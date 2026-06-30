Мадона се обяви против използването на изкуствен интелект в остра позиция

Мадона остро критикува изкуствения интелект в ново интервю за Vogue Italia, като заяви, че зависимостта от AI е „обратното на създаването на изкуство“.

Поп иконата коментира, че в миналото творческият процес е бил свързан с непосредствено общуване между художници, музиканти, танцьори и артисти, които са работили заедно от много по-чисто и автентично място.

„Много ценя това преживяване“, казва Мадона. „Днес вече не се прави така. Сега, за да получиш договор със звукозаписна компания, мислиш колко последователи имаш.“

Певицата допълва, че именно затова в песента „Bring Your Love“ казва: „Не се опитвай да ме разсейваш с числа“.

„За мен всичко започна без да мисля за класации и стрийминг показатели. Алгоритмите и изкуственият интелект са обратното на поемането на риск, а за мен това е обратното на правенето на изкуство“, заявява тя.

Мадона разказва още, че когато търси вдъхновение за нова музика, напълно се откъсва от технологиите и социалните разсейвания.

„Напоследък е трудно заради албума ми и всички неща, свързани с него. Но обичам да си взимам паузи и да изчезвам. Така подхранваш въображението си“, обяснява тя. „Трябва да има тишина и дни, в които просто се свързваш с природата, с децата си, с конете си.“

Това не е първият път, в който Мадона заема критична позиция към технологиите. По време на среща с публика след премиерата на филма ѝ „Confessions II – The Film“ тя заяви, че социалните мрежи са създали у хората „постоянна нужда“ да документират всичко.

Тогава изпълнителката призова феновете си да оставят телефоните си и да се свържат истински с преживяването.