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Данчо Караджов зачеркна БГ Радио заради тежка обида

Данчо Караджов зачеркна БГ Радио заради тежка обида

23 Юни, 2026 13:31 1 350 9

  • данчо караджов-
  • бг радио-
  • сигнал-
  • музика-
  • обида

Музикантът е обиден на радиото, че е забравило за група "Сигнал" за 25-ата си годишнина

Данчо Караджов зачеркна БГ Радио заради тежка обида - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Една от най-големите легенди на българския рок – Йордан Караджов, призна, че е дълбоко разочарован от отношението на БГ Радио към група „Сигнал“.

Причината е липсата на покана за грандиозния концерт по случай 25-годишнината на медията – грандиозно събитие, което събра десетки популярни изпълнители и хиляди фенове.

Фронтменът на „Сигнал“ разкри, че реакцията му е била крайна, пише "България днес".

„Изтрих телефонните номера на ръководството на БГ Радио“, призна Данчо Караджов.

Още по-болезнен за него се оказал фактът, че нито той, нито останалите музиканти от групата са били поканени дори като гости на празника.

Именно „Сигнал“ е сред формациите, които още преди четвърт век застават зад идеята за създаването на БГ Радио и публично подкрепят старта на радиото за българска музика. През годините песните на групата неизменно са сред най-излъчваните и най-обичаните от слушателите. Затова отсъствието им от юбилейното събитие е прието като сериозно пренебрежение.

Разочарованието е още по-голямо на фона на впечатляващата история на „Сигнал“. Вече близо 50 години групата не е прекъсвала своята дейност, не се е разпадала и продължава активно да концертира пред поколения фенове в цялата страна.

Мнозина музикални почитатели определят „Сигнал“ като една от най-успешните и обичани рок групи в историята на българската музика – с десетки хитове и трайно присъствие на сцената.

Според близки до музикантите случилото се не е възприето само като лична обида към Данчо Караджов, а като пренебрежение към цяла епоха от българската рок музика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 буря в чаша

    13 4 Отговор
    то няма държава,тоя зачеркнал някакво радио!

    13:35 23.06.2026

  • 2 име

    13 7 Отговор
    Човек трябва да има малко от малко мярка. Данчо караджов да вземе да си пусне свой запис от младини и после свой запис от близките години. То си е трагедия да го слушаш. Нормално да не го поканят, само ще гони публиката и разваля и без това не много впечатляващия концерт.

    13:41 23.06.2026

  • 3 Кънчо Петков

    9 8 Отговор
    Какво да вадят от нафталина някакви мумии? В момента в бегето е актуално бангаранга.

    13:44 23.06.2026

  • 4 тото

    8 5 Отговор
    Гледах от неамй къде записът на въпросния концерт по телевизията - ми то си беше една мъка, след 10 минути изключих телевизора. Ако господинът си въобразява, че неговото присъствие би предизвикало различна реакция, много греши. Отдавна се е превърнал в поредния тв досадник, натрапващ се където може, само и само да не го забравят да върти втръсналата на всички стара плоча как бил тормозен, милия по времето преди 89 година, и без него ще минем.

    13:50 23.06.2026

  • 5 Симо

    8 1 Отговор
    Напълно прав е Данчо Караджов да се обиди! И не го заслужава със сигурност. Може би в някакъв момент не е бил удобен с разбиранията си на някой подлизурко, а подлизурковците не забравят това. Данчо със сигурност знае и кой е подлизуркото!

    13:51 23.06.2026

  • 6 Ассссссс

    4 4 Отговор
    Че кой иска да го слуша?

    13:53 23.06.2026

  • 7 1912

    7 2 Отговор
    Хич да не се кахъри Данчо Караджов! Отсъствието от подобен музикален ПРАЙД , е голям комплимент за обичаната група "Сигнал" ! Поздравявам всички , които НЕ слушат Бг радио!

    13:53 23.06.2026

  • 8 селския глупак

    1 2 Отговор
    Изглежда, че Даката Караджов се мисли за Мик Джагър и очаква да го канят на дърти години да пее. Да се погледне в огледалото, не са Ролинг Стоунс.

    14:03 23.06.2026

  • 9 Гласове от зайчарника в Банкя

    1 0 Отговор
    И Бацо така, следващия път няма да го поканят на конгреса на ГЕРБ!

    14:09 23.06.2026