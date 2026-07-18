Телевизионен водещ разплака бременната Ан Хатауей (ВИДЕО)

Ан Хатауей имаше доста натоварени седмици, след като обяви третата си бременност. Вместо да забави темпото, тя се впусна в световна обиколка с новия си филм „Одисея“, посещавайки Лондон, Париж, Мумбай и завърши в Ню Йорк. Филмът на Кристофър Нолан вече е по кината и в България, а Хатауей влиза в ролята на Пенелопа – съпругата на Одисей (Мат Деймън), която чинно го чака да се завърне от дългото си пътуване след Троянската война, пише tialoto.bg.

Заедно с появите на червения килим, Ан трябваше да изпълни и няколко други задължения, включително гостуване в различни предавания. Едно подобно посещение обаче я остави обляна в сълзи, а феновете веднага се зачудиха дали става въпрос за радост, или тъга.

На 16 юли Хатауей беше гост на предаването Today, където не успя да сдържи емоциите си след жест от страна на водещия Крейг Мелвин. Той я изненада със специален подарък за бъдещото ѝ бебе.

Журналистът обяви „Искаме да те поздравим. Искаме да празнуваме бременността ти и затова ти взехме малко подаръче“.

Дали заради хормоните, или просто бе трогната от милия жест, в очите на Хатауей веднага се появиха сълзи и тя отговори „О, стига! Стига!“.

Крейг добави „Това е нещо, което не можеш да намериш в магазините“, а колегата на Ан, Том Холанд, се включи с коментар „Това е сладко. Това е много сладко“, докато оглеждаше подаръка.

Екипът на Today изненада Хатауей с тематичен тоалет на „Одисея“ за бъдещото ѝ бебе. Плетеният комплект съдържа шапка, гащички, обувки и пелерина.

„Когато това дете се роди, искаме то да е готово за битка. Това е троянски тоалет, специално направен за бебето“, пошегува се водещият.

Емоционалната Ан попита „Кой е толкова талантлив да направи всичко това? Ти ли го направи? Много е сладко“.

Крейг шеговито отговори „Как се досети? Направих го с двете си ръце“, след което разкри, че всъщност дизайнерите на дрехи в екипа му са го направили.

Журналистът продължи в по-ведър дух на разговора, обръщайки се към Том Холанд, който наскоро се ожени за колежката си Зендая, която също играе в „Одисея“. Той му каза „Е, Том, когато имаш деца, доведи ги“, намеквайки че и те може да получат специални подаръци.

Том отговори „Вече знам къде да дойда – точно тук“, а Ан добави „Това е епично и напълно тематично. Много ви благодаря. Невероятно е“.

Крейг заключи „Честито за филма, който си създала, както и за живота, който създаваш“.

2026 година е доста успешна за Ан Хатауей, която участва в пет филма, включително „Одисея“,„Mother Mary“, „Дяволът носи Прада 2“, „Края на Оук Стрийт“ и „Верити“.

„Пет премиерни филма за Ан Хатауей тази година, след което обяви, че очаква дете – това е продуктивност, която никой мъж не може да постигне“, пише един фен.

Ан шеговито отговори „Е, те са в неизгодно положение. Това е истината, но да, така се случиха нещата. Лудост е. Просто невероятно“.

Крейг Мелвин допълни „Невероятна си. Накара всеки в Холивуд да изглежда мързелив. Бебе напът и пет филма на екран“.

Въпреки че очаква третото си дете, Хатауей не мисли за отказване от Холивуд. Тя заяви, че се надява кариерата ѝ да продължи и след раждането.

„Има си своите върхове, има си своите падения, има си всичко между тях, така че е лудост да живееш във време, в което теглиш карта след карта и ти се случват тези вълнуващи неща. Страхотно е, че публиката все още иска да гледа филмите ми“, каза актрисата.

На 19 юни Ан Хатауей разкри, че очаква третото си дете. Тя публикува видео в Instagram, на което влиза в кадър с ръце върху корема си. След като ги сваля, тя разкрива щастливата новина.

Ан и съпругът ѝ Адам Шулман вече са родители на двама сина – 10-годишния Джонатан и 6-годишния Джак. Засега щастливите родители не споделят подробности около бъдещото си дете.