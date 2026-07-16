Александра Богданска се похвали със сбъдната мечта - изгря във фотосесия на British Vogue (СНИМКИ)

Александра Богданска участва във фотосесия за августовския брой на British Vogue, съобщи самата тя в Instagram. Моделът определи проекта като „сбъдната мечта“ и публикува както финални кадри, така и снимки зад кулисите.
В сесията Алкс позира с бижута на българския бранд Studio Zard, а фотограф е Златимир Араклиев, става ясно от страниците на списанието.
Появата в британското издание е поредна стъпка в международната кариера на модела, който през последните години участва в модни събития и проекти извън България и работи с чуждестранни марки.
Фотосесията носи международна видимост и на Studio Zard. Бижутерската марка вече е представяна в редакционни модни проекти и не за първи път присъства на страниците на British Vogue.
От изданието описват дизайните на Studio Zard като скулптурни бижута с органични текстури и прецизна изработка, които съчетават съвременна елегантност и по-сдържена интерпретация на лукса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яде бижута ми то
Кому е интересно?
Кой я храни?
Коментиран от #2
17:37 16.07.2026
2 Сър Стенли Ройс
До коментар #1 от "Яде бижута ми то":Как кой я храни кроасана с белия крем.
17:45 16.07.2026
3 Реалист
17:47 16.07.2026
4 Дядо Гъдю
За невярващите да погледат кадри от 70-те и началото на 80-те.
Жалко , че стандартът БДС не е валиден.
17:54 16.07.2026
5 Пълна промяна
18:02 16.07.2026
6 Годините и ползването на тази кифла си
18:13 16.07.2026
7 Мартин Кора
Има черен колан по хоризонтално джудо..
И най-вече влечение по големи неща..
18:14 16.07.2026