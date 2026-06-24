Децата на Хари и Меган няма да се срещнат с братовчедите си и принц Уилям и Кейт

Планираното посещение на принц Хари и Меган Маркъл във Великобритания следващия месец вероятно няма да доведе до среща между децата на херцозите на Съсекс и техните братовчеди от семейството на принца и принцесата на Уелс, твърдят кралски експерти.

Според коментаторката Аманда Мата към момента няма индикации, че принц Арчи, който е на 7 години, и принцеса Лилибет, на 5 години, ще се видят с принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи по време на визитата. По думите ѝ подобна среща би изисквала сериозна организация и добра воля от всички страни, а програмата на семейството на принц Уилям и Кейт Мидълтън за летните месеци вероятно вече е изцяло запълнена.

Наблюдателите посочват, че продължаващото напрежение между двамата братя и техните съпруги остава основната пречка пред евентуално събиране на децата. Според тях отношенията между принц Уилям и принц Хари трябва да бъдат подобрени, преди да може да се мисли за по-близки контакти между следващото поколение на кралското семейство.

Кралският репортер Емили Наш също смята, че подобна среща е малко вероятна по време на предстоящото посещение. Тя не изключва напълно възможността братовчедите да се окажат на едно и също семейно събитие, но подчертава, че предвид обтегнатите отношения между Уилям и Хари не може да се очаква бързо сближаване.

Според нея обаче и двамата принцове вероятно биха искали децата им един ден да изградят нормални отношения помежду си. Във всяко семейство е естествено братовчедите да прекарват време заедно и да израстват като част от една по-широка семейна общност, отбелязва тя.

Миналата седмица стана ясно, че принц Хари и Меган Маркъл планират да посетят Великобритания заедно с децата си за първи път от 2022 г. насам. Очаква се Арчи и Лилибет да се срещнат с дядо си, крал Чарлз III.

Според публикации в британски медии монархът е направил жест към по-малкия си син, като е предложил на семейството да отседне в кралска резиденция по време на визитата. Твърди се още, че е съдействал и за организацията на мерките за сигурност.

Арчи и Лилибет не са посещавали Великобритания от четири години насам, след като през 2020 г. Хари и Меган се отказаха от кралските си задължения и се установиха в Калифорния. Последното им посещение с децата беше през юни 2022 г. по повод честванията на платинения юбилей на покойната кралица Елизабет II.

Меган Маркъл не е стъпвала във Великобритания от септември същата година, когато заедно с принц Хари присъства на погребението на кралицата. Именно в този период напрежението между семейство Съсекс и семейство Уелс вече беше видимо, а отношенията допълнително се влошиха след поредица от интервюта на Хари и Меган, както и след публикуването на мемоарите на принца „Резервният“.

В последните месеци обаче се появиха сигнали за постепенно размразяване на отношенията между крал Чарлз III и по-малкия му син, като британските медии съобщават, че монархът полага усилия да възстанови връзката си с Хари и да бъде по-близо до внуците си.