Емблемата на "Даунинг стрийт" 10 - котаракът Лари посреща своя седми съквартирант Анди Бърнам

Най-известният котарак във Великобритания отново се оказа най-постоянната фигура в сърцето на британската власт. Лари, официалният „главен мишелов“ на правителството, посрещна на „Даунинг стрийт“ 10 новия министър-председател Анди Бърнам, който встъпи в длъжност на 20 юли след оттеглянето на Киър Стармър.

С Бърнам броят на премиерите, преминали през резиденцията по време на управлението на Лари, достигна седем. Преди него котаракът съжителстваше последователно с Дейвид Камерън, Тереза Мей, Борис Джонсън, Лиз Тръс, Риши Сунак и Киър Стармър.

Another one bites the dust. pic.twitter.com/qjVMNYcjdg — Larry the Cat (@Number10cat) June 22, 2026

„Политиците идват и си отиват, котките остават“, беше публикувано в хумористичния профил @Number10cat в социалната мрежа X. Акаунтът, който не се управлява официално от британското правителство, има над 900 000 последователи и от години коментира политически събития от името на котарака.

Лари пристига на „Даунинг стрийт“ на 15 февруари 2011 г. от приюта Battersea Dogs & Cats Home, след като в правителствения комплекс е установен проблем с гризачи. Той е първата котка в резиденцията, получила официалното звание Chief Mouser to the Cabinet Office.

Politicians come and go; cats are permanent https://t.co/YoiHKzn2hU — Larry the Cat (@Number10cat) July 20, 2026

Според представянето му на официалния сайт на британското правителство задълженията на Лари включват посрещане на гости, проверка на охранителните системи и „тестване на качеството на антикварните мебели за следобеден сън“. Той не принадлежи на конкретен премиер, а е обгрижван от служителите на „Даунинг стрийт“, което обяснява защо остава в резиденцията при всяка смяна на властта.

През февруари Лари отбеляза 15 години на поста. Смята се, че е на около 19 години, което го прави необичайно възрастен за домашна котка, но според източници от правителството той остава в добро здраве и продължава да изпълнява основната си задача. През 2025 г. дори е бил забелязан отново да преследва мишки.

This makes it sound like it's me that's making them quit... https://t.co/x7Oxos122T

— Larry the Cat (@Number10cat) July 21, 2026

Присъствието му пред черната врата на номер 10 често привлича не по-малко внимание от пристигащите държавни лидери. През декември 2025 г. Лари се появи на стъпалата при посещението на украинския президент Володимир Зеленски за среща с лидерите на Великобритания, Франция и Германия.

През годините котаракът се е превърнал в неизменна част от телевизионните включвания от „Даунинг стрийт“. Камерите са го заснемали да прекъсва репортери, да стои пред вратата, докато чака да бъде допуснат вътре, и да се спречква с други котки в района. Особено известно е съперничеството му с Палмърстън, бившия главен мишелов на британското външно министерство.

При управлението на Киър Стармър Лари трябваше да дели района с домашните котки на премиерското семейство Джоджо и Принс. Дали новият министър-председател Анди Бърнам ще се нанесе постоянно в резиденцията и дали ще доведе домашен любимец, все още не е окончателно уточнено. Бърнам, който преди назначението си ръководеше Голям Манчестър, заяви намерение да запази силна политическа и административна връзка със Северна Англия.

Независимо от жилищните планове на новия премиер, мястото на Лари изглежда сигурно. След петнадесет години, седем правителствени ръководители и поредица от политически кризи той остава най-дългогодишният обитател на британския център на властта.