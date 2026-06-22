Катето Евро показа как глези бременната си снаха Ивелина Чоева (ВИДЕО)

Докато Сашо Кадиев е в Китай, където се наслаждава на причудливи преживявания, местната кухня и приключения с дъщеря си Кати, у нас съпругата му - бременната Ивелина Чоева е поверена на грижите на свекърва си Катето Евро.

Двете споделиха кадри от забавленията си в дома на актрисата в Кокаляне, където Катето отново демонстрира впечатляващи кулинарни умения. На богата трапеза забавната артистка сервира супа от скариди с узо по доминиканска рецепта, спанак с ориз, баница и свинско бон филе ала франсез.

„Мале, Кате, добре че не живея при теб“, пошегува се Ивелина Чоева, впечатлена и доста изкушена от богатото меню.

"Много е хубаво да си бременна", заяви моделът на фона на всички глезотии.

Малко по-късно разговорът премина към най-вълнуващата тема – бебето, което двойката очаква.

Развеселената свекърва започна да гали корема на бъдещата майка и с усмивка заяви:

„Угощавам те, защото тука да нахраним бебенцето.“, каза с умиление Катето Евро.

След това актрисата отправи любопитен въпрос към снаха си: „Ще кръстиш ли бебето Катерин?“

Отговорът на Ивелина обаче дойде мигновено със смях и без никакво колебание: „Е, не.“, което наведе мнозина на мисълта, че със Сашо вече са измислили името на бъдещия им наследник. Само преди няколко седмици те обявиха, че чакат момче.

Двете дами продължават със забавленията, като отправиха и послание към Сашо Кадиев, че може да не бърза да се връща и да си стои в Китай.

"Свекърва да ти е Катето Евро...", отбелязва още във видеото Ивелина Чоева и дава на Катето Евро да презентира обилната гощавка.

Феновете да звездните дами се забавляваха искрено с веселото клипче, а някои пожелаха на всички снахи да имат свекърва като Катето Евро.