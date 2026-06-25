Новини
Любопитно »
17 години без Майкъл Джексън - Кралят на попа

17 години без Майкъл Джексън - Кралят на попа

25 Юни, 2026 07:42 958 15

  • майкъл джексън-
  • годишнина от смъртта

Кариерата му е белязана от редица рекорди

17 години без Майкъл Джексън - Кралят на попа - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 25 юни се навършват 17 години от смъртта на Краля на попа – Майкъл Джексън.

Майкъл Джоузеф Джексън е роден на 29 август 1958 г. в Гари, щата Индиана. Още като дете става водещият глас на семейната група Jackson 5, а през 70-те години започва и успешна солова кариера. Истинският му световен пробив идва през 1982 г. с албума „Thriller“, който и до днес остава най-продаваният музикален албум в историята.

Следват „Bad“, „Dangerous“ и „HIStory“ – албуми, които затвърждават статута му на глобална суперзвезда. Сред най-известните му песни са „Billie Jean“, „Beat It“, „Smooth Criminal“, „Black or White“, „Man in the Mirror“, „Earth Song“ и „Heal the World“.

Освен с музиката си, Джексън променя и начина, по който изглеждат музикалните видеоклипове. Те се превръщат в истински късометражни продукции с впечатляваща хореография и кинематографичен размах. Неговият „лунен ход“ (Moonwalk) се превръща в една от най-разпознаваемите танцови стъпки в историята.

Кариерата му е белязана и от редица рекорди. Продал е стотици милиони записи по света, печели 13 награди „Грами“, десетки отличия от Американските музикални награди и е въведен два пъти в Залата на славата на рокендрола – веднъж като член на Jackson 5 и втори път като солов изпълнител.

Майкъл Джексън остава известен и с мащабната си благотворителна дейност. През годините подкрепя десетки хуманитарни каузи, дарява милиони долари за болници, детски организации и програми за борба с глада и болестите. Песента „We Are the World“, записана заедно с множество световни звезди, се превръща в символ на международната благотворителност.

Последните години от живота му са белязани от съдебни битки, огромен медиен натиск и здравословни проблеми. В началото на 2009 г. певецът обявява грандиозното си завръщане с поредицата концерти „This Is It“ в Лондон. Всички планирани представления са разпродадени, но така и не се състоят.

На 25 юни 2009 г. Майкъл Джексън получава сърдечен арест в дома си в Лос Анджелис и по-късно е обявен за мъртъв. Разследването установява, че причината е остра интоксикация с анестетика пропофол, прилаган извън болнична среда. Личният му лекар Конрад Мъри впоследствие е признат за виновен за непредумишлено убийство.

И повече от десетилетие след смъртта му творчеството на Майкъл Джексън продължава да вдъхновява нови поколения изпълнители. Неговото влияние личи в музиката, сценичното поведение и визуалния стил на множество съвременни звезди. Песните му неизменно присъстват в класациите за най-великите поп композиции, а милиони почитатели по света отбелязват годишнината от кончината му с възпоменателни събития и инициативи в негова чест.

Сред най-запомнящите се думи на Краля на попа остава неговата мисъл:

„Ако искаш да направиш света по-добро място, погледни първо себе си и направи промяната.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обичайки децата

    7 6 Отговор
    постоянно чешеше пакета

    07:54 25.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 мадам кокор спецова

    2 3 Отговор
    трябва да кръстим детски градини на мишо джаксънов

    08:12 25.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 456

    2 4 Отговор
    Закъсня. Един п€дофил по- малко.

    08:18 25.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анита и Бети най голямите будали 🥳

    3 1 Отговор
    Време е за попивкаааа!

    08:23 25.06.2026

  • 10 Айше

    2 1 Отговор
    Понякога BA е по-добре от BAD.
    Whos BA? 😛

    08:24 25.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Елизабет Цветанова кришна

    2 0 Отговор
    Харе харе Кришна Кришна харе харе харе Кришна

    08:39 25.06.2026

  • 14 Седемнадесет

    2 2 Отговор
    години без тоя, който си падаше по малки момченца... Ще се разплача... 😭😭😭

    09:14 25.06.2026

  • 15 пенчо

    1 0 Отговор
    Звезда наркоман. Песните му са велики, НО ......

    09:24 25.06.2026