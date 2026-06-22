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Рецепта на деня: Картофено руло със спанак
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Картофено руло със спанак

22 Юни, 2026 10:05 476 0

  • руло-
  • картофено-
  • спанак-
  • какво да сготвя

Леко, засищащо и удобно за обяд, вечеря или кутия за работа

Рецепта на деня: Картофено руло със спанак - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • картофи - 800 г
  • спанак - 250 г
  • яйца - 3 бр.
  • сирене - 150 г
  • кашкавал - 100 г
  • кисело мляко - 2 с.л.
  • брашно - 2 с.л.
  • масло - 30 г
  • олио - 1 с.л.
  • магданоз - 1/2 връзка
  • сол - 1 ч.л.
  • черен пипер - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват, нарязват се на едри парчета и се слагат в тенджера със студена вода и щипка сол.

Варят се около 20-25 минути, докато омекнат напълно и вилица влиза лесно в тях. След това се отцеждат много добре и се намачкват още топли с маслото, за да се получи гладка и пухкава картофена основа.

Спанакът се измива и се подсушава. В тиган се загрява олиото, добавя се спанакът и се готви 3-4 минути, само докато спадне обемът му. Оставя се леко да изстине, след което се нарязва ситно. Ако е отделил течност, тя се отцежда, защото прекалената влага може да направи рулото ронливо.

Към охладените намачкани картофи се добавят яйцата, натрошеното сирене, 70 г от настъргания кашкавал, киселото мляко, брашното, нарязаният магданоз, солта и черният пипер.

Сместа се разбърква добре, докато продуктите се разпределят равномерно. Накрая се прибавя спанакът и отново се разбърква внимателно.

Форма за кекс или малка продълговата тава се покрива с хартия за печене.

Картофената смес се прехвърля вътре и се заглажда, като се притиска леко, за да няма празни места.

Отгоре се поръсва останалият кашкавал, който ще направи апетитна златиста коричка.

Рулото се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса за 35-40 минути. Готово е, когато повърхността стане златиста, краищата леко се отделят от хартията, а средата изглежда стегната. След изваждане от фурната се оставя да почине поне 10-15 минути, за да се реже по-лесно.

Картофеното руло със спанак се сервира топло или леко охладено, нарязано на дебели резени. Подхожда отлично със свежа салата, кисело мляко или лек сос, пише gotvach.bg.


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