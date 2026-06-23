Данчо Караджов зачеркна БГ Радио заради тежка обида

Една от най-големите легенди на българския рок – Йордан Караджов, призна, че е дълбоко разочарован от отношението на БГ Радио към група „Сигнал“.
Причината е липсата на покана за грандиозния концерт по случай 25-годишнината на медията – грандиозно събитие, което събра десетки популярни изпълнители и хиляди фенове.
Фронтменът на „Сигнал“ разкри, че реакцията му е била крайна, пише "България днес".
„Изтрих телефонните номера на ръководството на БГ Радио“, призна Данчо Караджов.
Още по-болезнен за него се оказал фактът, че нито той, нито останалите музиканти от групата са били поканени дори като гости на празника.
Именно „Сигнал“ е сред формациите, които още преди четвърт век застават зад идеята за създаването на БГ Радио и публично подкрепят старта на радиото за българска музика. През годините песните на групата неизменно са сред най-излъчваните и най-обичаните от слушателите. Затова отсъствието им от юбилейното събитие е прието като сериозно пренебрежение.
Разочарованието е още по-голямо на фона на впечатляващата история на „Сигнал“. Вече близо 50 години групата не е прекъсвала своята дейност, не се е разпадала и продължава активно да концертира пред поколения фенове в цялата страна.
Мнозина музикални почитатели определят „Сигнал“ като една от най-успешните и обичани рок групи в историята на българската музика – с десетки хитове и трайно присъствие на сцената.
Според близки до музикантите случилото се не е възприето само като лична обида към Данчо Караджов, а като пренебрежение към цяла епоха от българската рок музика.
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