19 юни 1829 г. Руската армия превзема Силистра

На 19 юни 1829 г. по време на Руско-турската война (1828 – 1829 г.), руските войски официално превземат ключовата османска крепост Силистра.
Това събитие бележи края на Втората обсада на града и пречупва окончателно османската отбранителна линия по Дунава.
Силистра е част от „крепостния четириъгълник“ Русе–Шумен–Варна–Силистра, който пази пътя към Истанбул. През предходната 1828 г. първата руска обсада се проваля. През пролетта на 1829 г. обсадата е подновена под ръководството на генерал-лейтенант Афанасий Красовски.
В боевете и щурма на укрепленията активно се включва Българският доброволчески корпус, ръководен от полк. Иван Липранди. Историческите сведения подчертават героизма на българския отряд начело с капитан Георги Мамарчев. Неговите бойци успяват да превземат една от най-важните турски табии (редути) и обръщат пленените османски оръдия срещу самата крепост.
След ожесточени артилерийски бомбардировки и миниране на крепостните стени, османският гарнизон в Силистра капитулира. Руските сили пленяват хиляди турски войници, ведно с цялото налично въоръжение, боеприпаси и хранителни запаси в града.
Падането на Силистра освобождава огромни руски сили от дунавския фронт. Това позволява на главнокомандващия руската армия, генерал Дибич Забалкански, да предприеме светкавичен и безпрецедентен поход през Стара планина (през Айтоския и Върбишкия проход).
Благодарение на осигурения тил от Силистра, руската армия съвсем неочаквано достига и превзема Одрин през август 1829 г. Това хвърля в паника султана в Константинопол.
Според последвалия Одрински мирен договор, Силистра остава под руско управление и окупация за няколко години като залог, докато Османската империя изплати наложените ѝ огромни военни контрибуции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #10, #13
16:31 19.06.2026
2 честен ционист
16:32 19.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5, #12
16:34 19.06.2026
4 Силистра 2028 повторението
16:35 19.06.2026
5 честен ционист
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":От Малая Токмачка до Силистра е някакви си 16ч с кола, а свръхзук е половин мин.
Коментиран от #6
16:38 19.06.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "честен ционист":аз пък ги смятам 5години , бъркам ли?
Коментиран от #8
16:40 19.06.2026
7 Галина Колева
Коментиран от #9
16:41 19.06.2026
8 честен ционист
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Поне да има време да научиш руския и да си в първите редици по посрещането.
Коментиран от #15
16:42 19.06.2026
9 честен ционист
До коментар #7 от "Галина Колева":Можеше все пак да приготвяш днес Адана кебапи и шашлъци.
Коментиран от #24
16:44 19.06.2026
10 Тя е...
До коментар #1 от "Сталин":... в нивите на Мала Токмачка от четири години, скоро няма да я дочакаш
16:44 19.06.2026
11 редник
Коментиран от #26
16:54 19.06.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Вече сме на 18 км от Славянск. Споко, идем. Зеленски за това иска мир до зимата.Нема стане.
17:05 19.06.2026
13 Българин
До коментар #1 от "Сталин":Робите винаги чака, някой да ги освободи, но винаги си остават роби. Защото свободата и истината, може само да си ги вземеш.
17:05 19.06.2026
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Пишете правильно
"Русия за пореден път окупира Силистра"
Иначе Сорос ще ви закрие
17:07 19.06.2026
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "честен ционист":Тя е кпдъна "по душа".
17:09 19.06.2026
16 койдазнай
17:09 19.06.2026
17 Аз съм
Коментиран от #18
17:19 19.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Аз съм
До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Пра-пра-пра.
.. дядо ми се е изселил в Силистра от подбалканските села, заради потурчването....и докато не почват да идват руснаците в Силистра се е живеело спокойно.
17:26 19.06.2026
20 И още нещо
Неговата баба е българка от Родопите, която е настоявала пред него да даде независимост и суверенна държава на българите. И султан Ахмед предлага да има такава държава, която да е разположена между Дунава и Стара планина. Генерал Дибич иска отсрочка, защото трябва да се посъветва с руския император относно подобна клауза в договора. След това "съветване" генералът съобщава: "Господарят каза българите да почакат!"
И българите чакат още близо половин век, за да получат васалитет, а после още 30 години за да получат независимост. Но дори и тогава руският император не е съгласен с обявяването на независимостта и предлага на тогавашния турски султан да навлезе с войски в Южна България, което обаче не се осъществява.
17:29 19.06.2026
21 заслуга на гудяев
17:31 19.06.2026
22 И още
Резултатът? След изтеглянето на руснаците огромни маси българи заминават след тях и получават пустеещи безводни земи в Бесарабия. В земите на съседни на нас народи обаче според мирния договор се формират васални княжества, а Гърция получава независимост и бива създадено Кралство Гърция.
17:36 19.06.2026
23 Сатана Z
Което ще рече ,че няма да има обсада като тази на Силистра,а българете само ще съборят украинския нелегален терористичен лагер.
Коментиран от #25
17:37 19.06.2026
24 Копейкин Костя
До коментар #9 от "честен ционист":Звучи по добре от борш,пелмени и супа от цвекло, не ли?
17:50 19.06.2026
25 Румен Решетников
До коментар #23 от "Сатана Z":Верно.
После ще национализираме руския анклав в Камчия!
17:54 19.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ССС
17:59 19.06.2026