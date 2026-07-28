Първият пъзел маратон в България ще се проведе през октомври

Все повече европейски държави организират национални пъзел маратони, които постепенно се превръщат в международни събития. Тази есен България също ще стане част от тази тенденция с първия Пъзел Маратон у нас. На 24 октомври 2026 г. в София ще се проведе първият Пъзел Маратон в България – 10-часово отборно предизвикателство, което ще събере между 180 и 210 участници от България и чужбина.

Организатор на събитието е Puzzles Bulgaria – първата и единствена българска организация, посветена на развитието и популяризирането на реденето на пъзели. Създадена през 2013 г., днес тя обединява активна общност от любители на пъзелите, организира срещи, турнири и инициативи и представлява България като официален член на Световната федерация по пъзели (World Jigsaw Puzzle Federation – WJPF) и Европейския комитет по пъзели (European Jigsaw Committee – EJC).

Макар за мнозина реденето на пъзели да е приятно хоби, по света то отдавна се развива и като състезателна дисциплина. Все повече европейски държави организират национални пъзел маратони, които постепенно привличат участници от различни страни и се превръщат в международни събития. Именно такава е амбицията и на Puzzles Bulgaria.

„Когато започнахме преди повече от десет години, просто искахме да споделим любимото си хоби с още хора. Днес вече изграждаме общност, която събира любители на пъзелите от цялата страна и организира първия Пъзел Маратон в България. За нас пъзелите са много повече от парченца картон – те създават приятелства, развиват логическото мислене, концентрацията и умението да работим заедно“, казва Виктор Иванов, съосновател на Puzzles Bulgaria и Competitive Puzzle Ambassador.

По време на маратона отборите ще имат 10 часа, за да подредят 12 пъзела, демонстрирайки не само бързина, но и стратегия, концентрация, издръжливост и отлично взаимодействие в екип.

Интересът към събитието вече надхвърля границите на България. До момента са регистрирани седем чуждестранни отбора от Гърция, Румъния и Италия, а български състезатели вече имат участия и призови класирания на международни турнири. Така още с първото си издание Пъзел Маратонът започва да се утвърждава като международна среща на пъзел общността.

Очаква се в първото издание на Пъзел Маратона да се включат между 180 и 210 участници от България и чужбина. Регистрацията за събитието е отворена чрез официалния сайт на Puzzles Bulgaria.

Освен състезателен формат, Пъзел Маратонът има и друга мисия – да срещне хора със споделени интереси, да популяризира състезателното редене на пъзели и да покаже, че това хоби съчетава логическо мислене, творчество, екипност и социална свързаност.

Дългосрочната цел на Puzzles Bulgaria е България да се утвърди като активна част от международната пъзел общност. Организацията работи за развитието на пъзел културата у нас, изгражда партньорства с международни организации и си поставя амбициозната цел страната ни един ден да бъде домакин на Европейско първенство по скоростно редене на пъзели.