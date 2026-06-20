Осъдиха иранскa певица на 74 удара с камшик след изпълнение без хиджаб (ВИДЕО)

Иранската певица Парасту Ахмади беше осъдена на 74 удара с камшик, след като изнесе онлайн концерт без задължителния за жените в страната хиджаб. Решението е постановено от наказателен съд в иранската провинция Кум и предизвика нова вълна от реакции както сред правозащитни организации, така и сред активисти за правата на жените.
Според информация на иранския новинарски портал Емтедад, освен телесното наказание на Ахмади и осем души от нейния музикален и продуцентски екип са наложени и двегодишни забрани за пътуване и професионална дейност. Съдебното решение все още може да бъде обжалвано.
В мотивите на съда се посочва, че участниците в проекта са разпространявали „вулгарно и неморално съдържание“ чрез интернет. Делото е свързано с концерт, излъчен на живо в YouTube през декември 2024 г. от традиционен крайпътен хан. По време на изпълнението Парасту Ахмади се появи без хиджаб и облечена в официална рокля – действие, което нарушава няколко действащи ограничения в Ислямска република Иран.
Концертът бързо привлече международно внимание и се превърна в символичен акт на съпротива срещу строгите правила, наложени на жените в страната. Към момента записът е гледан близо 3 милиона пъти в YouTube и продължава да се разпространява в социалните мрежи.
След Ислямската революция от 1979 г. публичните солови музикални изпълнения на жени пред смесена аудитория са силно ограничени в Иран. През последните години редица артистки, актриси и обществени личности се противопоставиха на тези правила, като част от по-широкото движение за граждански права и свободи.
Международни правозащитни организации нееднократно са критикували Иран за използването на физически наказания и за ограниченията върху свободата на изразяване. Присъдата срещу Парасту Ахмади се разглежда от мнозина наблюдатели като пореден пример за натиска върху артисти и обществени фигури, които открито поставят под въпрос действащите религиозни и социални норми в страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сичкуту русямил
18:43 20.06.2026
2 Шперца
Коментиран от #11
18:43 20.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #4
18:44 20.06.2026
4 гьо тлак
До коментар #3 от "Последния Софиянец":ревнуваш?
18:48 20.06.2026
5 Юуп
18:49 20.06.2026
6 исляма е маймунска религия
18:50 20.06.2026
7 за всички модерни
Изпадате в оргазйм като ви гледат девойчето до вас чужди мъже нали?
Браво Ганя!
Коментиран от #9, #10, #12
19:01 20.06.2026
8 изроди...
19:09 20.06.2026
9 Какво НЕ е ислямът
До коментар #7 от "за всички модерни":Стигнах до края на този знаменателен коментар и си припомних някои интересни нещица из историята на науката и културата: никой от физичните и химичните закони, които се споменаваха в часовете по физика и химия в основното и средното училище, не носи името на мохамеданин ( дали има поне един химичен елемент, открит от мохамеданин?!?). Никоя от теоремите, споменавани в часовете по математика, не носи името на мохамеданин. Мохамеданите блестяха с отсъствието си и в учебниците по биология, музика и изобразително изкуство. Измежду създателите на парната машина, локомотива, телеграфа, телефона, радиото, телевизията, химикалката ако щете, и какво ли не още, мохамедански имена също не се забелязват...
...и още една малка подробност: никой измежду шахматистите (и шахматистките) - световни шампиони(к)и, не е "мирно"религиозен. Чиста случайност;-)...
19:31 20.06.2026
10 гьотверен
До коментар #7 от "за всички модерни":ай сек тир
19:41 20.06.2026
11 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #2 от "Шперца":ТЕ..КУПЕЙКИТЕ В иран
И ДВА ДЕНА И ПОЛОВИН
НЯМА ДА ИЗДЪРЖАТ
НА ТОЗИ ДЕФАНЗИВЕН ФУТ БОЛ 🗣
19:42 20.06.2026
12 Тервел, неутрализстор на камилари
До коментар #7 от "за всички модерни":От ислямски скоро ложци уроци по морал и чест Не възприемам!
Коментиран от #13
20:08 20.06.2026
13 Тервел, неутрализстор на камилари
До коментар #12 от "Тервел, неутрализстор на камилари":Да се чете: "От ислямски скomоложци ...".
20:09 20.06.2026
14 Кобра Кай 🥋
20:22 20.06.2026
15 Кобра Кай 🥋
20:24 20.06.2026