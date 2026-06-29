Стана ясно кой ще пее на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси

Стиви Никс и Тим Макгроу са сред имената, които според Page Six се очаква да се появят на мащабно събитие в „Медисън Скуеър Гардън“, свързвано от източници с предполагаема сватбена церемония на Тейлър Суифт и Травис Келси.

Според публикацията в Ню Йорк е издадено разрешение за голямо частно събитие в залата в петък, на което се очакват над 1000 души. Отделно има разрешение и за по-малка вечеря за около 100 гости в четвъртък, която източници описват като репетиционна вечеря.

Спекулациите около събитието се засилиха, след като Тейлър Суифт се появи на четвъртия мач от финалите на НБА на 10 юни в „Медисън Скуеър Гардън“ с тениска с надпис „Stevie Knicks“ – игра на думи между името на певицата Стиви Никс и отбора „Ню Йорк Никс“. Почитателите на певицата, свикнали с т.нар. „Easter eggs“ – скрити подсказки, които тя често използва преди албуми и важни събития, веднага свързаха жеста с възможна поява на легендарната вокалистка от Fleetwood Mac.

Участието на Тим Макгроу също би имало силен символичен заряд. Първият хит на Тейлър Суифт в класацията на Billboard, издаден когато тя е едва на 16 години, носи именно неговото име.

„Чух, че Тейлър е поканила толкова много хора, че събитието ще бъде по-голямо от Met Gala“, твърди източник от музикалната индустрия.

Източници твърдят, че на голямото събитие в петък ще има няколко музикални изпълнения. Сред обсъжданите имена е и Пол Маккартни, който през 2015 г. излезе на сцената заедно с Тейлър Суифт по време на 40-годишнината на „Saturday Night Live“. Според Page Six обаче бившият член на The Beatles в момента се намира във Великобритания.

Дъщеря му, дизайнерката Стела Маккартни, е сред приятелките на Суифт и според слухове може да има участие в създаването на една от визиите на певицата. Тейлър наскоро беше забелязана с бяла визия на McCartney, което допълнително подхрани спекулациите.

Сред предполагаемите гости са близката приятелка на Тейлър Суифт от гимназията Абигейл Андерсън, която според публикацията може да бъде шаферка, както и сестрите Хаим – Есте, Даниел и Алана, Зоуи Кравиц, Ед Шийрън, Джак Антоноф и Маргарет Куали, Маришка Харгитей, Кара Делевин, Суки Уотърхаус, Джиджи Хадид и Брадли Купър, Селена Гомес и Бени Бланко.

Блейк Лайвли, която години наред беше сред най-близките приятелки на Суифт, според Page Six не е сред поканените след охлаждането на отношенията им на фона на съдебния спор на актрисата с Джъстин Балдони.

От страна на Травис Келси се очаква да присъстват негови съотборници и представители на „Канзас Сити Чийфс“, включително Патрик Махоумс и треньорът Анди Рийд. Сред поканените според публикацията са още Джордж Китъл от „Сан Франциско 49ърс“ и съпругата му, дизайнерката Кристин Юшчик.

Източници твърдят, че са поканени и различни актьори от „Saturday Night Live“, където Тейлър Суифт е била музикален гост пет пъти, веднъж е водила предаването и има няколко епизодични участия. Травис Келси също е бил водещ на шоуто.

Сред очакваните гости е и Ема Стоун със съпруга си, сценариста от „SNL“ Дейв Маккари. Смята се, че песента на Суифт „When Emma Falls in Love“ е вдъхновена именно от актрисата.

Въпреки мащаба на предполагаемото събитие, хора от обкръжението на поп звездата поставят под въпрос дали именно в „Медисън Скуеър Гардън“ ще се състои самата церемония. Според един източник изборът на толкова голяма и показна локация не отговаря напълно на това, което най-близките ѝ биха очаквали за сватбата ѝ. Затова част от тях предполагат, че голямото събитие може да бъде по-скоро празненство след вече сключен брак.

Служители по сигурността в градската служба в Манхатън, където се издават брачни лицензи за щата Ню Йорк, твърдят, че през последните дни не е имало данни за лиценз на името на Тейлър Суифт. В щата Ню Йорк брачният лиценз е валиден 60 дни и изисква 24-часов период преди церемонията, освен ако не бъде получено съдебно изключение.

От кметството потвърждават пред The Post, че е подадено заявление за разрешение за периода от 2 до 4 юли, като 33-та улица ще бъде блокирана.

Източник, работил в „Медисън Скуеър Гардън“, коментира, че залата лесно може да бъде затворена така, че придвижването на гостите да остане напълно скрито от външни наблюдатели. По думите му автомобилите могат да влизат през вътрешен достъп, който води директно до нивото на сцената, където има гримьорни и помещения, подходящи за булчински екип.

Слуховете около събитието включват и възможността Тейлър Суифт да е организирала сложна схема за отклоняване на вниманието – гостите да бъдат събрани в „Медисън Скуеър Гардън“, след което отведени на друго място за церемония и върнати обратно за голямото празненство.

Американската суперзвезда е известна с изключителния контрол върху кариерата и публичния си образ – от изкупуването на правата върху записите си до турнето Eras, което се превърна в най-касовото концертно турне в историята. В документалната поредица „The End of an Era“ тя показа и цената на този постоянен интерес, като призна пред Ед Шийрън, че понякога се чувства преследвана и иска период далеч от публичното внимание.

Официално потвърждение за сватба или за характера на събитието засега няма. Представители на потенциално ангажираните страни запазват мълчание, а сватбеният организатор Марк Сийд не е коментирал информацията.

Джордж Китъл също беше попитан за слуховете и заяви, че е попитал Травис Келси за публикациите около „Медисън Скуеър Гардън“, а той само се засмял.