17 години без Майкъл Джексън - Кралят на попа

На 25 юни се навършват 17 години от смъртта на Краля на попа – Майкъл Джексън.

Майкъл Джоузеф Джексън е роден на 29 август 1958 г. в Гари, щата Индиана. Още като дете става водещият глас на семейната група Jackson 5, а през 70-те години започва и успешна солова кариера. Истинският му световен пробив идва през 1982 г. с албума „Thriller“, който и до днес остава най-продаваният музикален албум в историята.

Следват „Bad“, „Dangerous“ и „HIStory“ – албуми, които затвърждават статута му на глобална суперзвезда. Сред най-известните му песни са „Billie Jean“, „Beat It“, „Smooth Criminal“, „Black or White“, „Man in the Mirror“, „Earth Song“ и „Heal the World“.

Освен с музиката си, Джексън променя и начина, по който изглеждат музикалните видеоклипове. Те се превръщат в истински късометражни продукции с впечатляваща хореография и кинематографичен размах. Неговият „лунен ход“ (Moonwalk) се превръща в една от най-разпознаваемите танцови стъпки в историята.

Кариерата му е белязана и от редица рекорди. Продал е стотици милиони записи по света, печели 13 награди „Грами“, десетки отличия от Американските музикални награди и е въведен два пъти в Залата на славата на рокендрола – веднъж като член на Jackson 5 и втори път като солов изпълнител.

Майкъл Джексън остава известен и с мащабната си благотворителна дейност. През годините подкрепя десетки хуманитарни каузи, дарява милиони долари за болници, детски организации и програми за борба с глада и болестите. Песента „We Are the World“, записана заедно с множество световни звезди, се превръща в символ на международната благотворителност.

Последните години от живота му са белязани от съдебни битки, огромен медиен натиск и здравословни проблеми. В началото на 2009 г. певецът обявява грандиозното си завръщане с поредицата концерти „This Is It“ в Лондон. Всички планирани представления са разпродадени, но така и не се състоят.

На 25 юни 2009 г. Майкъл Джексън получава сърдечен арест в дома си в Лос Анджелис и по-късно е обявен за мъртъв. Разследването установява, че причината е остра интоксикация с анестетика пропофол, прилаган извън болнична среда. Личният му лекар Конрад Мъри впоследствие е признат за виновен за непредумишлено убийство.

И повече от десетилетие след смъртта му творчеството на Майкъл Джексън продължава да вдъхновява нови поколения изпълнители. Неговото влияние личи в музиката, сценичното поведение и визуалния стил на множество съвременни звезди. Песните му неизменно присъстват в класациите за най-великите поп композиции, а милиони почитатели по света отбелязват годишнината от кончината му с възпоменателни събития и инициативи в негова чест.

Сред най-запомнящите се думи на Краля на попа остава неговата мисъл:

„Ако искаш да направиш света по-добро място, погледни първо себе си и направи промяната.“