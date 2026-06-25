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Фен на „Декстър“ разчленил телата на двама мъже и ги изгорил в гора

Фен на „Декстър“ разчленил телата на двама мъже и ги изгорил в гора

25 Юни, 2026 08:14 1 107 10

  • джеймс дезбъро-
  • даниел коулман-
  • декстър-
  • убийства-
  • клаудио акуилино

Джеймс Дезбъро е обвинен за убийствата на Клаудио Акуилино и Даниел Коулман, извършени между април и юли 2025 г.

Фен на „Декстър“ разчленил телата на двама мъже и ги изгорил в гора - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мъж, определян от прокуратурата като почитател на телевизионния сериал „Декстър“, е обвинен, че е убил двама свои познати, разчленил е телата им, изгорил е част от останките им и ги е укрил в гориста местност в английското графство Корнуол. Това стана ясно в началото на процеса срещу него в Кралския съд в Уинчестър.

40-годишният Джеймс Дезбъро е обвинен за убийствата на 57-годишния Клаудио Акуилино и 43-годишния Даниел Коулман, извършени между април и юли 2025 г. Според обвинението двамата мъже са били убити, след което телата им са били разчленени и укрити в гора край хижата, в която живеел обвиняемият.

Прокурорът Ахмед Хосейн заяви пред съдебните заседатели, че при продължилото месеци претърсване на района полицията е открила около 1900 обгорели костни фрагмента, за които се смята, че принадлежат на Акуилино. Части от разчлененото тяло на Коулман – включително торсът, краката и стъпалата – били намерени в плитък гроб наблизо. До мястото е открита и брадва, окачена на дърво.

Според обвинението Дезбъро и двете жертви са се запознали в социално жилище в Нюкей, предназначено за бездомни хора и хора със зависимости. Прокуратурата твърди, че и двамата мъже са били видени за последно живи именно в компанията на обвиняемия.

След изчезването им Дезбъро е използвал банковите им карти и средства, като се опитал да създаде впечатление, че единият е заминал за Лондон, а другият е тръгнал по туристически маршрут в Корнуол. По този начин, според обвинението, той се е опитал да прикрие престъпленията.

По време на процеса прокурорът разказа още, че обвиняемият споделил на съдебен биолог, участващ в претърсването на гората, че „особено харесва сцените с разчленяване“ в сериала „Декстър“. По думите на обвинението само по себе си това не е доказателство за вина, но придобива особено значение на фона на намерените разчленени тела.

При претърсването на хижата на Дезбъро разследващите открили и ръкописни бележки, в които се съдържат фрази като „Знам, че съм убиец и съм готов да екзекутирам всеки хищник“, както и записки за закупуване на камуфлажен костюм, нов предплатен телефон, „безопасна къща“ и „заровени тела“.

Джеймс Дезбъро отрича обвиненията за двойно убийство. Той обаче вече е признал вината си по обвинението за възпрепятстване на законното погребение на двете жертви. Процесът продължава.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Тука фенки на ергенът, се пускат за 10 евро по горите и магистралите

    Коментиран от #3, #4

    08:20 25.06.2026

  • 2 Дедо

    4 1 Отговор
    Е па на времето имаше слючай тук у България се беше нажулил един с неква каманярка ше да е било и с един шлифер се помислил за Бакман и рипнал от третио етаж. Е и Бойко даже одеше по ено време като комбоец, та и пищоф носеше.

    08:27 25.06.2026

  • 3 Кобра Кай 🥋

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Глупости!

    08:27 25.06.2026

  • 4 ФЕН

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    А в Русия ....за половинка водка! ....и по далеч от наборната комисия ...че там и време за водка няма....

    Коментиран от #6

    08:29 25.06.2026

  • 5 Леле - леле ! 🤔

    4 1 Отговор
    При комунизма , някакъв войник бе обяснил , че се вдъхновил за извършеното от него убийство след като гледал филма "Кръстникът" . Прозападните павета тогава се нахвърлиха върху него , че несправедливо очерня западната култура .

    08:32 25.06.2026

  • 6 Факти

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "ФЕН":

    Случил си на Украинка . Ако откажеш , украинката ще те черпи . Само да стане работата .

    08:34 25.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Петроханска история

    7 0 Отговор
    Тези убийства са на хомосексуална основа, затова много внимавайте като посещавате мероприятия на ппдб/ЛГБТ и контактувате с техните фанатици!🤥

    08:41 25.06.2026

  • 9 Ужас

    2 1 Отговор
    Западната култура до това води.

    09:03 25.06.2026

  • 10 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор
    Графство Корнуол. Прокурорът Ахмед Хосеин.

    09:26 25.06.2026