай се в къщи, за днес достатъчно глупотевини препечата, почини си.

    18:16 18.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Задали този въпрос на радио Ереван

    3 0 Отговор
    То мислило доста продължително и отговорило......
    Ако в Брюксел не се смени управлението на Урсула фондерлайн и останалите измислени героини краят на човечеството почти е настъпил. Остават няколко секунди

    18:23 18.06.2026

  • 9 Някой

    2 0 Отговор
    Пълни глупости. Раждаемостта няма да се запази. Дори в момента сигурно намалява и по Африка. В Азия разни като Китай (1.4 милиарда ) отчитат проблем с намалена раждаемост и 1 дете на двойка. България където е супер зле се води номер 1 по раждаемост в ЕС - разчитат на имигранти.
    Освен това човека ще мутира с времето. А такива на чужди планети изобщо не трябва да се броят за хора. Не случайно на коментари съм казвал, че ако ще пращят някакви на Марс, то първо трябва да ги кастрират. От различна гравитация и неща ще има тотална мутация на следващо поколение и невъзможност за идване на Земята - пъти по-голяма гравитация - все едно постоянно да носи над 200кг щанга.

    18:27 18.06.2026

  • 10 Бат Б. от Б

    1 1 Отговор
    аз ще определя кога шъ псикясате

    18:31 18.06.2026

  • 11 еврейски психо-хазарин

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Офанзивен дефанзив":

    Всичко е в Божиите ръце! Четете Светото писание - там пише всичко ,включително и това.

    18:40 18.06.2026