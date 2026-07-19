Как да предпазим телефона от прегряване на плажа: 5 златни правила

Летните температури крият сериозни рискове за съвременните смартфони. Комбинацията от силно слънце, фин пясък и морска солена вода може бързо да повреди батерията или дисплея на устройството ви. Ако телефонът ви загрее прекомерно, той ще започне да блокира, а батерията ще се разреди за бързо.

Ето пет изпитани трика, с които да осигурите безопасност за вашия телефон на плажа през жегите:

1. Никога не оставяйте телефона на директна слънчева светлина

Най-важното правило за защита на смартфона от прегряване е да го държите на сянка. Дори за 10 минути под преките слънчеви лъчи, корпусът може да достигне критични температури. Винаги го прибирайте дълбоко в плажната чанта или го покривайте с хавлия.

2. Свалете предпазния калъф

Повечето пластмасови и силиконови калъфи действат като изолатор. Те задържат топлината, генерирана от процесора на телефона. Когато сте на плажа, свалете кейса, за да помогнете на устройството да се охлажда по-естествено по време на работа.

3. Изключете тежките приложения и функции

Яркият дисплей на максимум е най-големият консуматор на енергия и източник на топлина. Намалете яркостта и изключете функции като GPS локация, Bluetooth и мобилни данни, ако не ги ползвате в момента. Включването на „Режим за пестене на енергия“ също намалява натоварването на процесора.

4. Внимавайте с пясъка и водоустойчивите калъфи

Финият пясък лесно влиза в портовете за зареждане и високоговорителите. Качественият водоустойчив калъф за телефон предпазва от пясък и вода, но внимавайте – той също може да предизвика прегряване, ако използвате устройството твърде интензивно, докато е затворено вътре.

5. Какво да правите, ако телефонът вече е прегрял?

Ако на екрана се появи предупреждение за критична температура, веднага го изключете. Никога не го слагайте в хладилна чанта или фризер! Рязката промяна на температурата ще създаде конденз вътре в корпуса, което ще доведе до необратима повреда от влага. Оставете го на хладно и сенчесто място с добър въздушен поток.