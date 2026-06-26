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Рецепта на деня: Пържена бакла за мезе
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Пържена бакла за мезе

26 Юни, 2026 10:05 511 7

  • бакла-
  • мезе-
  • какво да сготвя

Хрупкава солена пържена бакла с магданоз и едра сол

Рецепта на деня: Пържена бакла за мезе - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • зряла бакла - 300 г
  • олио - 300 мл
  • едра морска сол - 1 ч.л.
  • магданоз - 1/2 връзка
  • вода - 1.5 л.

Начин на приготвяне:

Баклата се измива добре под течаща вода и се поставя в голяма купа.

Залива се с обилно количество студена вода и се оставя да кисне поне 12 часа. Това омекотява зърната, съкращава термичната обработка и помага мезето да стане приятно хрупкаво отвън, без да остава твърдо отвътре.

След накисването баклата се отцежда и се изплаква. Ако люспите са много дебели, част от тях може да се отстранят, но не е задължително. Зърната се прехвърлят в тенджера, заливат се с чиста вода и се варят 8-10 минути след завиране. Целта е леко да омекнат, но да не се разпадат.

Сварената бакла се отцежда много добре и се разстила върху чиста кухненска кърпа или кухненска хартия за 10-15 минути. Важно е да бъде максимално суха, защото мокрите зърна пръскат при пържене и не се запържват равномерно.

В дълбок тиган или малка касерола се загрява олиото на умерено силен огън. Баклата се пържи на порции по 5-7 минути, като се разбърква внимателно. Готова е, когато зърната станат златистокафяви, лъскави и започнат леко да пукат при разбъркване.

Изпържената бакла се изважда с решетъчна лъжица върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина.

Докато е още гореща, се поръсва с едра морска сол и ситно нарязан магданоз, за да полепнат добре ароматите.

Солената пържена бакла се сервира топла или на стайна температура като мезе за бира, ракия или домашно събиране с приятели, пише gotvach.bg.


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  • 1 Гост

    2 0 Отговор
    Прилича на Зелен боб.

    10:09 26.06.2026

  • 2 оня с коня

    4 0 Отговор
    Бакла, също чер боб, е едногодишно тревисто растение от семейство Бобови.

    10:10 26.06.2026

  • 3 Венке!

    2 1 Отговор
    Дръж се сериозно бе, душа! С мезетата и питиетата шега не бива, със секса - може!

    10:10 26.06.2026

  • 4 БСП

    0 2 Отговор
    Рецептата е на Вигенин !!!

    10:34 26.06.2026

  • 5 Милионер

    0 1 Отговор
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  • 6 Ергена спиридонов

    0 0 Отговор
    Бетито ми врътна една трандамия

    10:43 26.06.2026

  • 7 Тубиърс

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    Основното в рецептата е пропуснато, а именно че ракията и бирата трябва да бъдат добре охладени.

    10:54 26.06.2026