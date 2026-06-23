Кейт Мидълтън умолявала принц Уилям да спре едно опасно хоби, той обаче отказва

Принц Уилям продължава да се противопоставя на опитите на съпругата си принцеса Катрин да го откаже от една от любимите му страсти – карането на мотоциклети. Темата отново привлече вниманието на британските медии след коментари на кралски експерти, според които хобито на бъдещия британски монарх остава повод за сериозни притеснения в семейството.

Според биографа Кристофър Андерсен, автор на книгата „Kate!“, желанието на Кейт Мидълтън съпругът ѝ да се откаже от моторите е напълно разбираемо. По думите му ситуацията е близка до тази на много семейства, в които единият партньор се опитва да убеди другия да се откаже от рисково занимание.

Разликата е, че в случая става дума за бъдещ крал. Според експерта евентуален инцидент би имал последствия далеч отвъд рамките на семейството.

Любовта на принц Уилям към моторите датира още от младежките му години. Според близки до кралското семейство той винаги е ценял усещането за свобода, което му дават двуколесните машини. Под защитната каска наследникът на британския престол може да остане неразпознат и за кратко да избяга от постоянния обществен интерес.

„Той често е казвал, че му харесва да бъде сред обикновени хора, без те да знаят кой е“, твърди Андерсен. Според него именно това чувство за анонимност е една от основните причини Уилям да не се отказва от хобито си.

Опасенията на Кейт обаче не са нови. Кралски наблюдатели отбелязват, че тя многократно е изразявала тревога за безопасността му, особено след като двамата станаха родители на принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. Притесненията ѝ са били споделяни и от покойната кралица Елизабет II, която също не криеше безпокойството си от увлечението на внука си по високоскоростните мотоциклети.

През годините принц Уилям е притежавал няколко мощни спортни модела, сред които Yamaha R1 и Honda CBR 1100XX Blackbird. След раждането на децата си той значително ограничи карането, но никога не се отказа напълно от него.

Самият принц неведнъж е признавал, че моторите носят риск, но е защитавал правото си на лични интереси. В свои по-стари интервюта той е отбелязвал, че животът не може да бъде изживян в пълна безопасност и че човек трябва да продължи да прави нещата, които обича.

Миналата седмица Уилям посети благотворителната организация Norfolk Blood Bikes, която транспортира кръв, кърма и медицински консумативи за британската здравна система. По време на посещението той отново потвърди, че все още кара мотор от време на време.

„Обичам моторите. Все още се качвам на тях понякога, но дискретно“, заяви принцът.

Въпреки опасенията на съпругата му, близки до кралското семейство твърдят, че темата остава по-скоро част от ежедневните компромиси в брака им, отколкото сериозен повод за конфликт. Според кралски експерти именно подобни човешки моменти допринасят за образа на Уилям и Кейт като една от най-популярните и харесвани двойки в британското кралско семейство.