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Какво да правим, ако открием останки от дрон на плажа: Правила за безопасност

Какво да правим, ако открием останки от дрон на плажа: Правила за безопасност

10 Юли, 2026 12:15 641 21

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  • останки-
  • съвети-
  • правила за безопасност

Войната в Украйна превърна Черно море в рискова зона. Научете как да реагирате незабавно и правилно, за да защитите себе си и близките си

Какво да правим, ако открием останки от дрон на плажа: Правила за безопасност - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Откриването на останки от безпилотни летателни апарати (БЛА) по българското Черноморие вече не е хипотетичен сценарий, а реалност. Военните действия в Украйна често оставят отломки, които морските течения изхвърлят на нашите плажове. Тези обекти представляват сериозна опасност, тъй като могат да съдържат неизбухнали експлозиви, опасни химикали или батерии под високо напрежение.

Ако по време на разходка или почивка на плажа забележите съмнителен метален или пластмасов обект, наподобяващ част от самолет или голям модел, следвайте тези задължителни стъпки:

1. Запазете пълна дистанция

  • Не докосвайте обекта: Дори най-малкият допир или преместване може да задейства детонатор.
  • Отдалечете се: Оптималното безопасно разстояние е поне 100-150 метра от находката.
  • Предупредете околните: Ограничете достъпа на други плажуващи, деца и домашни любимци до района.

2. Сигнализирайте незабавно

  • Звъннете на телефон 112: Това е първата и най-важна стъпка.
  • Опишете точното местоположение: Посочете име на плажа, ориентири или изпратете GPS координати от телефона си.
  • Опишете обекта: Размери, цвят, видими жици, антени или надписи, без да се приближавате за снимки отблизо.

3. Изчакайте органите на реда

  • Останете на безопасно разстояние: Изчакайте пристигането на полицията или Гранична полиция, за да ги насочите.
  • Следвайте инструкциите им: Районът ще бъде отцепен, а специализирани екипи на Военноморските сили (ВМС) ще поемат обезвреждането.

Спокойствието и бързата реакция в такива ситуации спасяват човешки животи. Не предприемайте действия на "самоук сапьор" и оставете работата на професионалистите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 0 Отговор
    Инструкция ОТпосолствоТО:
    Ако дронът е руски- вдигайте вой до небесата❗
    Ако дронът е у...йски- скрийте ги и запазете мълчание❗

    12:18 10.07.2026

  • 2 Дам

    8 0 Отговор
    Ако го откриеш Маринова ще се сетиш какво да го правиш.

    12:27 10.07.2026

  • 3 Разбирач

    13 1 Отговор
    България стана с тази новина още по-предпочитана дестинация за туризъм

    12:27 10.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Някой

    11 1 Отговор
    На първо място - не ходете по нашето черноморие. Дронът може и да е млко вероятна находка, но пък ще бъдете обрани от алчни ресторантьори/хотелиери, ще бъдете натровени с развалена храна и/или фалшив алкохол. Ще си развалите почивката.
    Тъй че, дрона ще ви бъде последна грижа.
    За да не се стига до гореописаното, просто не ходете по черноморието. Има доста по-добри, че и по-евтини алтернативи.

    12:29 10.07.2026

  • 6 Яяяяяя

    6 1 Отговор
    Еха, въвеждат военно обучение чрез медиите. Отживелиците от соца идват на дневен ред

    12:31 10.07.2026

  • 7 Хааххх

    8 0 Отговор
    Да пращаме още пари че да идват още дронове естествено

    12:35 10.07.2026

  • 8 Бай буй

    3 1 Отговор
    Съветвам тези, които намерят буй на плажа да следват същите инструкции, но изпълнени обратно, за да останат доволни.

    12:37 10.07.2026

  • 9 Още

    5 1 Отговор
    Една причина да не стъпваме на бетономорието. Браво мисирки!

    12:37 10.07.2026

  • 10 бай Онзи

    4 0 Отговор
    Както се казваше в моето детство: Не пип, че пляс, че бум, че тряс.

    12:44 10.07.2026

  • 11 факуса

    6 0 Отговор
    вземаме парчетата,намираме кола осранска регистация и ги бухкаме в предното стъкло

    Коментиран от #15

    12:49 10.07.2026

  • 12 Чадър и шезлонг

    2 0 Отговор
    Това са правила ако пясъка е миниран от някое куче, за дронове е друго.

    12:55 10.07.2026

  • 13 Мюмюн

    1 0 Отговор
    Е как каво правим бе бате, берем жилязу и други работи каквото има в дрона, бензин, нафта, батерии ако има там нещо останало.

    12:56 10.07.2026

  • 14 Факт

    2 0 Отговор
    А нефтопродукти и радиация има ли?

    13:04 10.07.2026

  • 15 Браво

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "факуса":

    Точно така!

    13:09 10.07.2026

  • 16 4та точка

    3 0 Отговор
    Мълчим си,като рутки!Щото,както всички дронове до сега и този ще е украински.

    13:12 10.07.2026

  • 17 Госあ

    4 0 Отговор
    Ако не ви е думнал, викате - слава украине ! При нефтени петна - също !

    13:12 10.07.2026

  • 18 плажуващ

    1 0 Отговор
    вземам отвертката и го разглобявам и пускам частите за продаване втора употреба

    13:21 10.07.2026

  • 19 УдоМача

    1 0 Отговор
    ГЛУПОСТИ!!! Веднага разглабам за части!!!

    13:23 10.07.2026

  • 20 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Включете го в ол инклузива като биенето на камериерки ,или го покажете на някой братчед от махалата

    13:27 10.07.2026

  • 21 Абе

    0 0 Отговор
    Аз намирам само украинки на плажа!!!
    А те намират дрона!!!

    13:37 10.07.2026