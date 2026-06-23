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Ким Кардашиян заблестя с платинено руса къса коса (СНИМКИ)

Ким Кардашиян заблестя с платинено руса къса коса (СНИМКИ)

23 Юни, 2026 16:31 969 5

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  • промяна

Риалити звездата не спира да експериментира с визията си

Ким Кардашиян заблестя с платинено руса къса коса (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян отново привлече вниманието с визия, напомняща на легендарната холивудска звезда Мерилин Монро. Риалити знаменитостта беше заснета в Лос Анджелис с нова платиненоруса прическа по време на посещение в козметична дерматологична клиника в Бевърли Хилс.

45-годишната бизнесдама и телевизионна звезда се появи с коса до раменете, оформена в меки къдрици, и дискретен грим в розови тонове. За случая Кардашиян бе избрала класически тренчкот, обувки на ток и чанта на Gucci, както и слънчеви очила, въпреки че снимките са направени след залез слънце. В един момент тя беше забелязана и с тъмносиня бейзболна шапка на бейзболния отбор Los Angeles Dodgers.

Това не е първият път, когато основателката на Skims залага на изцяло руса визия. През 2022 г. тя предизвика световен отзвук, след като се появи на Мет Гала с емблематичната рокля на Мерилин Монро. Историческият тоалет, създаден от дизайнера Жан Луи и украсен с хиляди кристали, е известен като една от най-ценните рокли в света. Именно с нея Монро изпълнява прочутото „Happy Birthday, Mr. President“ за президента Джон Кенеди през 1962 г. в Ню Йорк.

За да пресъздаде образа тогава Ким Кардашиян тогава изруси косата си и я прибра в елегантен кок. По-късно обаче призна, че не е била напълно удовлетворена от крайния резултат.

В риалити поредицата „Семейство Кардашиян“ тя разкри, че е получавала съвети да не копира прическата на Монро, тъй като рискува да изглежда като восъчна фигура. По думите ѝ днес смята, че по-тъмна визия, вдъхновена от стила на Жаклин Кенеди, би била по-удачен избор.

Въпреки тези признания Ким продължава периодично да се връща към русите нюанси. През последните години тя неколкократно е експериментирала с различни варианти на платиненорусата коса, включително и по време на Met Gala 2026.


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