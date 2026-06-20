Осъдиха иранскa певица на 74 удара с камшик след изпълнение без хиджаб (ВИДЕО)

Иранската певица Парасту Ахмади беше осъдена на 74 удара с камшик, след като изнесе онлайн концерт без задължителния за жените в страната хиджаб. Решението е постановено от наказателен съд в иранската провинция Кум и предизвика нова вълна от реакции както сред правозащитни организации, така и сред активисти за правата на жените.

Според информация на иранския новинарски портал Емтедад, освен телесното наказание на Ахмади и осем души от нейния музикален и продуцентски екип са наложени и двегодишни забрани за пътуване и професионална дейност. Съдебното решение все още може да бъде обжалвано.

В мотивите на съда се посочва, че участниците в проекта са разпространявали „вулгарно и неморално съдържание“ чрез интернет. Делото е свързано с концерт, излъчен на живо в YouTube през декември 2024 г. от традиционен крайпътен хан. По време на изпълнението Парасту Ахмади се появи без хиджаб и облечена в официална рокля – действие, което нарушава няколко действащи ограничения в Ислямска република Иран.

Концертът бързо привлече международно внимание и се превърна в символичен акт на съпротива срещу строгите правила, наложени на жените в страната. Към момента записът е гледан близо 3 милиона пъти в YouTube и продължава да се разпространява в социалните мрежи.

След Ислямската революция от 1979 г. публичните солови музикални изпълнения на жени пред смесена аудитория са силно ограничени в Иран. През последните години редица артистки, актриси и обществени личности се противопоставиха на тези правила, като част от по-широкото движение за граждански права и свободи.

Международни правозащитни организации нееднократно са критикували Иран за използването на физически наказания и за ограниченията върху свободата на изразяване. Присъдата срещу Парасту Ахмади се разглежда от мнозина наблюдатели като пореден пример за натиска върху артисти и обществени фигури, които открито поставят под въпрос действащите религиозни и социални норми в страната.