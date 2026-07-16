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Александра Богданска се похвали със сбъдната мечта - изгря във фотосесия на British Vogue (СНИМКИ)

Александра Богданска се похвали със сбъдната мечта - изгря във фотосесия на British Vogue (СНИМКИ)

16 Юли, 2026 17:32 852 7

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  • фотосесия-
  • vogue

Моделът се появи с бижута на български бранд

Александра Богданска се похвали със сбъдната мечта - изгря във фотосесия на British Vogue (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Александра Богданска участва във фотосесия за августовския брой на British Vogue, съобщи самата тя в Instagram. Моделът определи проекта като „сбъдната мечта“ и публикува както финални кадри, така и снимки зад кулисите.

В сесията Алкс позира с бижута на българския бранд Studio Zard, а фотограф е Златимир Араклиев, става ясно от страниците на списанието.

Появата в британското издание е поредна стъпка в международната кариера на модела, който през последните години участва в модни събития и проекти извън България и работи с чуждестранни марки.

Фотосесията носи международна видимост и на Studio Zard. Бижутерската марка вече е представяна в редакционни модни проекти и не за първи път присъства на страниците на British Vogue.

От изданието описват дизайните на Studio Zard като скулптурни бижута с органични текстури и прецизна изработка, които съчетават съвременна елегантност и по-сдържена интерпретация на лукса.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яде бижута ми то

    12 0 Отговор
    Грим, сенки, загадки
    Кому е интересно?
    Кой я храни?

    Коментиран от #2

    17:37 16.07.2026

  • 2 Сър Стенли Ройс

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Яде бижута ми то":

    Как кой я храни кроасана с белия крем.

    17:45 16.07.2026

  • 3 Реалист

    7 1 Отговор
    Демек ше продава по скъпу минджакиту:)

    17:47 16.07.2026

  • 4 Дядо Гъдю

    6 0 Отговор
    Навремето,през соца,повечето момичета бяха красиви,а тази щеше да минава за посредствена.
    За невярващите да погледат кадри от 70-те и началото на 80-те.
    Жалко , че стандартът БДС не е валиден.

    17:54 16.07.2026

  • 5 Пълна промяна

    4 0 Отговор
    Тя изцяло си промени лицето и носа с пластики...

    18:02 16.07.2026

  • 6 Годините и ползването на тази кифла си

    2 0 Отговор
    Личат и то много! Няма ли кой да каже на тази, че е доста дърта и дразнеща с натрапеното си присъствие! С годините цената и се срива

    18:13 16.07.2026

  • 7 Мартин Кора

    2 0 Отговор
    И с други неща може да се похвали.
    Има черен колан по хоризонтално джудо..
    И най-вече влечение по големи неща..

    18:14 16.07.2026