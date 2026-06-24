Хю Джакман заснел най-тежките и изтощителни сцени от кариерата си в "Смъртта на Робин Худ"

Хю Джакман призна, че снимките на новия филм „Смъртта на Робин Худ“ са го изправили пред едно от най-тежките физически изпитания в дългогодишната му кариера. По думите на актьора екшън сцените в продукцията са били по-изтощителни от всичко, което е правил досега, включително и емблематичните му роли в поредиците „Х-Мен“ и „Дедпул“.

На световната премиера на филма Хю Джакман разкри, че по време на снимките е носил оборудване с тегло близо 90 килограма. Въпреки богатия си опит в изпълнението на сложни бойни сцени, той признава, че именно този проект е поставил физическата му подготовка на сериозно изпитание.

„Участвал съм в много бойни сцени през кариерата си, но нищо не ме подготви за това колко тежки бяха тези. Репетирахме дълго, а самите снимки бяха изключително изтощителни“, споделя актьорът.

Новият филм на режисьора и сценарист Майкъл Сарноски предлага различен прочит на легендата за Робин Худ. Вместо класическата история за благородния разбойник, лентата представя по-мрачен и реалистичен образ на героя, който в края на живота си се изправя срещу последиците от собствените си действия, насилието и митовете, създадени около името му.

Хю Джакман подчертава, че съзнателно е избягвал да се вдъхновява от предишните екранни превъплъщения на Робин Худ, изиграни от актьори като Кевин Костнър, Ръсел Кроу и Шон Конъри. Единственият му ранен спомен за героя е анимационната класика на Disney от детството му.

„Това е напълно нова интерпретация. По-скоро разглобяване на мита за Робин Худ и поглед към човека зад легендата“, казва той.

В центъра на историята е застаряващият Робин Худ, преследван от спомените за престъпления, кръвопролития и загуби. След тежко нараняване в битка той попада под грижите на сестра Бриджит, изиграна от Джоди Комър.

Британската актриса описва героинята си не като спасител, а като човек, който помага на Робин Худ да открие собственото си изкупление. Според нея сестра Бриджит се опитва да му върне надеждата и да му покаже, че човек не бива да бъде определян единствено от грешките на миналото си.

Комър не скри и възхищението си от работата с Джакман, като го определи като изключително земен, скромен и открит човек.

Освен Хю Джакман и Джоди Комър, във филма участват още Бил Скарсгард, Мъри Бартлет, Фейт Делани и Илайджа Унгвари.

„Смъртта на Робин Худ“ вече е по кината и се нарежда сред най-обсъжданите нови продукции на студио A24, известно със своите нестандартни и авторски филмови проекти.