Дейвид Бекъм с емоционален жест към сина си Бруклин за Деня на бащата

Въпреки слуховете за обтегнати отношения, бившата футболна звезда Дейвид Бекъм отправи трогателно послание към всичките си деца по случай Деня на бащата, включвайки и най-големия си син Бруклин, пише woman.bg.
В своя профил в социалните мрежи Бекъм публикува стара снимка, на която позира усмихнат заедно с децата си, когато Бруклин е бил още момче. Постът беше придружен от емоционално послание.
„Най-важната ми работа е да бъда баща... Обичам ви всички и благодаря на мама Виктория, че ми даде нашето прекрасно семейство. Честит Ден на бащата на всички бащи по света“, написа той.
Съпругата му Виктория Бекъм също отбеляза празника, като сподели снимка на Дейвид с децата им и го поздрави с топли думи.
„Дейвид, ти наистина си най-добрият баща. Най-голямото ти постижение винаги са били нашите прекрасни деца и ние те обичаме много. Честит Ден на бащата“, гласеше нейният коментар.
Въпреки публичните жестове от страна на родителите му, Бруклин Бекъм не е коментирал нито една от публикациите, което подхрани спекулациите за продължаващо напрежение в семейството.
Наскоро Виктория коментира за първи път предполагаемата вражда в интервю за „The Wall Street Journal“.
Тя заяви, че двамата с Дейвид много обичат децата си и винаги са се стремили да бъдат най-добрите родители. От своя страна, Бруклин направи индиректна препратка към семейните противоречия в своя скорошна реклама, която бързо набра популярност онлайн.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Въй
08:32 24.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.