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Крал Чарлз III няма търпение да се срещне с внуците си Арчи и Лилибет скоро

Крал Чарлз III няма търпение да се срещне с внуците си Арчи и Лилибет скоро

20 Юни, 2026 15:44 414 10

  • крал чарлз трети-
  • принц хари-
  • меган маркъл-
  • кралско семейство-
  • внуци

Източници от двореца твърдят, че кралят е изключително радостен от възможността да се срещне със семейството на сина си

Крал Чарлз III няма търпение да се срещне с внуците си Арчи и Лилибет скоро - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският крал Чарлз Трети се очаква да се срещне с внуците си принц Арчи и принцеса Лилибет по време на предстоящото посещение на принц Хари и семейството му във Великобритания, съобщават британски и американски медии, позовавайки се на източници, близки до кралското семейство.

Според публикации в британската преса е постигната договореност 77-годишният монарх да прекара време с двете деца на принц Хари и Меган Маркъл. Ако срещата се състои, това ще бъде първата им лична среща от години и рядка възможност кралят да види своите внуци, които живеят в Калифорния.

Източниците твърдят, че крал Чарлз е особено щастлив от перспективата да се срещне с Арчи, който вече е на 7 години, и с 5-годишната Лилибет. Последното им посещение във Великобритания беше през 2022 г., когато семейството пристигна за честванията по повод Платинения юбилей на покойната кралица Елизабет Втора.

Все още не е ясно дали Меган Маркъл ще участва в планираната семейна среща. Според медийните публикации кралят е отправил покана към херцога и херцогинята на Съсекс да отседнат в кралска резиденция по време на визитата си през следващия месец. Съобщава се също, че са били обсъдени и въпросите, свързани със сигурността на семейството.

По-рано тази седмица стана известно, че принц Хари и Меган Маркъл възнамеряват да доведат децата си във Великобритания за първи път от четири години. Според близки до херцога източници той силно желае Арчи и Лилибет да поддържат връзка с дядо си.

След като през 2020 г. принц Хари и Меган се отказаха от ролята си на действащи членове на кралското семейство и се преместиха в Съединените щати, те загубиха правото си на държавна охрана във Великобритания. Именно опасенията за сигурността бяха една от основните причини децата им рядко да посещават страната.

През последните години принц Хари водеше съдебни битки с британските власти с искане да му бъде предоставена охрана по време на посещенията му на Острова. Той дори предложи лично да финансира мерките за сигурност, но през май 2025 г. загуби окончателно обжалването по случая.

Отношенията между принц Хари и крал Чарлз остават обтегнати след поредица от публични интервюта, документалния сериал „Хари и Меган“ и мемоарната книга „Резервният“, публикувана през 2023 г. Въпреки това през последните месеци в британските медии все по-често се появяват информации за възможно постепенно подобряване на отношенията между баща и син.

Не е известно дали предстоящото посещение ще доведе и до помирение между принц Хари и по-големия му брат, принц Уилям. Според източници от двореца отношенията между двамата остават силно охладени.

Меган Маркъл не е посещавала Великобритания от септември 2022 г., когато заедно със съпруга си присъства на погребението на кралица Елизабет Втора. Оттогава херцогинята на Съсекс не се е връщала на Острова, докато принц Хари е осъществил няколко самостоятелни визити.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    5 2 Отговор
    Не ни занимавайте с тези боклуци

    15:46 20.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Арчи и Лилибет са кучешки имена като нашите Шаро и Мурджо.

    15:47 20.06.2026

  • 3 и аз нямам търпение

    3 2 Отговор
    събинка да престане с пълнежи за измислени крале и кифли мифли

    15:48 20.06.2026

  • 4 Кочо

    1 1 Отговор
    Занимавайте ни само с комунистически плебеи!

    15:49 20.06.2026

  • 5 Без име

    1 0 Отговор
    Хари е копие на баща си.

    15:52 20.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Цецка гювендията

    1 0 Отговор
    Арабското мляко най добро 🐐

    15:52 20.06.2026

  • 8 Ааа...

    2 0 Отговор
    И аз ако всяка вечер се срешах с Камилата, нямаше да имам търпение да видя друг човек!

    15:56 20.06.2026

  • 9 Чудесно новина

    1 1 Отговор
    Хари е по добрия наследник
    Чудесно че имат покана от Чарлс да отседнат официално ,!!!

    16:00 20.06.2026

  • 10 Бети прошляка

    0 0 Отговор
    Герб ме издумка и побегна с 200 🐐🥳🤣

    16:05 20.06.2026