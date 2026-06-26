Рецепта на деня: Пържена бакла за мезе

Необходими продукти:

зряла бакла - 300 г

олио - 300 мл

едра морска сол - 1 ч.л.

магданоз - 1/2 връзка

вода - 1.5 л.

Начин на приготвяне:

Баклата се измива добре под течаща вода и се поставя в голяма купа.

Залива се с обилно количество студена вода и се оставя да кисне поне 12 часа. Това омекотява зърната, съкращава термичната обработка и помага мезето да стане приятно хрупкаво отвън, без да остава твърдо отвътре.

След накисването баклата се отцежда и се изплаква. Ако люспите са много дебели, част от тях може да се отстранят, но не е задължително. Зърната се прехвърлят в тенджера, заливат се с чиста вода и се варят 8-10 минути след завиране. Целта е леко да омекнат, но да не се разпадат.

Сварената бакла се отцежда много добре и се разстила върху чиста кухненска кърпа или кухненска хартия за 10-15 минути. Важно е да бъде максимално суха, защото мокрите зърна пръскат при пържене и не се запържват равномерно.

В дълбок тиган или малка касерола се загрява олиото на умерено силен огън. Баклата се пържи на порции по 5-7 минути, като се разбърква внимателно. Готова е, когато зърната станат златистокафяви, лъскави и започнат леко да пукат при разбъркване.

Изпържената бакла се изважда с решетъчна лъжица върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина.

Докато е още гореща, се поръсва с едра морска сол и ситно нарязан магданоз, за да полепнат добре ароматите.

Солената пържена бакла се сервира топла или на стайна температура като мезе за бира, ракия или домашно събиране с приятели, пише gotvach.bg.