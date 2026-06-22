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Анелия и Деси Слава пуснаха първия си дует, базиран на истинска история (ВИДЕО)

Анелия и Деси Слава пуснаха първия си дует, базиран на истинска история (ВИДЕО)

22 Юни, 2026 13:31 284 6

  • анелия-
  • деси слава-
  • поп фолк-
  • певици-
  • дует

Певиците обясниха как е изградена и концепцията за видеото към песента

Анелия и Деси Слава пуснаха първия си дует, базиран на истинска история (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездите Анелия и Деси Слава представиха първия си общ дует „Вярно с оригинала“, който още преди премиерата си предизвика силен интерес сред феновете.

Освен новата песен, двете изпълнителки разказаха и за дългогодишното си приятелство, което стои в основата на колаборацията, пише Марица.

Идеята за съвместното парче е на Анелия, която разказа, че песента първоначално е попаднала при нея чрез младата формация New Wave.

Аранжиментът е дело на Павел Казаков.

„Когато я чух, си представих Анелия и Деси Слава и казах – това е нашият дует“, споделя Анелия в предаването COOLt.

Деси Слава разказа емоционално за подкрепата, която е получавала от своята колежка в труден период от живота си.

Тя сподели, че Анелия е проявявала изключителна грижа и човечност, включително като е чакала рано сутрин, за да я закара на лекарски прегледи.

Двете певици подчертаха, че отношенията им са далеч отвъд професионалните и се базират на истинско приятелство.

Новият дует „Вярно с оригинала“ разказва история за несподелена любов и болката от раздялата. Видеоклипът включва интересна концепция – използван е детектор на лъжата, а мъжкият образ е заснет без да се вижда лицето му, за да може всяка жена да се припознае в историята.

Покрай премиерата на песента двете изпълнителки насочват вниманието си и към големите си юбилейни концерти в зала „Арена София“.

Арена София ще посрещне 25-годишния юбилей на Анелия на 28 ноември, както и 30-годишната кариера на Деси Слава на 15 декември

Феновете вече очакват с интерес дали двете ще продължат съвместните си музикални проекти и в бъдеще.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вече

    0 0 Отговор
    Не бих качил нито едната...

    13:33 22.06.2026

  • 2 Освалдо Риос

    0 0 Отговор
    На дует базиран на съвместна история му се вика шведска тройка.

    13:33 22.06.2026

  • 3 ЕстетЪ

    2 0 Отговор
    ДесиСлава ако имаше топ продуцент и с този уникален глас, щеше да е рамо до рамо с Мадона, но я употребиха като всички останали и дори не станаха "Балкански звезди"

    13:34 22.06.2026

  • 4 ДРът пенсионер

    1 0 Отговор
    Аз може да ги кача ама само заедно.
    Белким успеят двете заедно да го събудят

    13:35 22.06.2026

  • 5 Змей Горянин официално

    2 0 Отговор
    Тези са глътнали повече деца от баба Яга

    Коментиран от #6

    13:36 22.06.2026

  • 6 Това беше добро

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Змей Горянин официално":

    👍👍👍👍👍👍👍

    13:39 22.06.2026