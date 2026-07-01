Бруклин Бекъм показа снимки с Никола Пелц след новите слухове за напрежение в двойката

Бруклин Бекъм публикува нови снимки със съпругата си Никола Пелц от сватбата на брат ѝ Уил Пелц и модела Кения Кински-Джоунс, след като по-рано се появиха коментари, че той не присъства на кадри, споделени от младоженеца.

На снимките, публикувани в Instagram, Никола Пелц позира в светлосива рокля с дълбоко деколте, а Бруклин Бекъм е облечен в черен костюм и бяла риза. „Поздравления, Кения и Уил! Обожаваме ви! Вие сте най-добрите и много се радвам и за двама ви“, написа най-големият син на Дейвид и Виктория Бекъм.

Публикацията идва на фона на засилен интерес към отношенията между Бруклин, Никола и семейството Бекъм. През последните месеци британските и американските таблоиди многократно писаха за напрежение между двойката и родителите на Бруклин, макар официална подробна позиция по темата да не е представена от всички страни. Page Six съобщи, че публикации на Никола Пелц около сватбата са били тълкувани като нов знак за дистанция между нея и фамилията Бекъм.

Уил Пелц и Кения Кински-Джоунс сключиха брак през юни 2026 г. в Маунт Киско, Ню Йорк, в дома, в който е израснал младоженецът. Двамата са заедно от години, след като се запознават през 2011 г. на снимачната площадка на независим филм. Кения е дъщеря на покойния музикален продуцент Куинси Джоунс и актрисата Настасия Кински.

Никола Пелц също публикува снимки от тържеството и отправи емоционално послание към брат си и новата си снаха. Според InStyle роклята ѝ е предизвикала коментари заради дълбокото деколте и много светлия нюанс, но изданието отбелязва, че визията е била одобрена от булката.

Бруклин Бекъм и Никола Пелц са женени от 2022 г. Двойката често демонстрира близостта си в социалните мрежи, докато интересът към отношенията им с фамилията Бекъм продължава да бъде една от постоянните теми в британската светска преса.