Преди 72 години светът се сбогува с Фрида Кало

На 13 юли 1954 г. в Каса Асул, Синята къща в Койоакан, Мексико, умира Фрида Кало. Тя е само на 47 години, но оставя след себе си изкуство, което десетилетия по-късно продължава да изглежда болезнено лично и необичайно съвременно. Днес, 72 години след смъртта ѝ, Кало е не само една от най-разпознаваемите художнички на XX век, а и глобален културен образ, който живее далеч отвъд музеите.

Родена като Магдалена Кармен Фрида Кало и Калдерон на 6 юли 1907 г. в Мексико, тя превръща собственото си тяло, болката, любовта и политическите си убеждения в основен материал за живописта си. Детският полиомиелит и тежката автобусна катастрофа през 1925 г. белязват физически живота ѝ. Докато се възстановява от травмите, Кало започва да рисува, а от този период постепенно се оформя езикът на нейните автопортрети.

Фрида Кало създава сравнително малко, но силно концентрирано творчество. В картините ѝ се срещат реализъм, символика, фантастични образи, мексиканска народна култура и безпощадна автобиография. Тя рисува себе си не като декоративен образ, а като поле на конфликти: между живот и болка, женственост и бунт, мексиканска идентичност и европейско наследство, интимност и публичност. MoMA описва творчеството ѝ като „малко, но последователно и поразително“ тяло от произведения, в които тя отново и отново изследва собствената си идентичност.

Неизбежна част от биографията ѝ остава връзката с Диего Ривера. Двамата се женят през 1929 г., разделят се, отново се събират и остават свързани до края на живота ѝ. Ривера е вече признат стенописец, когато Кало започва да изгражда своя глас, но с времето именно нейната лична, психологически остра живопис се превръща в един от най-силните символи на модерното мексиканско изкуство. MoMA определя двамата като ключови фигури в движението за преосмисляне на мексиканската култура и идентичност след революцията от 1910-1920 г.

Последната картина, върху която Кало работи преди смъртта си, е „Viva la Vida“ – натюрморт с разрязани дини. Дни преди да почине, тя добавя върху платното фразата „Да живее животът“. Този жест често се чете като нейно последно послание: не сантиментално примирение, а упорито настояване за живот въпреки физическата разруха.

След смъртта ѝ Каса Асул постепенно се превръща в място на културна памет. Домът, в който е родена, живяла и починала, днес е Музеят „Фрида Кало“ и съхранява не само нейни произведения, но и лични вещи, дрехи, книги и предмети, които помагат да се разбере колко внимателно самата тя е изграждала публичния си образ.

Този образ днес е навсякъде: върху плакати, тениски, чанти, стенописи, татуировки и сувенири. Именно затова съвременните изложби за Кало все по-често се опитват да отделят художничката от комерсиалната икона. Tate Modern например представя изложбата „Frida: The Making of an Icon“, която разглежда как сложната ѝ личност е била превърната в глобален символ, често за сметка на политическите ѝ убеждения, противоречията и реалната ѝ човешка уязвимост.

Фрида Кало остава важна и заради начина, по който различни общности продължават да я разпознават като своя. Феминистки движения, куиър култура, хора с увреждания, латиноамерикански и чикано общности виждат в нея фигура на съпротива, себеизразяване и отказ от подчинение на удобни норми. Нейният автопортрет не е просто изображение на лице, а визуална биография на човек, който не скрива белезите си.

72 години след смъртта си Фрида Кало остава рядък случай на художник, чийто живот не е погълнал изкуството му, а го е направил още по-четливо. Тя не е само митът за болката, нито само образът с цветята в косата и събраните вежди. Най-силното ѝ наследство е в картините, които превърнаха личното страдание, женската идентичност и мексиканската култура в универсален художествен език.