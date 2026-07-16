Барбара Палвин и Дилън Спроус разкриха пола на първото си дете: Очакват малка принцеса

Барбара Палвин и Дилън Спроус обявиха, че ще станат родители на момиченце. Новината беше разкрита по време на дебютния епизод на новия подкаст на Дилън – „Wildmen“, където двойката за първи път публично сподели пола на своето бъдещо дете.
Моделът на Victoria’s Secret и популярният актьор не скриха вълнението си от предстоящото попълнение в семейството. Дилън, с типичното си чувство за хумор, разказа, че вече наричат дъщеря си с милото италианско прозвище „principessa“ – истинска малка принцеса. Той с усмивка сподели, че с нетърпение очаква да се превъплъти в ролята на „мъжки татко“, готов за чаени партита и всякакви момичешки забавления.
След обявяването на новината, социалните мрежи се изпълниха с поздравления и топли пожелания към бъдещите родители. Милиони последователи на Барбара и Дилън изразиха радостта си и нетърпението да видят първите снимки на малката госпожица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мъж
13:48 16.07.2026
2 Kaлпазанин
Коментиран от #3
14:09 16.07.2026
3 ти от зачеването
До коментар #2 от "Kaлпазанин":ти гьот верен
15:11 16.07.2026