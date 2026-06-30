Дара Екимова отбеляза 18 години от загубата на баща си Дими (СНИМКА)

Поп звездата Дара Екимова сподели умилителен семеен кадър в социалните мрежи, с който отбеляза 18 години от трагичната смърт на своя баща – популярния музикант, лекар и фронтмен на група "Сленг“ Димитър Екимов-Дими. Младата изпълнителка се обърна към последователите си с молба да почетат паметта му, като си пуснат неговата музика и си помислят с любов за най-близките си хора, пише Plovdiv24.bg.

"Днес се навършват 18 години, откакто загубихме тати. Нелогично е за мен отправянето на послание към починал близък човек през социалните мрежи, затова по-скоро исках да ви помоля да си пуснете неговата музика днес и да си помислите с любов за хората, които обичате. Понякога най-плашещото за мен е колко все по-бързо лети времето и как взима със себе си спомените и болките.

Хубавото е, че създаваме нови спомени и разбирам колко е важно да съм в настоящето, за да го ценя, тъй като е прекрасно. Макар с една голяма липсваща частица…

Любовта в сърцето ми остава.

Мама + тати + Дара = семейство завинаги.", написа Дара Екимова във Фейсбук.

Димитър Екимов-Дими остава една от ярките фигури в българската поп-рок музика — лекар по образование и вокалист, композитор и основател на група „Сленг“. Роден с талант и към музиката, и към медицината, той се дипломира като лекар в Медицинската академия в София, специализира акушерство и гинекология и работи във Втора градска болница, докато паралелно изгражда успешна музикална кариера.

През 1997 г. създава „Сленг“, а песента „Синьо“, написана по негов текст и музика, се превръща в един от най-разпознаваемите хитове на групата. През 2002 г. Дими се жени за Ива Екимова, а на 25 юни същата година се ражда дъщеря им Дара, която самият той изражда. Творческият и житейският му път е прекъснат трагично на 29 юни 2008 г., когато загива при катастрофа с мотоциклет на магистрала „Хемус“.