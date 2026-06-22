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Създателят на видеоиграта Assassin's Creed загина в самолетна катастрофа

Създателят на видеоиграта Assassin's Creed загина в самолетна катастрофа

22 Юни, 2026 10:27 496 2

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Клод Гийемо е един от основателите на успешната гейминг компания Ubisoft

Създателят на видеоиграта Assassin's Creed загина в самолетна катастрофа - 1
Снимка: Ubisoft
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Клод Гийемо, един от петимата братя, основали гейминг гиганта Ubisoft, е загинал при самолетна катастрофа в Западна Франция. Новината беше потвърдена от местните власти и от компанията, превърнала се в една от най-влиятелните сили в световната индустрия за видеоигри.

69-годишният предприемач е пътувал в петък вечерта с лек двумоторен самолет Cessna 421 в района на крайбрежния град Ла Бол на Атлантическия океан. На борда е бил и опитен инструктор-пилот. Според първоначалната информация машината се е разбила в земеделска местност малко преди захода за кацане на летище Ла Бол-Ескублак.

Кметът на Ла Бол Франк Луврие потвърди инцидента, а представители на летището съобщиха пред Associated Press, че самолетът е паднал непосредствено преди финалната фаза на приземяването. Причините за катастрофата все още се изясняват от френските авиационни власти. Клод Гийемо също е бил лицензиран пилот и е имал дългогодишен опит в авиацията.

В официално изявление Ubisoft потвърди смъртта на своя съосновател и изрази съболезнования към семейството му, без да коментира допълнителни подробности около трагедията.

Клод Гийемо е сред ключовите фигури зад създаването на Ubisoft през 1986 г. заедно с братята си Ив, Кристиан, Жерар и Мишел Гийемо. Компанията започва като малък семеен бизнес в Бретан, занимаващ се с разпространение на компютърен софтуер, а впоследствие се превръща в една от най-големите световни компании за разработка и издаване на видеоигри.

Под ръководството на семейство Гийемо Ubisoft изгражда едни от най-разпознаваемите франчайзи в индустрията, сред които са Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's Rainbow Six, Watch Dogs и The Division. През последните десетилетия компанията се утвърди като един от най-големите работодатели в сектора с десетки студиа и хиляди служители по света.

Макар по-рядко да присъстваше в публичното пространство в сравнение с брат си Ив Гийемо, Клод Гийемо има съществен принос за международната експанзия на компанията и за превръщането ѝ от регионален дистрибутор в глобален играч на пазара на интерактивни развлечения.

Новината за смъртта му идва в период на значителни промени за Ubisoft. През последните години компанията преминава през мащабна реорганизация и засилено сътрудничество с международни партньори, докато продължава да развива някои от най-популярните поредици в света на видеоигрите.

Разследването на катастрофата продължава, като френските власти предстои да установят дали инцидентът е свързан с техническа неизправност, метеорологични условия или човешка грешка.


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