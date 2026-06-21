Юлиян Вергов: Ако за секунда не ти се излиза на сцената, спри да го правиш

Актьорът Юлиян Вергов призна, че един от най-ценните уроци, които е получил от Светлана Манева, е свързан с отдадеността към професията. В предаването „На фокус“ той цитира своя преподавател: „Ако за секунди не ти се прави това, веднага спри да го правиш изобщо“. По думите му това е урок за любовта към театъра и актьорската професия, който остава валиден и днес.
Вергов коментира и новия сериал „Дъждът оставя следи“, в който участва и като част от продуцентския екип. Според него една от важните теми в продукцията е обществената памет. „Един от големите проблеми на нас самите е късата памет или въобще липсата на такава. Ако имахме по-дългосрочна памет и неизбирателна, щяхме да си спомним много неща - дори за политика, история и така нататък“, каза той.
Актьорът разказа и за трудностите, които често остават скрити за публиката. По думите му не са рядкост случаите, в които артисти излизат на сцената въпреки сериозни контузии или тежки лични преживявания. „Играл съм с късан менискус, с късани кръстни връзки, с две счупени ръце“, сподели Вергов.
Вергов призна, че днес гледа на професията си с още по-голямо любопитство и желание да бъде част от различни творчески процеси. „Живеем в много интересно време. Не казвам лесно, но интересно. Много неща са ми интересни и искам да ги разбера“, каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 По Пратчет
Коментиран от #3
21:28 21.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Нали
До коментар #1 от "По Пратчет":Паветниците си въобразявате, че Пратчет е измислил това, и не знаете откъде е!?
Коментиран от #9
21:44 21.06.2026
4 Дзак
21:47 21.06.2026
5 Въобще
Всеки от нас сам си изкарва парите без да се вайка! Пари се дават само на децата!
21:47 21.06.2026
6 Анита ескорт топмодел счетоводство русия
Коментиран от #7
21:48 21.06.2026
7 Анонимен
До коментар #6 от "Анита ескорт топмодел счетоводство русия":Ти за какво си!
Коментиран от #10
21:55 21.06.2026
8 А ако за секунда ти се прииска
твоят отговор сигрно е да защото си го правил нали
Коментиран от #11
21:57 21.06.2026
9 Режисьор
До коментар #3 от "Нали":Предпочитам да е в контекста на статията (свързано с изкуството). А на вас пожелавам да "намерите това, което търсите". За "властите", предполагам, е излишно да пиша, ясно е, че няма да стане.
21:57 21.06.2026
10 Анита ескорт топмодел счетоводство русия
До коментар #7 от "Анонимен":Точно за тая работа съм. Работа счетоводителка но втората работа ми е ескорт на добри цени. 15 евро тромпета. 🥳
Коментиран от #14
21:57 21.06.2026
11 мдааа
До коментар #8 от "А ако за секунда ти се прииска":доста ми падна в очите откакто това стана известно
21:58 21.06.2026
12 проблемът на бг актьорите е че
а не осъзнават че са местни комедианти
22:01 21.06.2026
13 Госあ
22:05 21.06.2026
14 Ама
До коментар #10 от "Анита ескорт топмодел счетоводство русия":Ти ли даваш 15 евро, за да надуваш тромпети?
Коментиран от #16
22:11 21.06.2026
15 Светлана?
22:11 21.06.2026
16 Анита ескорт топмодел счетоводство русия
До коментар #14 от "Ама":Понякога мъжът ми тони ги дава за да се отърве от мен и да си набавя дозата протеини
Коментиран от #17
22:14 21.06.2026
17 Георги
До коментар #16 от "Анита ескорт топмодел счетоводство русия":Здравейте. Май ви познавам , ще може ли да ме обслужите , че нещо кайсиите са доста набъбнали 🥳🤣🐐
22:20 21.06.2026