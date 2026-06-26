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Диляна Попова блести със сексапил в златен бански край морето (СНИМКИ)

Диляна Попова блести със сексапил в златен бански край морето (СНИМКИ)

26 Юни, 2026 11:31 1 668 14

  • диляна попова-
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  • плаж-
  • модел-
  • бански

Моделът посрещна лятото край морския бряг

Диляна Попова блести със сексапил в златен бански край морето (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Неустоимата Диляна Попова се възползва от „златните часове“ на деня край морския бряг в Созопол, за да заснеме гореща нова лятна фотосесия.

Моделът сподели серия кадри от живописните дюни, както и от интериора на популярен луксозен ресторант в курорта.

Диляна Попова посрещна лятото в бански в златисти тонове, комбиниран с елегантни сандали на висок ток, които още повече подчертаха безупречната ѝ фигура.

Хиляди харесвания заваляха към плажните снимки, а коментарите са повече от красноречиви за актрисата и водеща - "Богиня", "Прекрасна", "Вълшебна красавица!" и още. Комплиментите сякаш бледнеят пред красивата брюнетка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колко да е горещо

    21 2 Отговор
    Два крака и кълцано тяло
    Иначе. Бая народ изгори

    11:33 26.06.2026

  • 2 абе

    11 6 Отговор
    кльощава, малки цици. не става за нищо

    Коментиран от #3, #13

    11:34 26.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1488

    18 0 Отговор
    абе к0рвu колкот щеш !

    11:40 26.06.2026

  • 5 Донев

    12 1 Отговор
    Малко са пооправени с ИИ. Не е толкова готина на живо.

    11:51 26.06.2026

  • 6 ООрана държава

    8 4 Отговор
    Много кокал

    11:57 26.06.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    9 2 Отговор
    Събира клиентела?

    12:05 26.06.2026

  • 8 стига бан

    7 1 Отговор
    Важното е че хубаво продухвъ кавалити осърдно а другото е времето което не прощава никому.

    12:08 26.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мнение

    6 5 Отговор
    Прилича не на жена, а на травис. Сигурно я заглеждат само брадясали роми с бръснати задни части

    12:12 26.06.2026

  • 12 Серсема

    3 1 Отговор
    Блести и банския, тя вече мъждука, а вечер леко прегаря.

    12:22 26.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.