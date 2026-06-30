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Дара Екимова отбеляза 18 години от загубата на баща си Дими (СНИМКА)

Дара Екимова отбеляза 18 години от загубата на баща си Дими (СНИМКА)

30 Юни, 2026 13:57 1 426 18

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  • димитър екимов-
  • певица-
  • годишнина от смъртта

Младата певица призова феновете си да си пуснат неговата музика

Дара Екимова отбеляза 18 години от загубата на баща си Дими (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поп звездата Дара Екимова сподели умилителен семеен кадър в социалните мрежи, с който отбеляза 18 години от трагичната смърт на своя баща – популярния музикант, лекар и фронтмен на група "Сленг“ Димитър Екимов-Дими. Младата изпълнителка се обърна към последователите си с молба да почетат паметта му, като си пуснат неговата музика и си помислят с любов за най-близките си хора, пише Plovdiv24.bg.

"Днес се навършват 18 години, откакто загубихме тати. Нелогично е за мен отправянето на послание към починал близък човек през социалните мрежи, затова по-скоро исках да ви помоля да си пуснете неговата музика днес и да си помислите с любов за хората, които обичате. Понякога най-плашещото за мен е колко все по-бързо лети времето и как взима със себе си спомените и болките.

Хубавото е, че създаваме нови спомени и разбирам колко е важно да съм в настоящето, за да го ценя, тъй като е прекрасно. Макар с една голяма липсваща частица…

Любовта в сърцето ми остава.

Мама + тати + Дара = семейство завинаги.", написа Дара Екимова във Фейсбук.

Димитър Екимов-Дими остава една от ярките фигури в българската поп-рок музика — лекар по образование и вокалист, композитор и основател на група „Сленг“. Роден с талант и към музиката, и към медицината, той се дипломира като лекар в Медицинската академия в София, специализира акушерство и гинекология и работи във Втора градска болница, докато паралелно изгражда успешна музикална кариера.

През 1997 г. създава „Сленг“, а песента „Синьо“, написана по негов текст и музика, се превръща в един от най-разпознаваемите хитове на групата. През 2002 г. Дими се жени за Ива Екимова, а на 25 юни същата година се ражда дъщеря им Дара, която самият той изражда. Творческият и житейският му път е прекъснат трагично на 29 юни 2008 г., когато загива при катастрофа с мотоциклет на магистрала „Хемус“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Палома бански старец

    10 1 Отговор
    Много обичам дядовци с пари и това е очевидно 🥳🤭🐐

    13:59 30.06.2026

  • 2 така, де

    15 3 Отговор
    Тая безДарница се чуди как да стане известна! Също, като майка си!

    14:00 30.06.2026

  • 3 Детето

    14 3 Отговор
    Го разбирам, никога няма да спре да тъгува за баща си! И винаги ще си задава въпроса, какво щеше да е, ако беше до нея!

    Коментиран от #15

    14:01 30.06.2026

  • 4 Сила

    9 2 Отговор
    Когато приживе си бил абсолютен заДник , когато умреш не ставаш по добър !!!
    Ставаш мъртъв заДник !!!
    Толкоз за тейко и ....амин !!!

    Коментиран от #12

    14:06 30.06.2026

  • 5 604

    12 0 Отговор
    Не го изгубихме...той се изши с 200 и отлетя от пътя!

    Коментиран от #14

    14:07 30.06.2026

  • 6 Тост

    11 2 Отговор
    Поради куп причини никога не съм харесвал българска музика и избягвам да я слушам, но Сленг и Дими правеха интересни неща, които и до ден днешен звучат добре.Жалко, че не успяха да продължат, заради това тъпо чувство за безсмъртие у българина.

    14:11 30.06.2026

  • 7 ИВАН

    8 1 Отговор
    Трагични трагедии на някоя, която едва ли някой знае коя е, все дари и даринчовци непознати

    14:15 30.06.2026

  • 8 Механик

    14 2 Отговор
    "Нелогично е за мен отправянето на послание към починал близък човек през социалните мрежи.."
    Нелогично е, ама ти не се стърпя и го направи. Мили родни бездарници! Ако не бяха известни родителите ви или ако нямахте чичко-паричко, никой нямаше да знае за вас. В същност, аз лично нищо не съм чувал за тая. Но както и да е, важното е, че тя понеже не може нищо е готова да почерпи на бащин гроб, па дано пишат за нея.

    14:17 30.06.2026

  • 9 ВЕСЕЛЯК

    3 4 Отговор
    Ай, честиту, Даринке! Ииихуууу!

    14:17 30.06.2026

  • 10 ДИМИ БЕШЕ ТАЛАНТЛИВ

    6 4 Отговор
    Жалко, че си отиде толкова млад.

    14:21 30.06.2026

  • 11 Слухов апарат

    4 0 Отговор
    Ох, ама защо това младо момиче носи слухов апарта, да не би да е глуха?

    14:27 30.06.2026

  • 12 И за теб

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Ще важи. Изливаш злоба постоянно!

    Коментиран от #16

    14:31 30.06.2026

  • 13 Петя

    8 2 Отговор
    Тъгата е лична,щом търбиш за нея-търсиш внимание понеже не ставаш за пеене,само мяукаш,даже и с поправките в студио на специалист в сградата срещу Двореца на децата - бившата Нипроруда,не се пъни напразно че ставате за смех и ти и майка ти като тика бездарното си отроче навсякъде.Отървете ни вече от вас и бездарието и простотията ви.Ще сме много благодарни-искаме дни без вас и нахалството на двете ви.

    14:32 30.06.2026

  • 14 Да, да

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "604":

    Случайно минавах оттам в това време. Наистина беше излетял с повече от 200, но някои решиха, че става за легенда.

    14:34 30.06.2026

  • 15 Ко речи?

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Детето":

    "... какво щеше да е, ако беше до нея?"
    Ами ,ако с нея се беше омааал с 200?

    14:38 30.06.2026

  • 16 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "И за теб":

    Сарказъм и ирония по скоро ....и да , помнят се Ботев и Левски , не некви еднодневки като нас !!!

    15:13 30.06.2026

  • 17 🦁ЩЩД🦁

    1 0 Отговор
    Много звезди,много Дари.Цял звезден поток -"дариади".Летят ,светнат и...угасват в звездното небе.

    15:46 30.06.2026

  • 18 Леле леле

    0 0 Отговор
    Тая поп звезда ... верно ли е титулована като такава. И, каква точно поп звезда е ?

    15:58 30.06.2026