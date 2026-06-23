Ромео Бекъм ще направи своя актьорски дебют в гей драма (СНИМКА)

Ромео Бекъм прави първите си стъпки в киното. 23-годишният син на Дейвид и Виктория Бекъм ще дебютира като актьор във филма „Forty Love“, чиято първа официална снимка вече беше публикувана.

Лентата е режисирана от модния фотограф Пиер-Анж Карлоти и е продуцирана от компанията Chi-Fou-Mi Productions на Юго Селиняк в партньорство със Studiocanal. Главната роля е поверена на френския актьор Пол Киршер, а Ромео Бекъм изпълнява образа на негов основен съперник.

Сюжетът проследява историята на тенис звездата Саша Гало, който се подготвя за спечелването на престижен турнир в Париж под ръководството на своя баща. Амбициите му са поставени на изпитание с появата на нов конкурент, изигран от Бекъм. Постепенно съперничеството прераства в по-сложни отношения, а филмът изследва теми като любовта, идентичността, желанието и напрежението в света на професионалния спорт.

Според официалното описание „Forty Love“ е романтична история за порастването, съчетаваща нежност, меланхолия и емоционална дълбочина. От Studiocanal определят проекта като филм, който разглежда човешките взаимоотношения на фона на високите спортни амбиции и натиска на състезателния живот.

За Ромео Бекъм това е нова стъпка в кариерата му след годините в модната индустрия и футбола. Той работи като модел за редица луксозни марки, сред които Yves Saint Laurent, Balenciaga и Burberry. През 2024 г. дебютира на подиума на Balenciaga по време на Седмицата на модата в Париж, а по-късно се появи и на ревю на Versace в Милано.

Преди да се насочи към модата, Ромео опита да последва стъпките на баща си във футбола. Той игра за академията на „Интер Маями“ и за резервния отбор на „Брентфорд“, преди да се концентрира върху други професионални проекти.

Новината за актьорския му дебют идва дни след като Ромео Бекъм беше забелязан в Лондон заедно с приятелката си Ким Търнбул. Двамата привлякоха вниманието с неформален пикник в столичен парк, снимки от който Ромео сподели в социалните мрежи.

Очаква се „Forty Love“ да бъде представен пред международната публика през следващата година.