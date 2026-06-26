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Виктор от „Ергенът: Любов в рая“ "оперира" носа си само с филъри и ботокс (СНИМКИ)

Виктор от „Ергенът: Любов в рая“ "оперира" носа си само с филъри и ботокс (СНИМКИ)

26 Юни, 2026 10:58 847 5

  • виктор иванов-
  • ергенът-
  • ергенът: любов в рая-
  • ринопластика-
  • нос-
  • операция-
  • филъри

Риалити героят показа как е променил формата на носа си без реална хирургична интервенция

Виктор от „Ергенът: Любов в рая“ "оперира" носа си само с филъри и ботокс (СНИМКИ) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Виктор Иванов, познат на зрителите от романтичното риалити шоу „Ергенът: Любов в рая“ показа колко драстично е променил формата на носа си, но без реална операция. Риалити героят сподели снимки преди и след процедурата в столична клиника в Инстаграм профила си. Виктор сподели с последователите си в мрежата, че ефектът е постигнат само с филъри и ботокс.

„Промяната е постигната с филъри и ботокс – нехирургичен подход, който може значително да подобри профила и формата на носа. Истината е, че в определени случаи филърите и ботоксът могат да бъдат чудесна алтернатива – по-малко инвазивна, по-достъпна и с много по-кратък възстановителен период.

Освен това дават възможност човек да види как би изглеждала подобна промяна, да свикне с новия си профил и да се почувства уверен и спокоен да предприеме по-сериозна стъпка, а именно ринопластика“, обясни Виктор към кадрите.


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