Как да предпазим телефона от прегряване на плажа: 5 златни правила

Летните температури крият сериозни рискове за съвременните смартфони. Комбинацията от силно слънце, фин пясък и морска солена вода може бързо да повреди батерията или дисплея на устройството ви. Ако телефонът ви загрее прекомерно, той ще започне да блокира, а батерията ще се разреди за бързо.
Ето пет изпитани трика, с които да осигурите безопасност за вашия телефон на плажа през жегите:
1. Никога не оставяйте телефона на директна слънчева светлина
Най-важното правило за защита на смартфона от прегряване е да го държите на сянка. Дори за 10 минути под преките слънчеви лъчи, корпусът може да достигне критични температури. Винаги го прибирайте дълбоко в плажната чанта или го покривайте с хавлия.
2. Свалете предпазния калъф
Повечето пластмасови и силиконови калъфи действат като изолатор. Те задържат топлината, генерирана от процесора на телефона. Когато сте на плажа, свалете кейса, за да помогнете на устройството да се охлажда по-естествено по време на работа.
3. Изключете тежките приложения и функции
Яркият дисплей на максимум е най-големият консуматор на енергия и източник на топлина. Намалете яркостта и изключете функции като GPS локация, Bluetooth и мобилни данни, ако не ги ползвате в момента. Включването на „Режим за пестене на енергия“ също намалява натоварването на процесора.
4. Внимавайте с пясъка и водоустойчивите калъфи
Финият пясък лесно влиза в портовете за зареждане и високоговорителите. Качественият водоустойчив калъф за телефон предпазва от пясък и вода, но внимавайте – той също може да предизвика прегряване, ако използвате устройството твърде интензивно, докато е затворено вътре.
5. Какво да правите, ако телефонът вече е прегрял?
Ако на екрана се появи предупреждение за критична температура, веднага го изключете. Никога не го слагайте в хладилна чанта или фризер! Рязката промяна на температурата ще създаде конденз вътре в корпуса, което ще доведе до необратима повреда от влага. Оставете го на хладно и сенчесто място с добър въздушен поток.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мюмюн
13:47 19.07.2026
2 Гергана Сотирова
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Аз му духам. За по-бързо.
13:47 19.07.2026
3 6135
Дори и да не сте успели да свършите, изключете вибрацията!
Коментиран от #13
13:53 19.07.2026
4 Гост
13:57 19.07.2026
5 Деградация
14:10 19.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Механик
Едва ли всички сте яките бизнесмени, дето сделките ги одобрявате на мига, щом се променят показателите на фондовите борси.
Айде, фейсбука може да почака. И без друго там няма какво значимо да видите.
п.п
Ох, збаравих, че си падате по Бангаранга и другото е без значение
14:24 19.07.2026
8 шаа
14:30 19.07.2026
9 хихи
Коментиран от #10
14:33 19.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гост
15:22 19.07.2026
12 Ми то много про100
16:00 19.07.2026
13 Сфинкс 🐈
До коментар #3 от "6135":Ей така като кажеш :))
Ми кой да ни довърши :)
16:00 19.07.2026