Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Осъдиха иранскa певица на 74 удара с камшик след изпълнение без хиджаб (ВИДЕО)

Осъдиха иранскa певица на 74 удара с камшик след изпълнение без хиджаб (ВИДЕО)

20 Юни, 2026 18:40 1 375 15

  • иран-
  • присъда-
  • певица-
  • хиджаб-
  • забрадка-
  • бой с камшик

Още 8 членове от нейната група са с подобни присъди и забрана за пътуване

Осъдиха иранскa певица на 74 удара с камшик след изпълнение без хиджаб (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Иранската певица Парасту Ахмади беше осъдена на 74 удара с камшик, след като изнесе онлайн концерт без задължителния за жените в страната хиджаб. Решението е постановено от наказателен съд в иранската провинция Кум и предизвика нова вълна от реакции както сред правозащитни организации, така и сред активисти за правата на жените.

Според информация на иранския новинарски портал Емтедад, освен телесното наказание на Ахмади и осем души от нейния музикален и продуцентски екип са наложени и двегодишни забрани за пътуване и професионална дейност. Съдебното решение все още може да бъде обжалвано.

В мотивите на съда се посочва, че участниците в проекта са разпространявали „вулгарно и неморално съдържание“ чрез интернет. Делото е свързано с концерт, излъчен на живо в YouTube през декември 2024 г. от традиционен крайпътен хан. По време на изпълнението Парасту Ахмади се появи без хиджаб и облечена в официална рокля – действие, което нарушава няколко действащи ограничения в Ислямска република Иран.

Концертът бързо привлече международно внимание и се превърна в символичен акт на съпротива срещу строгите правила, наложени на жените в страната. Към момента записът е гледан близо 3 милиона пъти в YouTube и продължава да се разпространява в социалните мрежи.

След Ислямската революция от 1979 г. публичните солови музикални изпълнения на жени пред смесена аудитория са силно ограничени в Иран. През последните години редица артистки, актриси и обществени личности се противопоставиха на тези правила, като част от по-широкото движение за граждански права и свободи.

Международни правозащитни организации нееднократно са критикували Иран за използването на физически наказания и за ограниченията върху свободата на изразяване. Присъдата срещу Парасту Ахмади се разглежда от мнозина наблюдатели като пореден пример за натиска върху артисти и обществени фигури, които открито поставят под въпрос действащите религиозни и социални норми в страната.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сичкуту русямил

    7 5 Отговор
    фереджетата и в айран

    18:43 20.06.2026

  • 2 Шперца

    17 2 Отговор
    Още им се кефете на тия психопати, даже се преместете там най-добре

    Коментиран от #11

    18:43 20.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 9 Отговор
    Трябва и за Дара същата присъда.

    Коментиран от #4

    18:44 20.06.2026

  • 4 гьо тлак

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    ревнуваш?

    18:48 20.06.2026

  • 5 Юуп

    3 2 Отговор
    Ако пуснат в ютубето и камшиците ще има поне 30 млн гледания

    18:49 20.06.2026

  • 6 исляма е маймунска религия

    11 7 Отговор
    жалко за персите

    18:50 20.06.2026

  • 7 за всички модерни

    4 13 Отговор
    Друго си е жените ви да обикалят полуголи като работещи древната професия нали?

    Изпадате в оргазйм като ви гледат девойчето до вас чужди мъже нали?

    Браво Ганя!

    Коментиран от #9, #10, #12

    19:01 20.06.2026

  • 8 изроди...

    5 2 Отговор
    как 74удара.......по добре и по хуманно е да я убият с камъни.

    19:09 20.06.2026

  • 9 Какво НЕ е ислямът

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "за всички модерни":

    Стигнах до края на този знаменателен коментар и си припомних някои интересни нещица из историята на науката и културата: никой от физичните и химичните закони, които се споменаваха в часовете по физика и химия в основното и средното училище, не носи името на мохамеданин ( дали има поне един химичен елемент, открит от мохамеданин?!?). Никоя от теоремите, споменавани в часовете по математика, не носи името на мохамеданин. Мохамеданите блестяха с отсъствието си и в учебниците по биология, музика и изобразително изкуство. Измежду създателите на парната машина, локомотива, телеграфа, телефона, радиото, телевизията, химикалката ако щете, и какво ли не още, мохамедански имена също не се забелязват...
    ...и още една малка подробност: никой измежду шахматистите (и шахматистките) - световни шампиони(к)и, не е "мирно"религиозен. Чиста случайност;-)...

    19:31 20.06.2026

  • 10 гьотверен

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "за всички модерни":

    ай сек тир

    19:41 20.06.2026

  • 11 НИЩО МУ НЯМА

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Шперца":

    ТЕ..КУПЕЙКИТЕ В иран
    И ДВА ДЕНА И ПОЛОВИН
    НЯМА ДА ИЗДЪРЖАТ
    НА ТОЗИ ДЕФАНЗИВЕН ФУТ БОЛ 🗣

    19:42 20.06.2026

  • 12 Тервел, неутрализстор на камилари

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "за всички модерни":

    От ислямски скоро ложци уроци по морал и чест Не възприемам!

    Коментиран от #13

    20:08 20.06.2026

  • 13 Тервел, неутрализстор на камилари

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тервел, неутрализстор на камилари":

    Да се чете: "От ислямски скomоложци ...".

    20:09 20.06.2026

  • 14 Кобра Кай 🥋

    1 0 Отговор
    Недейте бе изрууди! 🤬 Освен болката, унижението, ще ѝ останат белези доживот. А може и инфекция докато и зараснат раните. Това не е човешко наказание, нищо не е направило момичето!

    20:22 20.06.2026

  • 15 Кобра Кай 🥋

    2 0 Отговор
    Вече се радвам на бомбардировките на Тртмпоча, стига да не са по цивилни. Да млатят държавните сгради и лични домове на муджтаба и останалите мюсли мутри!

    20:24 20.06.2026