Как по нов начин да се преборим с махмурлука?

Яни Горанов е предприемач и един от създателите на успешна формула срещу махмурлука. Никой не е застрахован от това състояние, но е хубаво да го познаваме в дълбочина, за да знаем как да олекотим последствията. А науката действа непрекъснато в посока намиране на нови и нови формули. Както самият махмурлук е комплексно състояние, така и се лекува комплексно. Повече ще научим от Яни Горанов:

Разкажете повече за това състояние, за възрастови и други специфики?

Възрастта е много ключов фактор, с който определено трябва да се съобразяваме. Организмът ни може да издържа на безсънни парти нощи повече до около 26 - 27 години. След тази възраст начинът, по който се чувстваме, се усложнява и възстановяването е трудно. Влиянието и усещането за махмурлук се засилва все повече с напредване на възрастта. Обясненията за това са много. Едно от основните е, че най-мощният антиоксидант в човешкото тяло, така нареченият глутатион, се произвежда в големи количества в тялото, когато сме на възраст до около 28 години. Именно той ни позволява много бързо да се възстановим след тежка нощ. Но след тази възраст, тялото ни започва все по-малко и по-малко да произвежда този антиоксидант. И когато пием, на следващия ден се възстановяваме много по-трудно и бавно.

Махмурлукът е остра интоксикация. Когато приемаме алкохол, при разграждането му, в черния дроб се образува силно токсичен страничен продукт - ацеталдехид. Оказва множество вреди на организма ни и влияе за много дефицити.

След тежка вечер, тялото е изтощено, нивата на кръвната захар падат…И както казах, с възрастта нещата се влошават. Едно нормално средностатистическо тяло обработва около 50 мл. концентрат на час. С напредване на възрастта, това се утежнява и когато си изпил 200-300 мл. концентрат, ти трябват поне 6 до 8 часа, за да обработиш всичко това и да се възстановиш. Много е важно да се подбира алкохола, с какво го комбинираме, да избягваме коктейли с огромни количества захар, защото тя ни кара да пием повече и прави сутрешния срив много по-тежък. А липсата на сън и оксидативният стрес се натрупват. Чувството за тревожност също нараства с годините…

Как да понесем по-леко сутринта, когато сме изпуснали контрола предишната вечер?

Както самият махмурлук е комплексно състояние, така трябва да се лекува комплексно. С други думи - необходим е коктейл от съставки от различен характер. Освен това е важна грижата както преди пиене, така и след консумация - на сутринта.

Общата грижа е много важна. Когато положиш достатъчно грижа за себе си и изпиеш нужното количество минерали предварително, когато си се наспал и поемеш допълнителни неща, като нашата формула BuzzOver, има шанс да понесеш последствията по-леко.

Предварително може да си направиш коктейл със съдържание на глутатион, магнезий, цинк, витамин B2, бял трън, женшен, японско грозде. И всичко това може да се смеси с алкохолната напитка, така че хем да постигнем приятното опиянение, хем да сме се защитили превантивно от неприятното състояние на сутринта. Именно този тип коктейли сега са много модерни, защото младите хора мислят повече за здравето си от предишни поколения.

Преди да пиеш, е хубаво да се заредиш добре с витамин С, който ускорява метаболизма и позволява по-доброто обработване на алкохола. Полезни са и витамин В3, който подобрява кръвообращението и тауринът, който помага за стабилизиране на клетъчните мембрани, уязвими при употреба на алкохол.

За да се възстановим на следващия ден, тялото ни има нужда от съвсем малко количество захар. Ето защо в нашата сутрешна формула има минимална, прецизна доза захар – биохимично тя работи като “транспортна система”, която заедно със солите (електролитите) спомага за мигновеното абсорбиране на водата в клетките и ефективната рехидратация. Магнезият възстановява електролитния баланс и спомага за правилното функциониране на повече от 300 ензимни системи в тялото. Куркумата е ключова съставка. Куркуминът, който се съдържа в нея, има противовъзпалителни свойства. Екстрактът от джинджифил пък успокоява стомаха, подпомага храносмилането и осигурява комфорт през деня.