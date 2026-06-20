Крал Чарлз III няма търпение да се срещне с внуците си Арчи и Лилибет скоро

Британският крал Чарлз Трети се очаква да се срещне с внуците си принц Арчи и принцеса Лилибет по време на предстоящото посещение на принц Хари и семейството му във Великобритания, съобщават британски и американски медии, позовавайки се на източници, близки до кралското семейство.

Според публикации в британската преса е постигната договореност 77-годишният монарх да прекара време с двете деца на принц Хари и Меган Маркъл. Ако срещата се състои, това ще бъде първата им лична среща от години и рядка възможност кралят да види своите внуци, които живеят в Калифорния.

Източниците твърдят, че крал Чарлз е особено щастлив от перспективата да се срещне с Арчи, който вече е на 7 години, и с 5-годишната Лилибет. Последното им посещение във Великобритания беше през 2022 г., когато семейството пристигна за честванията по повод Платинения юбилей на покойната кралица Елизабет Втора.

Все още не е ясно дали Меган Маркъл ще участва в планираната семейна среща. Според медийните публикации кралят е отправил покана към херцога и херцогинята на Съсекс да отседнат в кралска резиденция по време на визитата си през следващия месец. Съобщава се също, че са били обсъдени и въпросите, свързани със сигурността на семейството.

По-рано тази седмица стана известно, че принц Хари и Меган Маркъл възнамеряват да доведат децата си във Великобритания за първи път от четири години. Според близки до херцога източници той силно желае Арчи и Лилибет да поддържат връзка с дядо си.

След като през 2020 г. принц Хари и Меган се отказаха от ролята си на действащи членове на кралското семейство и се преместиха в Съединените щати, те загубиха правото си на държавна охрана във Великобритания. Именно опасенията за сигурността бяха една от основните причини децата им рядко да посещават страната.

През последните години принц Хари водеше съдебни битки с британските власти с искане да му бъде предоставена охрана по време на посещенията му на Острова. Той дори предложи лично да финансира мерките за сигурност, но през май 2025 г. загуби окончателно обжалването по случая.

Отношенията между принц Хари и крал Чарлз остават обтегнати след поредица от публични интервюта, документалния сериал „Хари и Меган“ и мемоарната книга „Резервният“, публикувана през 2023 г. Въпреки това през последните месеци в британските медии все по-често се появяват информации за възможно постепенно подобряване на отношенията между баща и син.

Не е известно дали предстоящото посещение ще доведе и до помирение между принц Хари и по-големия му брат, принц Уилям. Според източници от двореца отношенията между двамата остават силно охладени.

Меган Маркъл не е посещавала Великобритания от септември 2022 г., когато заедно със съпруга си присъства на погребението на кралица Елизабет Втора. Оттогава херцогинята на Съсекс не се е връщала на Острова, докато принц Хари е осъществил няколко самостоятелни визити.