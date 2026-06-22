Рецепта на деня: Картофено руло със спанак

Необходими продукти:

картофи - 800 г

спанак - 250 г

яйца - 3 бр.

сирене - 150 г

кашкавал - 100 г

кисело мляко - 2 с.л.

брашно - 2 с.л.

масло - 30 г

олио - 1 с.л.

магданоз - 1/2 връзка

сол - 1 ч.л.

черен пипер - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват, нарязват се на едри парчета и се слагат в тенджера със студена вода и щипка сол.

Варят се около 20-25 минути, докато омекнат напълно и вилица влиза лесно в тях. След това се отцеждат много добре и се намачкват още топли с маслото, за да се получи гладка и пухкава картофена основа.

Спанакът се измива и се подсушава. В тиган се загрява олиото, добавя се спанакът и се готви 3-4 минути, само докато спадне обемът му. Оставя се леко да изстине, след което се нарязва ситно. Ако е отделил течност, тя се отцежда, защото прекалената влага може да направи рулото ронливо.

Към охладените намачкани картофи се добавят яйцата, натрошеното сирене, 70 г от настъргания кашкавал, киселото мляко, брашното, нарязаният магданоз, солта и черният пипер.

Сместа се разбърква добре, докато продуктите се разпределят равномерно. Накрая се прибавя спанакът и отново се разбърква внимателно.

Форма за кекс или малка продълговата тава се покрива с хартия за печене.

Картофената смес се прехвърля вътре и се заглажда, като се притиска леко, за да няма празни места.

Отгоре се поръсва останалият кашкавал, който ще направи апетитна златиста коричка.

Рулото се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса за 35-40 минути. Готово е, когато повърхността стане златиста, краищата леко се отделят от хартията, а средата изглежда стегната. След изваждане от фурната се оставя да почине поне 10-15 минути, за да се реже по-лесно.

Картофеното руло със спанак се сервира топло или леко охладено, нарязано на дебели резени. Подхожда отлично със свежа салата, кисело мляко или лек сос, пише gotvach.bg.