Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
19 юни 1829 г. Руската армия превзема Силистра

19 юни 1829 г. Руската армия превзема Силистра

19 Юни, 2026 16:29 999 27

  • русия-
  • турция-
  • силистра-
  • превземане-
  • война-
  • крепост

Това събитие бележи края на Втората обсада на града и пречупва окончателно османската отбранителна линия по Дунава

19 юни 1829 г. Руската армия превзема Силистра - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 19 юни 1829 г. по време на Руско-турската война (1828 – 1829 г.), руските войски официално превземат ключовата османска крепост Силистра.

Това събитие бележи края на Втората обсада на града и пречупва окончателно османската отбранителна линия по Дунава.

Силистра е част от „крепостния четириъгълник“ Русе–Шумен–Варна–Силистра, който пази пътя към Истанбул. През предходната 1828 г. първата руска обсада се проваля. През пролетта на 1829 г. обсадата е подновена под ръководството на генерал-лейтенант Афанасий Красовски.

В боевете и щурма на укрепленията активно се включва Българският доброволчески корпус, ръководен от полк. Иван Липранди. Историческите сведения подчертават героизма на българския отряд начело с капитан Георги Мамарчев. Неговите бойци успяват да превземат една от най-важните турски табии (редути) и обръщат пленените османски оръдия срещу самата крепост.

След ожесточени артилерийски бомбардировки и миниране на крепостните стени, османският гарнизон в Силистра капитулира. Руските сили пленяват хиляди турски войници, ведно с цялото налично въоръжение, боеприпаси и хранителни запаси в града.

Падането на Силистра освобождава огромни руски сили от дунавския фронт. Това позволява на главнокомандващия руската армия, генерал Дибич Забалкански, да предприеме светкавичен и безпрецедентен поход през Стара планина (през Айтоския и Върбишкия проход).

Благодарение на осигурения тил от Силистра, руската армия съвсем неочаквано достига и превзема Одрин през август 1829 г. Това хвърля в паника султана в Константинопол.

Според последвалия Одрински мирен договор, Силистра остава под руско управление и окупация за няколко години като залог, докато Османската империя изплати наложените ѝ огромни военни контрибуции.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    10 18 Отговор
    Слава на Русия ,чакаме пак Червената армия на Силистра

    Коментиран от #10, #13

    16:31 19.06.2026

  • 2 честен ционист

    11 8 Отговор
    За да дойде 200г по-късно Румбата и да подари концесията за магистралата до Силистра на турците.

    16:32 19.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 3 Отговор
    и мала Токмачка

    Коментиран от #5, #12

    16:34 19.06.2026

  • 4 Силистра 2028 повторението

    6 4 Отговор
    България е като една Малорусия само, че с малко по-мургави обитатели.

    16:35 19.06.2026

  • 5 честен ционист

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    От Малая Токмачка до Силистра е някакви си 16ч с кола, а свръхзук е половин мин.

    Коментиран от #6

    16:38 19.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    аз пък ги смятам 5години , бъркам ли?

    Коментиран от #8

    16:40 19.06.2026

  • 7 Галина Колева

    18 3 Отговор
    Идваха и си отиваха....Уредиха с независимост Гърция и Сърбия ,а нас умишлено оставяха въпреки,че ние им печелехме войните с опълчението си...После се споразумяваха с турците и ни натрисаха черкези да ни тормозят допълнително ,а подлъгаха хиляди българи да се заселят в Молдова и къде ли не из Русия.Е ,накрая дочакахме нещо като Освобождение...

    Коментиран от #9

    16:41 19.06.2026

  • 8 честен ционист

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Поне да има време да научиш руския и да си в първите редици по посрещането.

    Коментиран от #15

    16:42 19.06.2026

  • 9 честен ционист

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Галина Колева":

    Можеше все пак да приготвяш днес Адана кебапи и шашлъци.

    Коментиран от #24

    16:44 19.06.2026

  • 10 Тя е...

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    ... в нивите на Мала Токмачка от четири години, скоро няма да я дочакаш

    16:44 19.06.2026

  • 11 редник

    8 3 Отговор
    Хм, и защо не сме освободени тогава, а е трябвало 50 г. по-късно да се води нова война и да се дадат над 16 000 убити и много повече ранени?...

    Коментиран от #26

    16:54 19.06.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Вече сме на 18 км от Славянск. Споко, идем. Зеленски за това иска мир до зимата.Нема стане.

    17:05 19.06.2026

  • 13 Българин

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Робите винаги чака, някой да ги освободи, но винаги си остават роби. Защото свободата и истината, може само да си ги вземеш.

    17:05 19.06.2026

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор
    Обръщение към главреда на "Факти"
    Пишете правильно
    "Русия за пореден път окупира Силистра"
    Иначе Сорос ще ви закрие

    17:07 19.06.2026

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Тя е кпдъна "по душа".

    17:09 19.06.2026

  • 16 койдазнай

    5 1 Отговор
    Руската армия превземла, превземала и акрая седнали с Везира и си разделили, каквото имало за разделяне. А раята в Румели я си останала за Султана.

    17:09 19.06.2026

  • 17 Аз съм

    8 1 Отговор
    То преди известната руско-турска война от 1877-2878 Силистра е била 7-пъти арена на руско-турска воини.Ефекта от цялата история е ,че градът е опожаряван няколко пъти и губи около 50%-60% от населението си.Толкова за руските войски.

    Коментиран от #18

    17:19 19.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Аз съм

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Пра-пра-пра.
    .. дядо ми се е изселил в Силистра от подбалканските села, заради потурчването....и докато не почват да идват руснаците в Силистра се е живеело спокойно.

    17:26 19.06.2026

  • 20 И още нещо

    7 1 Отговор
    Защо се премълчава фактът какво е предложил самият султан при оформянето на Одринския договор?
    Неговата баба е българка от Родопите, която е настоявала пред него да даде независимост и суверенна държава на българите. И султан Ахмед предлага да има такава държава, която да е разположена между Дунава и Стара планина. Генерал Дибич иска отсрочка, защото трябва да се посъветва с руския император относно подобна клауза в договора. След това "съветване" генералът съобщава: "Господарят каза българите да почакат!"
    И българите чакат още близо половин век, за да получат васалитет, а после още 30 години за да получат независимост. Но дори и тогава руският император не е съгласен с обявяването на независимостта и предлага на тогавашния турски султан да навлезе с войски в Южна България, което обаче не се осъществява.

    17:29 19.06.2026

  • 21 заслуга на гудяев

    5 1 Отговор
    А щастливото наивно българско население е принудено, за да оцелее след завръщането на турския башибозук, да се изтегли заедно с руската войска и да се засели по празните бесарабски земи (из Молдова и из Украйна)

    17:31 19.06.2026

  • 22 И още

    7 0 Отговор
    Г. С. Раковски свидетелства, че по времето на тази война, докато руските войски се придвижват на юг, минавайки през източните български земи, във всеки град, през който те преминат, българите вдигали въстание с искане за независимост. Генерал Дибич обаче ги предупреждавал: "Българи мирувайте, за да не обърна оръдията срещу вас!"
    Резултатът? След изтеглянето на руснаците огромни маси българи заминават след тях и получават пустеещи безводни земи в Бесарабия. В земите на съседни на нас народи обаче според мирния договор се формират васални княжества, а Гърция получава независимост и бива създадено Кралство Гърция.

    17:36 19.06.2026

  • 23 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Абе,Укрофили,верно ли ще събарят Украинския анклав Баба Алино до Варна?
    Което ще рече ,че няма да има обсада като тази на Силистра,а българете само ще съборят украинския нелегален терористичен лагер.

    Коментиран от #25

    17:37 19.06.2026

  • 24 Копейкин Костя

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Звучи по добре от борш,пелмени и супа от цвекло, не ли?

    17:50 19.06.2026

  • 25 Румен Решетников

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Сатана Z":

    Верно.
    После ще национализираме руския анклав в Камчия!

    17:54 19.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ССС

    2 0 Отговор
    без руснаците

    17:59 19.06.2026