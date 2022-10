Секс партита, сатанизъм и брутални убийства в прокълнат замък (ВИДЕО)

Tуристи или обикновени ентусиасти посещават места, свързани с огромни трагедии и зловещи престъпления, мотивирани от искрено любопитство или адреналин. Много от тях просто искат да видят злокобните райони, други искат да са част от действието.

Всеки трезвомислещ човек би отбягвал на километри място като замъка Corpsewood Manor, но други не се разубеждават толкова лесно. Мястото е придобило почти митичен статут сред местните заради ужасяващите престъпления, извършени там.

Зад стените на замъка се разиграва брутално двойно убийство през 1982 година. Д-р Чарлз Скъдър и неговият приятел и любовник Джоуи Одом живеят бурен живот там, запълнен с наркотици, алкохол, сатанизъм и известната „розова стая”.

