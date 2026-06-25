Фен на „Декстър“ разчленил телата на двама мъже и ги изгорил в гора

Мъж, определян от прокуратурата като почитател на телевизионния сериал „Декстър“, е обвинен, че е убил двама свои познати, разчленил е телата им, изгорил е част от останките им и ги е укрил в гориста местност в английското графство Корнуол. Това стана ясно в началото на процеса срещу него в Кралския съд в Уинчестър.

40-годишният Джеймс Дезбъро е обвинен за убийствата на 57-годишния Клаудио Акуилино и 43-годишния Даниел Коулман, извършени между април и юли 2025 г. Според обвинението двамата мъже са били убити, след което телата им са били разчленени и укрити в гора край хижата, в която живеел обвиняемият.

Прокурорът Ахмед Хосейн заяви пред съдебните заседатели, че при продължилото месеци претърсване на района полицията е открила около 1900 обгорели костни фрагмента, за които се смята, че принадлежат на Акуилино. Части от разчлененото тяло на Коулман – включително торсът, краката и стъпалата – били намерени в плитък гроб наблизо. До мястото е открита и брадва, окачена на дърво.

Според обвинението Дезбъро и двете жертви са се запознали в социално жилище в Нюкей, предназначено за бездомни хора и хора със зависимости. Прокуратурата твърди, че и двамата мъже са били видени за последно живи именно в компанията на обвиняемия.

След изчезването им Дезбъро е използвал банковите им карти и средства, като се опитал да създаде впечатление, че единият е заминал за Лондон, а другият е тръгнал по туристически маршрут в Корнуол. По този начин, според обвинението, той се е опитал да прикрие престъпленията.

По време на процеса прокурорът разказа още, че обвиняемият споделил на съдебен биолог, участващ в претърсването на гората, че „особено харесва сцените с разчленяване“ в сериала „Декстър“. По думите на обвинението само по себе си това не е доказателство за вина, но придобива особено значение на фона на намерените разчленени тела.

При претърсването на хижата на Дезбъро разследващите открили и ръкописни бележки, в които се съдържат фрази като „Знам, че съм убиец и съм готов да екзекутирам всеки хищник“, както и записки за закупуване на камуфлажен костюм, нов предплатен телефон, „безопасна къща“ и „заровени тела“.

Джеймс Дезбъро отрича обвиненията за двойно убийство. Той обаче вече е признал вината си по обвинението за възпрепятстване на законното погребение на двете жертви. Процесът продължава.