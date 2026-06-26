Съпругата на Бруклин Бекъм - Никола Пелц разгорещи мрежата с чисто гола СНИМКА

Никола Пелц разпали страстите в социалните мрежи с рисков кадър малко след като отбеляза годишнина от годежа си с Бруклин Бекъм.
30-годишната актриса и модел сподели снимка без текст към нея, на която позира пред огледало в гримьорна без нито една дреха. Пелц е с тъмнокестенява коса, оформена на меки вълни, и нежен грим в розови тонове.
Визията ѝ предизвика множество коментари от последователи. Сред първите, които реагираха, беше съпругът ѝ Бруклин Бекъм. Той написа единствено „Уау“ и добави сърца, а по-късно публикува и още един коментар с емотикон.
Част от феновете похвалиха външния вид на Пелц, включително новия ѝ цвят на косата. Други коментираха по-слабата ѝ фигура, която според източник, цитиран по-рано тази година, е резултат от интензивна физическа подготовка за ролята ѝ в предстоящия филм на братята Морели „Ballerina“.
По информация на People актрисата е преминала през сериозна промяна във формата си за ролята на примабалерина, включваща стриктен тренировъчен режим.
Никола Пелц и 27-годишният Бруклин Бекъм отбелязаха годишнината от годежа си по-рано този месец. Бекъм публикува снимка от тяхна вечеря и припомни, че преди шест години е предложил брак на „най-добрата си приятелка“.
„Ти си моето момиче, моята красива съпруга и цялото ми сърце“, написа той. По думите му всеки ден с нея се усеща като приключение.
Никола Пелц отговори в коментарите, че Бруклин е нейният свят, опора и сродна душа, като добави, че обича да бъде негова съпруга.
Двамата обявиха годежа си през юли 2020 г., като тогава Бруклин написа, че е помолил „сродната си душа“ да се омъжи за него и че се чувства най-щастливият човек на света. Никола Пелц и Бруклин Бекъм сключиха брак през 2022 г. на пищна церемония във Флорида.
Сватбата им обаче по-късно беше свързана с напрежение в отношенията между Бруклин и родителите му Дейвид и Виктория Бекъм. През следващите години се появиха информации за задълбочаващ се разрив в семейството.
През януари напрежението се засили, след като Бруклин публикува изявление в социалните мрежи, в което според публикации е заявил, че не желае помирение със семейството си. Той е обвинил родителите си, че контролират публичния образ на фамилията и са се опитвали да навредят на връзката му с Никола Пелц.
По-рано се твърдеше също, че Бруклин е поискал родителите му да се свързват с него единствено чрез адвокат.
Наскоро по-малката му сестра Харпър се опитала да му предаде писмо в дома му в Лос Анджелис след церемонията по откриването на звездата на Дейвид Бекъм на Холивудската алея на славата. По това време Бруклин не бил в града.
Представител на Бруклин и Никола разкритикува случилото се, като заяви, че действието е било „режисирано за камерите“ и че фотографи са били на място при предаването на писмото.
Според британски медии Бруклин е бил силно раздразнен и след публикация на Дейвид и Виктория Бекъм за Деня на бащата, в която е включена снимка с четирите им деца, включително и с него. Източник твърди, че той е поискал семейството му да го остави на спокойствие и да не публикува негови снимки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Грета Тунберг
17:30 26.06.2026
2 Пръц разгорещи бат тихчо с чисто гола
17:32 26.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:39 26.06.2026
5 ООрана държава
17:53 26.06.2026