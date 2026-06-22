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Катето Евро показа как глези бременната си снаха Ивелина Чоева (ВИДЕО)

Катето Евро показа как глези бременната си снаха Ивелина Чоева (ВИДЕО)

22 Юни, 2026 15:58 1 699 29

  • катето евро-
  • сашо кадиев-
  • ивелина чоева-
  • свекърва-
  • снаха-
  • бременна

Актрисата за пореден път показа майсторство в кулинарията, а бременната Ивелина не скри радостта си от гозбите

Катето Евро показа как глези бременната си снаха Ивелина Чоева (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Докато Сашо Кадиев е в Китай, където се наслаждава на причудливи преживявания, местната кухня и приключения с дъщеря си Кати, у нас съпругата му - бременната Ивелина Чоева е поверена на грижите на свекърва си Катето Евро.

Двете споделиха кадри от забавленията си в дома на актрисата в Кокаляне, където Катето отново демонстрира впечатляващи кулинарни умения. На богата трапеза забавната артистка сервира супа от скариди с узо по доминиканска рецепта, спанак с ориз, баница и свинско бон филе ала франсез.

„Мале, Кате, добре че не живея при теб“, пошегува се Ивелина Чоева, впечатлена и доста изкушена от богатото меню.

"Много е хубаво да си бременна", заяви моделът на фона на всички глезотии.

Малко по-късно разговорът премина към най-вълнуващата тема – бебето, което двойката очаква.

Развеселената свекърва започна да гали корема на бъдещата майка и с усмивка заяви:

„Угощавам те, защото тука да нахраним бебенцето.“, каза с умиление Катето Евро.

След това актрисата отправи любопитен въпрос към снаха си: „Ще кръстиш ли бебето Катерин?“

Отговорът на Ивелина обаче дойде мигновено със смях и без никакво колебание: „Е, не.“, което наведе мнозина на мисълта, че със Сашо вече са измислили името на бъдещия им наследник. Само преди няколко седмици те обявиха, че чакат момче.

Двете дами продължават със забавленията, като отправиха и послание към Сашо Кадиев, че може да не бърза да се връща и да си стои в Китай.

"Свекърва да ти е Катето Евро...", отбелязва още във видеото Ивелина Чоева и дава на Катето Евро да презентира обилната гощавка.

Феновете да звездните дами се забавляваха искрено с веселото клипче, а някои пожелаха на всички снахи да имат свекърва като Катето Евро.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ама

    31 0 Отговор
    Че циркаджийки...

    16:00 22.06.2026

  • 2 оня с коня

    20 1 Отговор
    Тя УбУ бременна ама от кой.

    Коментиран от #3, #5

    16:02 22.06.2026

  • 3 Трай

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Ся, щоту аку мъжа и разбере, ща идвата да прай скъндал и на негу да му го тургам!

    16:06 22.06.2026

  • 4 Тома

    18 2 Отговор
    Добре че ги показаха тези че ми се беше загубил съня.Сега ще чакам нещо за Сашко

    16:06 22.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фейк - либераст

    15 0 Отговор
    Ако не беше мама Катя да помага на мамин Сашко в сюблюмния момент Ивелина надали щеше да е ................!

    Коментиран от #8

    16:07 22.06.2026

  • 7 ЦъФтим и вържем.

    22 1 Отговор
    По нелепа "усмивка" от тази на еврото не съм виждал.

    Пълен фалш. Ма нали трябва да се покажем пред хората ще се хилим да ни завиждат само дето не знаят, че на никой не му пука за тях.

    Всъщност тя усмихнала ли се е или се е озъбила ?

    То голяма любоффф, то големо чудо само да видим, колко години ще изкара 2 или 3 години.

    16:09 22.06.2026

  • 8 Сър Стенли Ройс

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Фейк - либераст":

    Да не би и мама да се е включила в ...., ама с кво, с .енис колана или ...

    Коментиран от #29

    16:12 22.06.2026

  • 9 Гост

    15 0 Отговор
    УЖАС...
    БЕЗКРАЕН

    16:13 22.06.2026

  • 10 А бе

    9 0 Отговор
    ако не петруханци развратници -евроатлантици

    16:13 22.06.2026

  • 11 ЦъФтим и вържем.

    6 0 Отговор
    Ааа явно се е озъбила, за да видим, че са и ремонтирали кариесите, пък аз си помислих, че се е опитала да се усмихне. Да не се хаби скоро ще я сменят за Алито Брежнев.

    16:14 22.06.2026

  • 12 Нема лошо

    7 1 Отговор
    Може и с некоя играчка да я поглезва.

    16:16 22.06.2026

  • 13 сара

    17 0 Отговор
    Нека се радват жените на себе си...много нелепи изглеждат.

    16:18 22.06.2026

  • 14 Тая пък толкова ми е противна

    23 0 Отговор
    Изиграла една Рени и вече голямата актриса . Да си седи на село и сее домати

    16:21 22.06.2026

  • 15 ДВЕ КУХИ ЛЕЙКИ

    16 0 Отговор
    ОСОБЕНО ЕДНАТА

    16:25 22.06.2026

  • 16 Макс инструмент на рогатия

    5 0 Отговор
    Време е да си продадете имотите и да купите от моето злато 🤣

    16:25 22.06.2026

  • 17 газо

    10 0 Отговор
    аман от тия, вече ми се повръща.........

    16:29 22.06.2026

  • 18 Цървул

    14 0 Отговор
    Тя и предната снаха глезеше така .

    Коментиран от #27

    16:31 22.06.2026

  • 19 Петров-Донев

    3 3 Отговор
    От кого е детето? Това не ми стана ясно.

    16:35 22.06.2026

  • 20 а миче писарката не крие радостта си от

    6 0 Отговор
    менюто си с претоплени манджи и безсмислени пълнежи


    а бременната Ивелина не скри радостта си от гозбите

    16:56 22.06.2026

  • 21 ОСА

    4 0 Отговор
    И Таня я глезеше така и обещаваще, че винаги ще е до нея, ще я подкрепя и обича....та сега къде е...прегърна следващата -Ивчето !?????

    16:58 22.06.2026

  • 22 Са7аноелита

    4 0 Отговор
    "супа от скариди с узо" - бременните не бива да ядат морски дарове, какво остава за алкохол... Но, няма страшно, мъжете няма как да забременеят...

    17:00 22.06.2026

  • 23 Инвер.тите от ели7а

    1 0 Отговор
    Всички от елита са с прео6.n0л, отгледани с хормони, това ги прави каст..рати. Децата са лабораторни, мъж в рокля с бейби муун протеза на корема.

    17:04 22.06.2026

  • 24 секс маниака

    1 1 Отговор
    Искам да правя секс с нея докато е бременна.

    Коментиран от #25, #26

    17:09 22.06.2026

  • 25 Ти още ли не си разбрал

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "секс маниака":

    И като ти извади една амбарица, ще разбереш, че богатите булки са с бонус-изненада отдолу.

    17:39 22.06.2026

  • 26 Ми то е муж, бре!

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "секс маниака":

    Бременен мъж все още няма. Но, ти може да си отрвият след среща с ... "нея"...

    17:41 22.06.2026

  • 27 Танцьорка

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Цървул":

    на всякакви танци , селска мома ! По Черноморието "танцува" !

    17:46 22.06.2026

  • 28 абе сашко мамин

    1 0 Отговор
    остави бременната си жена на мама, а ти играеш бангаранга на прайда.

    17:49 22.06.2026

  • 29 генерал Деси

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сър Стенли Ройс":

    Напътствала е сашко как да действа, все пак има богат опит с тези мурафети.

    17:53 22.06.2026