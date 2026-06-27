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Никола Пелц се разголи и пак разпали драмата при Бекъм

Никола Пелц се разголи и пак разпали драмата при Бекъм

27 Юни, 2026 11:54 1 145 8

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Съпругата на Бруклин Бекъм отново провокира в Instagram

Никола Пелц се разголи и пак разпали драмата при Бекъм - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Никола Пелц Бекъм публикува дръзка гола снимка в Instagram на фона на продължаващите слухове за напрежение между съпруга ѝ Бруклин Бекъм и неговите родители Дейвид и Виктория Бекъм.

31-годишната актриса, позната от „Мотел Бейтс“ и „Трансформърс“, позира в съблекалня с обемни къдрици, силен грим и сребриста фиба в косата. Кадърът бързо предизвика реакции, а Бруклин беше сред първите, които коментираха публикацията с възторжени емоджита.

Снимката идва само дни след като Пелц показа в социалните мрежи черно-бели интимни портрети с Бруклин, окачени на стената в дома им в Бевърли Хилс. На тях двамата са заснети в близка прегръдка, а Никола е топлес. Според публикации в британски и американски медии моментът отново е насочил вниманието към обтегнатите отношения в семейство Бекъм.

Разривът между Бруклин и родителите му от месеци е тема в светските издания. Наскоро най-големият син на Дейвид и Виктория Бекъм отправи публично топли думи към тъста си Нелсън Пелц, като го нарече „най-добрия свекър“, докато отношенията със собственото му семейство остават видимо хладни.

Бруклин и Никола се ожениха през 2022 г., но още около сватбата им започнаха слухове за напрежение между актрисата и семейство Бекъм. Двамата все по-често демонстрират близост с фамилията Пелц, докато контактите с Дейвид и Виктория изглеждат ограничени.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кака мифла

    4 0 Отговор
    Пръц се разголи вчера за тихчо писара и пак разпали драмата при
    колежката която да претопли манджата му

    11:59 27.06.2026

  • 2 Този Бекам-син...

    6 0 Отговор
    голям тъпанар , голямо нещо!!!
    И пари му дадоха и жена му намериха и пак некадърник си остана!!!
    Сега трябва някой и" дете " да му направи и е готов за артист!

    12:07 27.06.2026

  • 3 Дано се осъзнае

    3 0 Отговор
    Това момиче изглежда анорексично.

    12:09 27.06.2026

  • 4 Само

    4 0 Отговор
    Идиот може да се ожени за такова нещо, и само кръгъл идиот може да позволи на нещото, да продължи да го позори!

    Коментиран от #5

    12:10 27.06.2026

  • 5 Феичка

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Само":

    И това не е успял, тя го е оженила за себе си.

    12:19 27.06.2026

  • 6 Венелино

    0 0 Отговор
    утре Събка, вдругиден Стамболийката, после Ефремката....... Всеки ден я препечатвайте тази помия.

    12:22 27.06.2026

  • 7 Клющавела

    1 0 Отговор
    Това момиче заприлча на манекен на Освиенцим, клющаво тяло с червени бузи. Семейство Бекъм тряба да я хранят по-добре , ако искат да имат наследник.

    12:29 27.06.2026

  • 8 Меги савова

    0 0 Отговор
    Анита от почивка беше добър ескорт , редовно и давах пари да се лекува при венеролог

    12:36 27.06.2026