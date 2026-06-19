Новини
Любопитно »
Тъжен край за легендарния дъб на Робин Худ (ВИДЕО)

Тъжен край за легендарния дъб на Робин Худ (ВИДЕО)

19 Юни, 2026 07:43 1 484 15

  • дъб-
  • робин худ-
  • шерудска гора

Дървото е изсъхнало напълно вследствие на натрупани климатични промени, суши и задушаване на кореновата система

Тъжен край за легендарния дъб на Робин Худ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В Шерудската гора беше официално потвърдена „смъртта“ на Майорския дъб (Major Oak) – световноизвестното 1000-годишно дърво, в което според легендите се е укривал Робин Худ.

Дървото е изсъхнало напълно вследствие на натрупани климатични промени, суши и задушаване на кореновата система.

Куриозното е, че въпреки физическата си смърт, огромният ствол ще бъде оставен да стои в гората като естествен паметник, укрепен с метални подпори, за да не разочарова хилядите туристи.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Отказ от гражданство

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Запознат":

    Топ лицемери и предатели номер едно. Очаквайте в държави като България където хората са бедни най голямите мизерии. Българите се продават за половин кебапче 🥳🐐

    Коментиран от #4

    07:56 19.06.2026

  • 3 Дзак

    4 0 Отговор
    Няма и едно дръвче в Нотингам!

    08:00 19.06.2026

  • 4 Дзак

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Отказ от гражданство":

    Всеки с проблемите си!

    08:00 19.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факт

    5 0 Отговор
    Вечна е само глупостта

    08:11 19.06.2026

  • 7 Шерифът на Нотингам

    3 2 Отговор
    Ми като е изсъхнало, да го лакират.

    08:11 19.06.2026

  • 8 Сам мъж

    2 2 Отговор
    Българката е синоним на мизерия и бедност 🐐🥳

    Коментиран от #13

    08:12 19.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Анджо

    4 0 Отговор
    Какво му е тъжното, поживял си е 1200 години. Тиранозавъра е изчезнал и не се вайкате а за едно дърво плачете.😜🤷

    08:16 19.06.2026

  • 11 натрапници

    3 0 Отговор
    Разбойници, вий в други лес минахте...

    08:24 19.06.2026

  • 12 Мъж

    1 1 Отговор
    Българката инструмент е маша на сатаната от американското посолство. Всички ги подиграват и им се смеят 🥳🐐

    08:27 19.06.2026

  • 13 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сам мъж":

    Желаем ви успех на другия фронт!

    Коментиран от #15

    08:29 19.06.2026

  • 14 НАСКО

    2 0 Отговор
    Дай Боже, след изсъхването на този дъб на наглосаксонизма, да изсъхне и самата наглосаксония!

    08:30 19.06.2026

  • 15 Под дъгата

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    За ЛГБТ общността си има други форуми, коментирай си там какво желаеш и какво не.

    08:50 19.06.2026