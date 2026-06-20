Новини
Любопитно »
43-годишната Ан Хатауей е бременна с трето дете (ВИДЕО)

43-годишната Ан Хатауей е бременна с трето дете (ВИДЕО)

20 Юни, 2026 09:14 1 069 4

  • ан хатауей-
  • актриса-
  • бебе-
  • бременна

Актрисата обяви щастливата новина с кратко видео в Инстаграм

43-годишната Ан Хатауей е бременна с трето дете (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Ан Хатауей очаква третото си дете. Холивудската звезда сподели щастливата новина чрез публикация в социалните мрежи, с която изненада своите милиони последователи.

43-годишната носителка на „Оскар“ публикува кратко видео, в което се появява в свободна бяла рокля. В кадрите актрисата поставя ръце върху наедрялото си коремче, докато звучи класическата песен „Baby I'm Yours“ на Барбара Люис. След това тя се усмихва към камерата и напуска кадъра. Към публикацията Хатауей лаконично написа: „Baby, I'm yours“.

Публикация, споделена от Anne Hathaway (@annehathaway)

Това ще бъде третото дете за актрисата и съпруга ѝ Адам Шулман. Двамата сключиха брак през 2012 г. след няколкогодишна връзка и са сред най-стабилните двойки в Холивуд. Те вече са родители на двама синове – Джонатан и Джак, като традиционно пазят децата си далеч от общественото внимание и рядко коментират семейния си живот публично.

През годините Ан Хатауей нееднократно е говорила открито за предизвикателствата на майчинството и за желанието си да намери баланс между кариерата и семейството. В свои интервюта актрисата е признавала, че родителството е променило изцяло приоритетите ѝ и начина, по който подбира професионалните си ангажименти.

Новината за бременността идва в изключително натоварен и успешен период за кариерата на звездата. Сред най-очакваните ѝ бъдещи проекти е мащабната адаптация на „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан, в която участват още Мат Деймън, Том Холанд, Зендая, Робърт Патинсън и Шарлийз Терон.

Ан Хатауей е част и от актьорския състав на „Верити“ – екранизация на бестселъра на Колийн Хувър, която предизвиква сериозен интерес сред почитателите на психологическите трилъри. Сред предстоящите ѝ заглавия са още научнофантастичният филм „Краят на Оук Стрийт“ с Юън Макгрегър и дългоочакваният „Дневниците на принцесата 3“, който ще върне една от най-обичаните ѝ роли.

По-рано тази година актрисата участва и в драмата „Майка Мери“, а продължението на култовия филм „Дяволът носи Прада“ се оказа особено успешно в боксофиса. В продукцията тя отново си партнира с Мерил Стрийп, Стенли Тучи и Емили Блънт повече от две десетилетия след премиерата на оригиналния филм.

В интервю за списание Elle Ан Хатауей наскоро сподели, че семейството остава най-важната част от живота ѝ. По думите ѝ тя, Адам Шулман и двете им деца прекарват все повече време заедно и се наслаждават на период на спокойствие и семейна хармония.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 2 Отговор
    Да са живи и здрави! Удоволствие е да разбереш, че сред разрухата на Холивуд има щастливи семейства, успяли в личен план!

    09:18 20.06.2026

  • 2 Путин Виновния

    3 3 Отговор
    Тоя път нямам нищо общо.

    09:42 20.06.2026

  • 3 Много плодовити

    2 1 Отговор
    тия деца израилеви, бе!

    09:44 20.06.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    Другара Тодар Живков даваше 500 лева за трето дете.🦍🥳🤣👍

    10:41 20.06.2026