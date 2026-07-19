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Как да предпазим телефона от прегряване на плажа: 5 златни правила

Как да предпазим телефона от прегряване на плажа: 5 златни правила

19 Юли, 2026 13:45 1 159 13

  • телефон-
  • смартфон-
  • прегряване-
  • на плажа

Практични съвети за защита на смартфона от жега, пясък и вода по време на лятната отпуска

Как да предпазим телефона от прегряване на плажа: 5 златни правила - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Летните температури крият сериозни рискове за съвременните смартфони. Комбинацията от силно слънце, фин пясък и морска солена вода може бързо да повреди батерията или дисплея на устройството ви. Ако телефонът ви загрее прекомерно, той ще започне да блокира, а батерията ще се разреди за бързо.

Ето пет изпитани трика, с които да осигурите безопасност за вашия телефон на плажа през жегите:

1. Никога не оставяйте телефона на директна слънчева светлина

Най-важното правило за защита на смартфона от прегряване е да го държите на сянка. Дори за 10 минути под преките слънчеви лъчи, корпусът може да достигне критични температури. Винаги го прибирайте дълбоко в плажната чанта или го покривайте с хавлия.

2. Свалете предпазния калъф

Повечето пластмасови и силиконови калъфи действат като изолатор. Те задържат топлината, генерирана от процесора на телефона. Когато сте на плажа, свалете кейса, за да помогнете на устройството да се охлажда по-естествено по време на работа.

3. Изключете тежките приложения и функции

Яркият дисплей на максимум е най-големият консуматор на енергия и източник на топлина. Намалете яркостта и изключете функции като GPS локация, Bluetooth и мобилни данни, ако не ги ползвате в момента. Включването на „Режим за пестене на енергия“ също намалява натоварването на процесора.

4. Внимавайте с пясъка и водоустойчивите калъфи

Финият пясък лесно влиза в портовете за зареждане и високоговорителите. Качественият водоустойчив калъф за телефон предпазва от пясък и вода, но внимавайте – той също може да предизвика прегряване, ако използвате устройството твърде интензивно, докато е затворено вътре.

5. Какво да правите, ако телефонът вече е прегрял?

Ако на екрана се появи предупреждение за критична температура, веднага го изключете. Никога не го слагайте в хладилна чанта или фризер! Рязката промяна на температурата ще създаде конденз вътре в корпуса, което ще доведе до необратима повреда от влага. Оставете го на хладно и сенчесто място с добър въздушен поток.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн

    6 1 Отговор
    като му вземем шезлонг и шадър

    13:47 19.07.2026

  • 2 Гергана Сотирова

    2 0 Отговор
    "Оставете го на хладно и сенчесто място с добър въздушен поток."
    -----
    Аз му духам. За по-бързо.

    13:47 19.07.2026

  • 3 6135

    6 0 Отговор
    И още един ценен съвет от опита на аФторката:
    Дори и да не сте успели да свършите, изключете вибрацията!

    Коментиран от #13

    13:53 19.07.2026

  • 4 Гост

    4 0 Отговор
    Държите го в чанта тип Хоризонталка.

    13:57 19.07.2026

  • 5 Деградация

    7 0 Отговор
    То само на селяните им трябват тел. на плажа.

    14:10 19.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Механик

    8 0 Отговор
    Дали няма как да не го носим изобщо на плажа?? М?
    Едва ли всички сте яките бизнесмени, дето сделките ги одобрявате на мига, щом се променят показателите на фондовите борси.
    Айде, фейсбука може да почака. И без друго там няма какво значимо да видите.
    п.п
    Ох, збаравих, че си падате по Бангаранга и другото е без значение

    14:24 19.07.2026

  • 8 шаа

    6 0 Отговор
    смятам да избутам роял на плажа, просто не мога без музика. моля за съвети как да го предпазя. за момена съм му взел найлонови калцуни, за краката, да не се намокрят от вълните, но съм чувал, че гларусите много налитат да кълват струните. може би един балдахин да наметна отгоре? иначе отстрани съм инсталирал "джоб" за варена царевица, на педалите съм наденал шушони, всичко изглежда точно.

    14:30 19.07.2026

  • 9 хихи

    6 0 Отговор
    и за къв чеп ви е телефон на плажа?

    Коментиран от #10

    14:33 19.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гост

    4 0 Отговор
    Оставете го вкъщи и няма да прегрява.

    15:22 19.07.2026

  • 12 Ми то много про100

    0 0 Отговор
    Пъхнете си го в задния жоб . На банския.

    16:00 19.07.2026

  • 13 Сфинкс 🐈

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "6135":

    Ей така като кажеш :))
    Ми кой да ни довърши :)

    16:00 19.07.2026