Дара Екимова отбеляза 18 години от загубата на баща си Дими (СНИМКА)

Поп звездата Дара Екимова сподели умилителен семеен кадър в социалните мрежи, с който отбеляза 18 години от трагичната смърт на своя баща – популярния музикант, лекар и фронтмен на група "Сленг“ Димитър Екимов-Дими. Младата изпълнителка се обърна към последователите си с молба да почетат паметта му, като си пуснат неговата музика и си помислят с любов за най-близките си хора, пише Plovdiv24.bg.
"Днес се навършват 18 години, откакто загубихме тати. Нелогично е за мен отправянето на послание към починал близък човек през социалните мрежи, затова по-скоро исках да ви помоля да си пуснете неговата музика днес и да си помислите с любов за хората, които обичате. Понякога най-плашещото за мен е колко все по-бързо лети времето и как взима със себе си спомените и болките.
Хубавото е, че създаваме нови спомени и разбирам колко е важно да съм в настоящето, за да го ценя, тъй като е прекрасно. Макар с една голяма липсваща частица…
Любовта в сърцето ми остава.
Мама + тати + Дара = семейство завинаги.", написа Дара Екимова във Фейсбук.
Димитър Екимов-Дими остава една от ярките фигури в българската поп-рок музика — лекар по образование и вокалист, композитор и основател на група „Сленг“. Роден с талант и към музиката, и към медицината, той се дипломира като лекар в Медицинската академия в София, специализира акушерство и гинекология и работи във Втора градска болница, докато паралелно изгражда успешна музикална кариера.
През 1997 г. създава „Сленг“, а песента „Синьо“, написана по негов текст и музика, се превръща в един от най-разпознаваемите хитове на групата. През 2002 г. Дими се жени за Ива Екимова, а на 25 юни същата година се ражда дъщеря им Дара, която самият той изражда. Творческият и житейският му път е прекъснат трагично на 29 юни 2008 г., когато загива при катастрофа с мотоциклет на магистрала „Хемус“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Палома бански старец
13:59 30.06.2026
2 така, де
14:00 30.06.2026
3 Детето
Коментиран от #15
14:01 30.06.2026
4 Сила
Ставаш мъртъв заДник !!!
Толкоз за тейко и ....амин !!!
Коментиран от #12
14:06 30.06.2026
5 604
Коментиран от #14
14:07 30.06.2026
6 Тост
14:11 30.06.2026
7 ИВАН
14:15 30.06.2026
8 Механик
Нелогично е, ама ти не се стърпя и го направи. Мили родни бездарници! Ако не бяха известни родителите ви или ако нямахте чичко-паричко, никой нямаше да знае за вас. В същност, аз лично нищо не съм чувал за тая. Но както и да е, важното е, че тя понеже не може нищо е готова да почерпи на бащин гроб, па дано пишат за нея.
14:17 30.06.2026
9 ВЕСЕЛЯК
14:17 30.06.2026
10 ДИМИ БЕШЕ ТАЛАНТЛИВ
14:21 30.06.2026
11 Слухов апарат
14:27 30.06.2026
12 И за теб
До коментар #4 от "Сила":Ще важи. Изливаш злоба постоянно!
Коментиран от #16
14:31 30.06.2026
13 Петя
14:32 30.06.2026
14 Да, да
До коментар #5 от "604":Случайно минавах оттам в това време. Наистина беше излетял с повече от 200, но някои решиха, че става за легенда.
14:34 30.06.2026
15 Ко речи?
До коментар #3 от "Детето":"... какво щеше да е, ако беше до нея?"
Ами ,ако с нея се беше омааал с 200?
14:38 30.06.2026
16 Сила
До коментар #12 от "И за теб":Сарказъм и ирония по скоро ....и да , помнят се Ботев и Левски , не некви еднодневки като нас !!!
15:13 30.06.2026
17 🦁ЩЩД🦁
15:46 30.06.2026
18 Леле леле
15:58 30.06.2026