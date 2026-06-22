Анелия и Деси Слава пуснаха първия си дует, базиран на истинска история (ВИДЕО)

Поп фолк звездите Анелия и Деси Слава представиха първия си общ дует „Вярно с оригинала“, който още преди премиерата си предизвика силен интерес сред феновете.
Освен новата песен, двете изпълнителки разказаха и за дългогодишното си приятелство, което стои в основата на колаборацията, пише Марица.
Идеята за съвместното парче е на Анелия, която разказа, че песента първоначално е попаднала при нея чрез младата формация New Wave.
Аранжиментът е дело на Павел Казаков.
„Когато я чух, си представих Анелия и Деси Слава и казах – това е нашият дует“, споделя Анелия в предаването COOLt.
Деси Слава разказа емоционално за подкрепата, която е получавала от своята колежка в труден период от живота си.
Тя сподели, че Анелия е проявявала изключителна грижа и човечност, включително като е чакала рано сутрин, за да я закара на лекарски прегледи.
Двете певици подчертаха, че отношенията им са далеч отвъд професионалните и се базират на истинско приятелство.
Новият дует „Вярно с оригинала“ разказва история за несподелена любов и болката от раздялата. Видеоклипът включва интересна концепция – използван е детектор на лъжата, а мъжкият образ е заснет без да се вижда лицето му, за да може всяка жена да се припознае в историята.
Покрай премиерата на песента двете изпълнителки насочват вниманието си и към големите си юбилейни концерти в зала „Арена София“.
Арена София ще посрещне 25-годишния юбилей на Анелия на 28 ноември, както и 30-годишната кариера на Деси Слава на 15 декември
Феновете вече очакват с интерес дали двете ще продължат съвместните си музикални проекти и в бъдеще.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вече
13:33 22.06.2026
2 Освалдо Риос
13:33 22.06.2026
3 ЕстетЪ
13:34 22.06.2026
4 ДРът пенсионер
Белким успеят двете заедно да го събудят
13:35 22.06.2026
5 Змей Горянин официално
Коментиран от #6
13:36 22.06.2026
6 Това беше добро
До коментар #5 от "Змей Горянин официално":👍👍👍👍👍👍👍
13:39 22.06.2026