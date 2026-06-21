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Юлиян Вергов: Ако за секунда не ти се излиза на сцената, спри да го правиш

Юлиян Вергов: Ако за секунда не ти се излиза на сцената, спри да го правиш

21 Юни, 2026 21:25 490 17

  • юлиян вергов-
  • дъждът оставя следи-
  • сериал

Актьорът разказа за уроците на Светлана Манева, новия сериал „Дъждът оставя следи“ и трудните моменти зад кулисите

Юлиян Вергов: Ако за секунда не ти се излиза на сцената, спри да го правиш - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Актьорът Юлиян Вергов призна, че един от най-ценните уроци, които е получил от Светлана Манева, е свързан с отдадеността към професията. В предаването „На фокус“ той цитира своя преподавател: „Ако за секунди не ти се прави това, веднага спри да го правиш изобщо“. По думите му това е урок за любовта към театъра и актьорската професия, който остава валиден и днес.

Вергов коментира и новия сериал „Дъждът оставя следи“, в който участва и като част от продуцентския екип. Според него една от важните теми в продукцията е обществената памет. „Един от големите проблеми на нас самите е късата памет или въобще липсата на такава. Ако имахме по-дългосрочна памет и неизбирателна, щяхме да си спомним много неща - дори за политика, история и така нататък“, каза той.

Актьорът разказа и за трудностите, които често остават скрити за публиката. По думите му не са рядкост случаите, в които артисти излизат на сцената въпреки сериозни контузии или тежки лични преживявания. „Играл съм с късан менискус, с късани кръстни връзки, с две счупени ръце“, сподели Вергов.

Вергов призна, че днес гледа на професията си с още по-голямо любопитство и желание да бъде част от различни творчески процеси. „Живеем в много интересно време. Не казвам лесно, но интересно. Много неща са ми интересни и искам да ги разбера“, каза той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По Пратчет

    2 1 Отговор
    "Опазил ме бог да живея в интерсни времена!"

    Коментиран от #3

    21:28 21.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нали

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "По Пратчет":

    Паветниците си въобразявате, че Пратчет е измислил това, и не знаете откъде е!?

    Коментиран от #9

    21:44 21.06.2026

  • 4 Дзак

    3 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    21:47 21.06.2026

  • 5 Въобще

    3 0 Отговор
    Не понасям вечно жалващите се впиянчени аркашки! При никоя власт не бяха доволни, и само - дайте дайте дайте....... Като Зелю!
    Всеки от нас сам си изкарва парите без да се вайка! Пари се дават само на децата!

    21:47 21.06.2026

  • 6 Анита ескорт топмодел счетоводство русия

    1 2 Отговор
    На тоя Вергов дали има кой да му надуе кавала , я да идва с войнството в тоалетната...

    Коментиран от #7

    21:48 21.06.2026

  • 7 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анита ескорт топмодел счетоводство русия":

    Ти за какво си!

    Коментиран от #10

    21:55 21.06.2026

  • 8 А ако за секунда ти се прииска

    1 0 Отговор
    Да удариш жена да го правиш или не
    твоят отговор сигрно е да защото си го правил нали

    Коментиран от #11

    21:57 21.06.2026

  • 9 Режисьор

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нали":

    Предпочитам да е в контекста на статията (свързано с изкуството). А на вас пожелавам да "намерите това, което търсите". За "властите", предполагам, е излишно да пиша, ясно е, че няма да стане.

    21:57 21.06.2026

  • 10 Анита ескорт топмодел счетоводство русия

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Точно за тая работа съм. Работа счетоводителка но втората работа ми е ескорт на добри цени. 15 евро тромпета. 🥳

    Коментиран от #14

    21:57 21.06.2026

  • 11 мдааа

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "А ако за секунда ти се прииска":

    доста ми падна в очите откакто това стана известно

    21:58 21.06.2026

  • 12 проблемът на бг актьорите е че

    2 0 Отговор
    повечето се мислят за холивудски звезди
    а не осъзнават че са местни комедианти

    22:01 21.06.2026

  • 13 Госあ

    0 0 Отговор
    Глупости.

    22:05 21.06.2026

  • 14 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Анита ескорт топмодел счетоводство русия":

    Ти ли даваш 15 евро, за да надуваш тромпети?

    Коментиран от #16

    22:11 21.06.2026

  • 15 Светлана?

    0 0 Отговор
    Не е ли Цветана Манева????

    22:11 21.06.2026

  • 16 Анита ескорт топмодел счетоводство русия

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ама":

    Понякога мъжът ми тони ги дава за да се отърве от мен и да си набавя дозата протеини

    Коментиран от #17

    22:14 21.06.2026

  • 17 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Анита ескорт топмодел счетоводство русия":

    Здравейте. Май ви познавам , ще може ли да ме обслужите , че нещо кайсиите са доста набъбнали 🥳🤣🐐

    22:20 21.06.2026