Какво да правим, ако открием останки от дрон на плажа: Правила за безопасност

Откриването на останки от безпилотни летателни апарати (БЛА) по българското Черноморие вече не е хипотетичен сценарий, а реалност. Военните действия в Украйна често оставят отломки, които морските течения изхвърлят на нашите плажове. Тези обекти представляват сериозна опасност, тъй като могат да съдържат неизбухнали експлозиви, опасни химикали или батерии под високо напрежение.
Ако по време на разходка или почивка на плажа забележите съмнителен метален или пластмасов обект, наподобяващ част от самолет или голям модел, следвайте тези задължителни стъпки:
1. Запазете пълна дистанция
- Не докосвайте обекта: Дори най-малкият допир или преместване може да задейства детонатор.
- Отдалечете се: Оптималното безопасно разстояние е поне 100-150 метра от находката.
- Предупредете околните: Ограничете достъпа на други плажуващи, деца и домашни любимци до района.
2. Сигнализирайте незабавно
- Звъннете на телефон 112: Това е първата и най-важна стъпка.
- Опишете точното местоположение: Посочете име на плажа, ориентири или изпратете GPS координати от телефона си.
- Опишете обекта: Размери, цвят, видими жици, антени или надписи, без да се приближавате за снимки отблизо.
3. Изчакайте органите на реда
- Останете на безопасно разстояние: Изчакайте пристигането на полицията или Гранична полиция, за да ги насочите.
- Следвайте инструкциите им: Районът ще бъде отцепен, а специализирани екипи на Военноморските сили (ВМС) ще поемат обезвреждането.
Спокойствието и бързата реакция в такива ситуации спасяват човешки животи. Не предприемайте действия на "самоук сапьор" и оставете работата на професионалистите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ако дронът е руски- вдигайте вой до небесата❗
Ако дронът е у...йски- скрийте ги и запазете мълчание❗
12:18 10.07.2026
2 Дам
12:27 10.07.2026
3 Разбирач
12:27 10.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Някой
Тъй че, дрона ще ви бъде последна грижа.
За да не се стига до гореописаното, просто не ходете по черноморието. Има доста по-добри, че и по-евтини алтернативи.
12:29 10.07.2026
6 Яяяяяя
12:31 10.07.2026
7 Хааххх
12:35 10.07.2026
8 Бай буй
12:37 10.07.2026
9 Още
12:37 10.07.2026
10 бай Онзи
12:44 10.07.2026
11 факуса
Коментиран от #15
12:49 10.07.2026
12 Чадър и шезлонг
12:55 10.07.2026
13 Мюмюн
12:56 10.07.2026
14 Факт
13:04 10.07.2026
15 Браво
До коментар #11 от "факуса":Точно така!
13:09 10.07.2026
16 4та точка
13:12 10.07.2026
17 Госあ
13:12 10.07.2026
18 плажуващ
13:21 10.07.2026
19 УдоМача
13:23 10.07.2026
20 Kaлпазанин
13:27 10.07.2026
21 Абе
А те намират дрона!!!
13:37 10.07.2026