Кейти Пери попари бившите си по време на концерт (ВИДЕО)

Кейти Пери отправи очевиден хаплив жест към бившите си партньори по време на концерт в Испания в четвъртък.

41-годишната певица беше хедлайнер на фестивала O Son do Camiño в Сантяго де Компостела, когато по време на изпълнението на хита си „Never Really Over“ на огромния екран зад нея се появи анимация на мобилен телефон, получаващ обаждания от нейни бивши партньори.

Според видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, на екрана се появяват контакти като Дипло, както и инициали „JM“, които мнозина свързват с Джон Майър, „RB“ – вероятно препратка към Ръсел Бранд, и „OB“, очевидно обозначаващи Орландо Блум.

В сценичната постановка Кейти Пери демонстративно игнорира всички обаждания от бившите си любими и приема само едно – от контакт с инициали „JPJT“, които според феновете са препратка към настоящия ѝ партньор Джъстин Пиер Джеймс Трюдо.

Durante “Never Really Over”, Katy Perry recebe ligação de todos seus ex companheiros e no final acaba atendendo apenas a ligação de Justin Trudeau 💖 pic.twitter.com/lajguKx0Ja — Katy Perry Daily Brasil (@katydailybrasil) June 19, 2026

Певицата и Орландо Блум започнаха връзката си през 2016 г., след като се запознаха на афтърпарти след церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“. След кратка раздяла през 2017 г. двамата възобновиха отношенията си година по-късно и се сгодиха на Свети Валентин през 2019 г.

През август 2020 г. се роди дъщеря им Дейзи Дав. През юни 2025 г. американски медии съобщиха, че двойката се е разделила по взаимно съгласие след близо десет години заедно.

Въпреки раздялата, Кейти Пери и звездата от поредицата „Карибски пирати“ продължават да поддържат добри отношения и съвместно да се грижат за дъщеря си. Орландо Блум е баща и на 15-годишния Флин, който е от брака му с австралийския модел Миранда Кер.

Преди връзката си с Блум, Кейти Пери беше омъжена за британския комик Ръсел Бранд между 2010 и 2012 г. След това тя имаше периодична връзка с музиканта Джон Майър. Миналата година продуцентът и диджей Дипло също потвърди, че двамата с певицата са имали кратка романтична връзка в миналото.

След раздялата си с Орландо Блум изпълнителката започна връзка с бившия канадски министър-председател Джъстин Трюдо. Слуховете за романса им се появиха през юли 2025 г., а през декември същата година двамата официално потвърдиха отношенията си със снимки от съвместно пътуване до Токио.

По-рано този месец Кейти Пери и Джъстин Трюдо направиха и първата си официална публична поява като двойка на червения килим на кинофестивала „Трайбека“ в Ню Йорк.