Рецепта на деня: Картофено руло със спанак

Необходими продукти:
- картофи - 800 г
- спанак - 250 г
- яйца - 3 бр.
- сирене - 150 г
- кашкавал - 100 г
- кисело мляко - 2 с.л.
- брашно - 2 с.л.
- масло - 30 г
- олио - 1 с.л.
- магданоз - 1/2 връзка
- сол - 1 ч.л.
- черен пипер - 1/2 ч.л.
Начин на приготвяне:
Картофите се обелват, нарязват се на едри парчета и се слагат в тенджера със студена вода и щипка сол.
Варят се около 20-25 минути, докато омекнат напълно и вилица влиза лесно в тях. След това се отцеждат много добре и се намачкват още топли с маслото, за да се получи гладка и пухкава картофена основа.
Спанакът се измива и се подсушава. В тиган се загрява олиото, добавя се спанакът и се готви 3-4 минути, само докато спадне обемът му. Оставя се леко да изстине, след което се нарязва ситно. Ако е отделил течност, тя се отцежда, защото прекалената влага може да направи рулото ронливо.
Към охладените намачкани картофи се добавят яйцата, натрошеното сирене, 70 г от настъргания кашкавал, киселото мляко, брашното, нарязаният магданоз, солта и черният пипер.
Сместа се разбърква добре, докато продуктите се разпределят равномерно. Накрая се прибавя спанакът и отново се разбърква внимателно.
Форма за кекс или малка продълговата тава се покрива с хартия за печене.
Картофената смес се прехвърля вътре и се заглажда, като се притиска леко, за да няма празни места.
Отгоре се поръсва останалият кашкавал, който ще направи апетитна златиста коричка.
Рулото се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса за 35-40 минути. Готово е, когато повърхността стане златиста, краищата леко се отделят от хартията, а средата изглежда стегната. След изваждане от фурната се оставя да почине поне 10-15 минути, за да се реже по-лесно.
Картофеното руло със спанак се сервира топло или леко охладено, нарязано на дебели резени. Подхожда отлично със свежа салата, кисело мляко или лек сос, пише gotvach.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА