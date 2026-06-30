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Мадона се обяви против използването на изкуствен интелект в остра позиция

Мадона се обяви против използването на изкуствен интелект в остра позиция

30 Юни, 2026 15:57 706 6

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  • певица-
  • изкуствен интелект-
  • социални мрежи-
  • музика

Певицата изрази и недоволството си от творческия процес в наши дни и влиянието на социалните мрежи

Мадона се обяви против използването на изкуствен интелект в остра позиция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Мадона остро критикува изкуствения интелект в ново интервю за Vogue Italia, като заяви, че зависимостта от AI е „обратното на създаването на изкуство“.

Поп иконата коментира, че в миналото творческият процес е бил свързан с непосредствено общуване между художници, музиканти, танцьори и артисти, които са работили заедно от много по-чисто и автентично място.

„Много ценя това преживяване“, казва Мадона. „Днес вече не се прави така. Сега, за да получиш договор със звукозаписна компания, мислиш колко последователи имаш.“

Певицата допълва, че именно затова в песента „Bring Your Love“ казва: „Не се опитвай да ме разсейваш с числа“.

„За мен всичко започна без да мисля за класации и стрийминг показатели. Алгоритмите и изкуственият интелект са обратното на поемането на риск, а за мен това е обратното на правенето на изкуство“, заявява тя.

Мадона разказва още, че когато търси вдъхновение за нова музика, напълно се откъсва от технологиите и социалните разсейвания.

„Напоследък е трудно заради албума ми и всички неща, свързани с него. Но обичам да си взимам паузи и да изчезвам. Така подхранваш въображението си“, обяснява тя. „Трябва да има тишина и дни, в които просто се свързваш с природата, с децата си, с конете си.“

Това не е първият път, в който Мадона заема критична позиция към технологиите. По време на среща с публика след премиерата на филма ѝ „Confessions II – The Film“ тя заяви, че социалните мрежи са създали у хората „постоянна нужда“ да документират всичко.

Тогава изпълнителката призова феновете си да оставят телефоните си и да се свържат истински с преживяването.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    10 1 Отговор
    Възможно е изкуственият интелект скоро да може да пее по-добре от Мадона.

    16:01 30.06.2026

  • 2 ИВАН

    7 2 Отговор
    Тая мадона, май вече трябва да се прекръсти на бабона, но подробности, такъв е живота, цъфтим и прецъфтяваме.

    16:01 30.06.2026

  • 3 Някой

    4 0 Отговор
    Заплаха е за такива музиканти, актьори и така нататък. Като нищо в скоро време да няма актьори - да са виртуални. Друг е въпросът, че ИИ се учи от хората и прави миш-маш.

    16:06 30.06.2026

  • 4 Колкото и да ни е неприятно

    13 0 Отговор
    В момента се качват около 75,000 музикални композиции, генерирани с ИИ в Спотифай на ден. Вече ги слушаме и по нашите радиа, а има и хитове. С киното скоро ще стане същото: напълно дигиталните актьори или дигиталните копия на реалните актьори ще напълнят филмовите продукции. След едно-две поколения, хората ще забравят, че е имало професии като музикант или актьор.

    16:07 30.06.2026

  • 5 ммм даа

    1 0 Отговор
    скоро и на виртуален концерт с виртуална бира и виртуална мадама и виртуален кекс

    17:06 30.06.2026

  • 6 Спиро

    0 0 Отговор
    Дадона знае ли какво е алгоритъм?

    17:25 30.06.2026