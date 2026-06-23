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Скъпият апартамент на Алекс Богданска възмути мрежата (ВИДЕО)

Скъпият апартамент на Алекс Богданска възмути мрежата (ВИДЕО)

23 Юни, 2026 11:59 3 572 24

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Интернет потребители не могат да си обяснят цената на такъв малък и нефункционален апартамент

Скъпият апартамент на Алекс Богданска възмути мрежата (ВИДЕО) - 1
Кадър:Youtube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-популярният модел у нас Александра Богданска бе залята от бурни реакции, след като показа луксозния си апартамент, който вече е обявен за продажба за впечатляващите 370 000 евро.

Вместо възхищение обаче, модерното жилище предизвика истинска вълна от критики в социалните мрежи, а коментарите под видеото станаха все по-остри и безпощадни.

Според потребители апартаментът е малък, нефункционален и силно надценен, въпреки модерната визия и добрата локация.

Най-много въпроси предизвиква дневната – огромен диван заема почти цялото пространство, но липсва телевизор. Това веднага роди саркастични коментари онлайн: „За какво е този диван, като няма какво да гледаш срещу него?“ Други добавят още по-иронично: „Ще лежиш и ще си гледаш босите крака.“

Кухнята също не остава пощадена – определена е от мнозина като „малка кутия без характер“, в която има място за миниатюрна маса и два бар стола, за които има място единствено под масата.

Според част от коментаторите изглежда като модерно Airbnb жилище, но не като луксозен дом, камо ли практичен дом за семейство. Коментиращите отбелязват, че в него може да живее сам човек или двойка, но за повече от това няма капацитет.

Критики отнася и спалнята, заради липса на достатъчно място за съхранение и прекалено доминиращи огледала, които според зрителите „смаляват“ пространството.

Най-жестоката оценка обаче идва от потребителите за цялостната концепция: „Апартаментът изглежда като обзаведен от каталог на Temu“, гласи един от най-харесваните коментари. Други са още по-директни: „Бяло, бежово и черно – голямо творчество“, „Това не е луксозен дом, а скъпо Airbnb“.

Мнозина поставят под съмнение и цената, като смятат, че подобен имот трудно оправдава сумата от 370 000 евро и би бил по-подходящ за отдаване под наем, отколкото за семейно жилище.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма общо

    33 3 Отговор
    Няма нищо общо с думата лукс, това апартаментче. Луксозни къщи, има в Дубай, САЩ, Канада, Франция, реставрирани луксозни замъци в Шотландия и Германия, това бяло и синьо, е като гръцко Airbnb.

    12:07 23.06.2026

  • 2 ЛукозноОграбване35години

    9 7 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    12:08 23.06.2026

  • 3 665

    31 3 Отговор
    Жилището прилича на офис на А1 в мола Само телефоните и таблетите по рафтовете липсват. Но не бих се учудил ако го сдаде за 350к. Аз за тия пари предпочитам къщура с 2дка двор в полите на балкана.

    12:11 23.06.2026

  • 4 Цъцъ

    28 2 Отговор
    В добавка, спокойно можете да си разменяте сол и захар със съседите от срещуположните блокове😉
    Цената е повече от абсурдна, няма смусъл дори да се коментира😂

    12:13 23.06.2026

  • 5 ха ха

    28 2 Отговор
    От една чалгарска ,,моделка,,и една пишман ,,дизайнерка,,алчни за пари това е очаквано.Сега е важно будала с пари да се намери.

    12:15 23.06.2026

  • 6 ИВАН

    15 2 Отговор
    Бай ганю и бай ганка продават апартамент, по Алеко Константинов

    12:23 23.06.2026

  • 7 Горката

    17 1 Отговор
    Женица! Усетила се е, как много се е нахакала, и иска да се спасява! Но късно! Защото не се е нахакала, както би искала да се нахака - да инвестираш, не е като да цугтромбонираш! Изисква се различна компетенция!

    12:32 23.06.2026

  • 8 Мийката де е?

    14 1 Отговор
    Мийката у кенефа къде е, само умивалника видях?

    12:43 23.06.2026

  • 9 Някои

    17 1 Отговор
    хора таотално са скъсали с реалността, както продавачи, така и копувачи. 370к Евро за апт. в София, трябва или да береш парите по дърветата или ужасно да си укъсил между ушите.

    12:46 23.06.2026

  • 10 Апартаментът е малък,

    18 0 Отговор
    но Богданска разполага със "собствен терен"!

    12:46 23.06.2026

  • 11 КИЧ

    19 2 Отговор
    Помня , че покойният проф. Иван Славов имаше една култова фраза - По добре хич , отколкото КИЧ ! Та и в този случай - по добре ИКЕА мебели за боксониерката , отколкото китайският "шик" с когото щедро е запълнена . А , цената ?! Цената само разсмива .

    12:49 23.06.2026

  • 12 Боцко

    9 2 Отговор
    Какво да му дизайнваш на тази дупка? Освем за даване под наем на младежи, за друго не става. Момата се е оляла с цената по скоро 50-100 х. Това е. Няма потенциал.

    Коментиран от #22

    12:52 23.06.2026

  • 13 Остаря

    13 0 Отговор
    И тази, вече по - малко я поръчват за " моделстване" по хотелите и си продава гарсониерата.

    12:55 23.06.2026

  • 14 Тити на Кака

    9 0 Отговор
    Поредната скрита реклама на приятелско клекопикаещо.
    Моля, насладете се!

    13:00 23.06.2026

  • 15 Доста

    8 2 Отговор
    Работа се изисква, за да стане функционално подобно кутийче и обикновено е нужна намесата на опитен интериорен дизайнер, който знае как да го " уголеми" визуално. Както си трябват поръчкови мебели за съхранение. Това нелито с курс за инериор 1 м няма как да го знае. Също и цветовете.
    Да се дообразова.

    13:00 23.06.2026

  • 16 ЯнкоК

    3 1 Отговор
    Долапчетата на баба ти

    13:01 23.06.2026

  • 17 един

    6 1 Отговор
    в цената влиза и една порция добре измита мида , само за близване

    13:02 23.06.2026

  • 18 Алекс

    6 6 Отговор
    Плюйте ,плюйте хейтери панелни.!Ще ми ядете поничката.Като гушна 370 хилки отивам на Малдивите,после ще ви поствам да си избия екскурзийката..

    13:03 23.06.2026

  • 19 Алоууу, журналята

    6 1 Отговор
    Колко квадрата е апартамента.и къде се намира.
    За какво ви се плаща ???

    Коментиран от #20, #24

    13:14 23.06.2026

  • 20 Не много

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Алоууу, журналята":

    Дали има и 50 м2 чиста жилищна площ, без общи части. Но пък за 370 000

    13:19 23.06.2026

  • 21 Алоууу, журналята

    10 0 Отговор
    Апартамента е 65 квадрата с общите части.
    Реално около 50-55 квадрата.
    Близо 7000 евро за метър квадратен.
    Тая направо се ОЛЯ.
    АЕ ЖУРНАЛЯТА, разберете поне къде се намира.
    Оправдайте си заплатите.

    13:24 23.06.2026

  • 22 аБе,

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Боцко":

    Боцко,в българският език няма дума освеМ.

    13:29 23.06.2026

  • 23 И беее

    2 0 Отговор
    Баш си е апартаментчето,точно за каквото ми трябва.

    13:50 23.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.