Катето Евро показа как глези бременната си снаха Ивелина Чоева (ВИДЕО)

Докато Сашо Кадиев е в Китай, където се наслаждава на причудливи преживявания, местната кухня и приключения с дъщеря си Кати, у нас съпругата му - бременната Ивелина Чоева е поверена на грижите на свекърва си Катето Евро.
Двете споделиха кадри от забавленията си в дома на актрисата в Кокаляне, където Катето отново демонстрира впечатляващи кулинарни умения. На богата трапеза забавната артистка сервира супа от скариди с узо по доминиканска рецепта, спанак с ориз, баница и свинско бон филе ала франсез.
„Мале, Кате, добре че не живея при теб“, пошегува се Ивелина Чоева, впечатлена и доста изкушена от богатото меню.
"Много е хубаво да си бременна", заяви моделът на фона на всички глезотии.
Малко по-късно разговорът премина към най-вълнуващата тема – бебето, което двойката очаква.
Развеселената свекърва започна да гали корема на бъдещата майка и с усмивка заяви:
„Угощавам те, защото тука да нахраним бебенцето.“, каза с умиление Катето Евро.
След това актрисата отправи любопитен въпрос към снаха си: „Ще кръстиш ли бебето Катерин?“
Отговорът на Ивелина обаче дойде мигновено със смях и без никакво колебание: „Е, не.“, което наведе мнозина на мисълта, че със Сашо вече са измислили името на бъдещия им наследник. Само преди няколко седмици те обявиха, че чакат момче.
Двете дами продължават със забавленията, като отправиха и послание към Сашо Кадиев, че може да не бърза да се връща и да си стои в Китай.
"Свекърва да ти е Катето Евро...", отбелязва още във видеото Ивелина Чоева и дава на Катето Евро да презентира обилната гощавка.
Феновете да звездните дами се забавляваха искрено с веселото клипче, а някои пожелаха на всички снахи да имат свекърва като Катето Евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ама
16:00 22.06.2026
2 оня с коня
Коментиран от #3, #5
16:02 22.06.2026
3 Трай
До коментар #2 от "оня с коня":Ся, щоту аку мъжа и разбере, ща идвата да прай скъндал и на негу да му го тургам!
16:06 22.06.2026
4 Тома
16:06 22.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Фейк - либераст
Коментиран от #8
16:07 22.06.2026
7 ЦъФтим и вържем.
Пълен фалш. Ма нали трябва да се покажем пред хората ще се хилим да ни завиждат само дето не знаят, че на никой не му пука за тях.
Всъщност тя усмихнала ли се е или се е озъбила ?
То голяма любоффф, то големо чудо само да видим, колко години ще изкара 2 или 3 години.
16:09 22.06.2026
8 Сър Стенли Ройс
До коментар #6 от "Фейк - либераст":Да не би и мама да се е включила в ...., ама с кво, с .енис колана или ...
Коментиран от #29
16:12 22.06.2026
9 Гост
БЕЗКРАЕН
16:13 22.06.2026
10 А бе
16:13 22.06.2026
11 ЦъФтим и вържем.
16:14 22.06.2026
12 Нема лошо
16:16 22.06.2026
13 сара
16:18 22.06.2026
14 Тая пък толкова ми е противна
16:21 22.06.2026
15 ДВЕ КУХИ ЛЕЙКИ
16:25 22.06.2026
16 Макс инструмент на рогатия
16:25 22.06.2026
17 газо
16:29 22.06.2026
18 Цървул
Коментиран от #27
16:31 22.06.2026
19 Петров-Донев
16:35 22.06.2026
20 а миче писарката не крие радостта си от
а бременната Ивелина не скри радостта си от гозбите
16:56 22.06.2026
21 ОСА
16:58 22.06.2026
22 Са7аноелита
17:00 22.06.2026
23 Инвер.тите от ели7а
17:04 22.06.2026
24 секс маниака
Коментиран от #25, #26
17:09 22.06.2026
25 Ти още ли не си разбрал
До коментар #24 от "секс маниака":И като ти извади една амбарица, ще разбереш, че богатите булки са с бонус-изненада отдолу.
17:39 22.06.2026
26 Ми то е муж, бре!
До коментар #24 от "секс маниака":Бременен мъж все още няма. Но, ти може да си отрвият след среща с ... "нея"...
17:41 22.06.2026
27 Танцьорка
До коментар #18 от "Цървул":на всякакви танци , селска мома ! По Черноморието "танцува" !
17:46 22.06.2026
28 абе сашко мамин
17:49 22.06.2026
29 генерал Деси
До коментар #8 от "Сър Стенли Ройс":Напътствала е сашко как да действа, все пак има богат опит с тези мурафети.
17:53 22.06.2026