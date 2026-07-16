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Барбара Палвин и Дилън Спроус разкриха пола на първото си дете: Очакват малка принцеса

Барбара Палвин и Дилън Спроус разкриха пола на първото си дете: Очакват малка принцеса

16 Юли, 2026 13:45 583 3

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Звездната двойка сподели радостната новина в подкаста на Дилън

Барбара Палвин и Дилън Спроус разкриха пола на първото си дете: Очакват малка принцеса - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Барбара Палвин и Дилън Спроус обявиха, че ще станат родители на момиченце. Новината беше разкрита по време на дебютния епизод на новия подкаст на Дилън – „Wildmen“, където двойката за първи път публично сподели пола на своето бъдещо дете.

Моделът на Victoria’s Secret и популярният актьор не скриха вълнението си от предстоящото попълнение в семейството. Дилън, с типичното си чувство за хумор, разказа, че вече наричат дъщеря си с милото италианско прозвище „principessa“ – истинска малка принцеса. Той с усмивка сподели, че с нетърпение очаква да се превъплъти в ролята на „мъжки татко“, готов за чаени партита и всякакви момичешки забавления.


След обявяването на новината, социалните мрежи се изпълниха с поздравления и топли пожелания към бъдещите родители. Милиони последователи на Барбара и Дилън изразиха радостта си и нетърпението да видят първите снимки на малката госпожица.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъж

    2 1 Отговор
    Ща избумкам ани да ми роди една дъщеричка 🚀🇮🇱🥳

    13:48 16.07.2026

  • 2 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    Не е вярно ,сега е модерно като се сме на 16 само да си прецени и каже

    Коментиран от #3

    14:09 16.07.2026

  • 3 ти от зачеването

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    ти гьот верен

    15:11 16.07.2026