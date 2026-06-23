Скъпият апартамент на Алекс Богданска възмути мрежата (ВИДЕО)

Най-популярният модел у нас Александра Богданска бе залята от бурни реакции, след като показа луксозния си апартамент, който вече е обявен за продажба за впечатляващите 370 000 евро.

Вместо възхищение обаче, модерното жилище предизвика истинска вълна от критики в социалните мрежи, а коментарите под видеото станаха все по-остри и безпощадни.

Според потребители апартаментът е малък, нефункционален и силно надценен, въпреки модерната визия и добрата локация.

Най-много въпроси предизвиква дневната – огромен диван заема почти цялото пространство, но липсва телевизор. Това веднага роди саркастични коментари онлайн: „За какво е този диван, като няма какво да гледаш срещу него?“ Други добавят още по-иронично: „Ще лежиш и ще си гледаш босите крака.“

Кухнята също не остава пощадена – определена е от мнозина като „малка кутия без характер“, в която има място за миниатюрна маса и два бар стола, за които има място единствено под масата.

Според част от коментаторите изглежда като модерно Airbnb жилище, но не като луксозен дом, камо ли практичен дом за семейство. Коментиращите отбелязват, че в него може да живее сам човек или двойка, но за повече от това няма капацитет.

Критики отнася и спалнята, заради липса на достатъчно място за съхранение и прекалено доминиращи огледала, които според зрителите „смаляват“ пространството.

Най-жестоката оценка обаче идва от потребителите за цялостната концепция: „Апартаментът изглежда като обзаведен от каталог на Temu“, гласи един от най-харесваните коментари. Други са още по-директни: „Бяло, бежово и черно – голямо творчество“, „Това не е луксозен дом, а скъпо Airbnb“.

Мнозина поставят под съмнение и цената, като смятат, че подобен имот трудно оправдава сумата от 370 000 евро и би бил по-подходящ за отдаване под наем, отколкото за семейно жилище.