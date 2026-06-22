Анелия и Деси Слава пуснаха първия си дует, базиран на истинска история (ВИДЕО)

Поп фолк звездите Анелия и Деси Слава представиха първия си общ дует „Вярно с оригинала“, който още преди премиерата си предизвика силен интерес сред феновете.

Освен новата песен, двете изпълнителки разказаха и за дългогодишното си приятелство, което стои в основата на колаборацията, пише Марица.

Идеята за съвместното парче е на Анелия, която разказа, че песента първоначално е попаднала при нея чрез младата формация New Wave.

Аранжиментът е дело на Павел Казаков.

„Когато я чух, си представих Анелия и Деси Слава и казах – това е нашият дует“, споделя Анелия в предаването COOLt.

Деси Слава разказа емоционално за подкрепата, която е получавала от своята колежка в труден период от живота си.

Тя сподели, че Анелия е проявявала изключителна грижа и човечност, включително като е чакала рано сутрин, за да я закара на лекарски прегледи.

Двете певици подчертаха, че отношенията им са далеч отвъд професионалните и се базират на истинско приятелство.

Новият дует „Вярно с оригинала“ разказва история за несподелена любов и болката от раздялата. Видеоклипът включва интересна концепция – използван е детектор на лъжата, а мъжкият образ е заснет без да се вижда лицето му, за да може всяка жена да се припознае в историята.

Покрай премиерата на песента двете изпълнителки насочват вниманието си и към големите си юбилейни концерти в зала „Арена София“.

Арена София ще посрещне 25-годишния юбилей на Анелия на 28 ноември, както и 30-годишната кариера на Деси Слава на 15 декември

Феновете вече очакват с интерес дали двете ще продължат съвместните си музикални проекти и в бъдеще.