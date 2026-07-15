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Бременна ли е Зендая? Истината зад папарашките кадри и зашеметяващата поява на червения килим

Бременна ли е Зендая? Истината зад папарашките кадри и зашеметяващата поява на червения килим

15 Юли, 2026 13:44 673 5

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Актрисата засенчи всички на премиерата на „Одисея“ в Ню Йорк, докато социалните мрежи прегряха от теории за бебе от Том Холанд

Бременна ли е Зендая? Истината зад папарашките кадри и зашеметяващата поява на червения килим - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

През последното денонощие името на Зендая не слиза от световните тенденции заради плъзналия слух, че очаква първото си дете от своя партньор Том Холанд. Спекулациите започнаха след папарашки снимки на актрисата с по-широки дрехи по време на филмови снимки в Канада.


Истината обаче се оказа съвсем различна и бе категорично разкрита на бляскавата премиера на новия филм на Кристофър Нолан „Одисея“ в Ню Йорк. Зендая, която изпълнява ролята на богинята Атина, се появи на червения килим в драматичен, ангелски вдъхновен тоалет, който подчертаваше перфектната ѝ фигура, слагайки категоричен край на слуховете за бременност.

Бременна ли е Зендая? Истината зад папарашките кадри и зашеметяващата поява на червения килим
Снимка: БГНЕС

Актрисата пристигна под ръка с Том Холанд, като двамата изглеждаха по-щастливи от всякога. Според модните критици появата на Зендая е най-силното ѝ модно изявление за годината, а „коремчето“ от предните дни е било чисто и просто илюзия от обемните костюми на снимачната площадка.


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