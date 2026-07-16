Александра Богданска се похвали със сбъдната мечта - изгря във фотосесия на British Vogue (СНИМКИ)

Александра Богданска участва във фотосесия за августовския брой на British Vogue, съобщи самата тя в Instagram. Моделът определи проекта като „сбъдната мечта“ и публикува както финални кадри, така и снимки зад кулисите.

В сесията Алкс позира с бижута на българския бранд Studio Zard, а фотограф е Златимир Араклиев, става ясно от страниците на списанието.

Появата в британското издание е поредна стъпка в международната кариера на модела, който през последните години участва в модни събития и проекти извън България и работи с чуждестранни марки.

Фотосесията носи международна видимост и на Studio Zard. Бижутерската марка вече е представяна в редакционни модни проекти и не за първи път присъства на страниците на British Vogue.

От изданието описват дизайните на Studio Zard като скулптурни бижута с органични текстури и прецизна изработка, които съчетават съвременна елегантност и по-сдържена интерпретация на лукса.