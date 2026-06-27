Никола Пелц се разголи и пак разпали драмата при Бекъм

Никола Пелц Бекъм публикува дръзка гола снимка в Instagram на фона на продължаващите слухове за напрежение между съпруга ѝ Бруклин Бекъм и неговите родители Дейвид и Виктория Бекъм.
31-годишната актриса, позната от „Мотел Бейтс“ и „Трансформърс“, позира в съблекалня с обемни къдрици, силен грим и сребриста фиба в косата. Кадърът бързо предизвика реакции, а Бруклин беше сред първите, които коментираха публикацията с възторжени емоджита.
Снимката идва само дни след като Пелц показа в социалните мрежи черно-бели интимни портрети с Бруклин, окачени на стената в дома им в Бевърли Хилс. На тях двамата са заснети в близка прегръдка, а Никола е топлес. Според публикации в британски и американски медии моментът отново е насочил вниманието към обтегнатите отношения в семейство Бекъм.
Разривът между Бруклин и родителите му от месеци е тема в светските издания. Наскоро най-големият син на Дейвид и Виктория Бекъм отправи публично топли думи към тъста си Нелсън Пелц, като го нарече „най-добрия свекър“, докато отношенията със собственото му семейство остават видимо хладни.
Бруклин и Никола се ожениха през 2022 г., но още около сватбата им започнаха слухове за напрежение между актрисата и семейство Бекъм. Двамата все по-често демонстрират близост с фамилията Пелц, докато контактите с Дейвид и Виктория изглеждат ограничени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кака мифла
колежката която да претопли манджата му
11:59 27.06.2026
2 Този Бекам-син...
И пари му дадоха и жена му намериха и пак некадърник си остана!!!
Сега трябва някой и" дете " да му направи и е готов за артист!
12:07 27.06.2026
3 Дано се осъзнае
12:09 27.06.2026
4 Само
Коментиран от #5
12:10 27.06.2026
5 Феичка
До коментар #4 от "Само":И това не е успял, тя го е оженила за себе си.
12:19 27.06.2026
6 Венелино
12:22 27.06.2026
7 Клющавела
12:29 27.06.2026
8 Меги савова
12:36 27.06.2026